Smutný (KSČM): Zdravotní péče nemůže být omezována jen na základě čísel.

Náladu spousty lidí v obcích Mikroregionu Ivančicko v posledních dvou týdnech charakterizují slova jako naštvanost, rozhořčení, nespokojenost a také obavy, jak to bude dál s celkovou dostupností zdravotní péče. Důvodem těchto oprávněných pocitů je náhlé zrušení gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Ivančice.



Zdůraznit je třeba, že jde o region, který očekává nárůst počtu obyvatel, protože bude v příštích letech přímo dotčen výstavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jde o region, který se obecně potýká s nedostatkem lékařů, má špatnou dopravní dostupnost do Brna kvůli neuspokojivému stavu silniční sítě a vysoké intenzitě dopravy. Mnoho lidí na Ivančicku rozhodně nechce rezignovaně tyto skutečnosti přijímat, ale chtějí aktivně hledat všechny možnosti, jak nepříznivá rozhodnutí zvrátit a nedopustit další zhoršování kvality života. Tyto pocity s lidmi sdílejí i starostové měst a obcí, kteří v současné chvíli řeší, co s tím lze ještě udělat. Vyjadřuji jim jednoznačnou podporu z pozice krajského zastupitele učiním vše, co bude možné, abychom vedení Jihomoravského kraje přesvědčili, že veřejný zájem a potřeby lidí musí být na prvním místě před chladnokrevnými manažerskými rozhodnutími.



Ukazuje se, jak katastrofální důsledky může mít neosobní rozhodování na základě ekonomických a administrativních kritérií. Tento přístup je zcela nepřijatelný a opomíjí skutečné potřeby obyvatel, především v regionech, kde už dnes trpíme nedostatkem dostupné zdravotní péče.



Gynekologicko-porodnické v Ivančicích oddělení je defacto první obětí, která padla bezohledným rozhodnutím. Porodnice zde fungovala od roku 1948 a od 11. listopadu 2024 už nepřijímá žádné nové rodičky. Byla to snadná oběť, přispěla k ní neutěšená personální situace. Dozvídáme se, že tento krok byl nevyhnutelný mimo jiné poté, co Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhodla, že neprodlouží nemocnici smlouvu, protože vykázala pouze 340 porodů v letošním roce. Oproti 449 porodům, které byly hlášeny v roce předchozím, je to značný pokles. Opomíjí se však skutečnost, že porodnost v regionech klesá, protože mnohé ženy a mladé páry se potýkají s těžkými životními podmínkami, včetně finančních problémů, které jim brání založit rodinu. Tato čísla jsou pro pojišťovny určujícím faktorem, ale pro nás, kteří žijeme a pracujeme v těchto regionech, znamenají především ztrátu dostupné zdravotní péče.



Pokud bychom se dívali pouze na čísla a ekonomiku, jako to dělá současná pravicová vláda a zdravotní pojišťovny, nikdy nepochopíme skutečné potřeby lidí. Propojení těchto rozhodnutí s poklesem porodnosti je alarmující – mnozí lidé dnes váhají, zda mají mít děti,



protože se bojí o svou ekonomickou budoucnost. Ceny bydlení, nízké platy, klesající reálná mzda, rostoucí životní náklady tvoří bariéry, které brání mnoha rodinám založit rodinu. Tato ekonomická nejistota se přímo odráží v porodnosti, která v posledních letech klesá, a tento trend má i negativní dopad na dostupnost porodnické péče.

Pouhý fakt, že v některých oblastech ČR přijde na svět méně než 600 dětí ročně, by neměl být rozhodujícím argumentem pro uzavírání porodnic. Tento přístup k veřejné zdravotní péči je zcela nesprávný a krátkozraký. Hrozba zrušení porodnic se v České republice týká více než 20 dalších porodnických oddělení. Pokud tento trend nezastaví, bude to mít důsledky pro dostupnost zdravotní péče, zvláště v menších městech a venkovských oblastech.



Rovněž je nutné poznamenat, že čísla o počtu porodů, na která se pojišťovny odkazují, mohou být v některých případech nesprávná, nebo neúplná. Zdravotnická zařízení upozorňují, že některé porodnice mají nesprávně zaregistrované počty porodů, což znamená, že rozhodnutí o zrušení porodnic může být založeno na chybně získaných datech. Tento přístup může vést k ohrožení života a zdraví žen a dětí, což je nepřijatelné.

Situace v Ivančicích ukazuje, jaký vliv mají administrativní rozhodnutí na zdravotní péči v regionech. Ačkoliv hejtman Jihomoravského kraj slibuje, že zdravotní péče v kraji bude stabilní a kvalitní, realita je jiná. Místo toho, aby kraj podporoval dostupnost kvalitní péče pro všechny své obyvatele, se rozhoduje o uzavírání oddělení a omezování péče, která je základní součástí veřejného zdraví. Jak dlouho ještě budeme mlčet, když jde o naše zdraví?



Pokles porodnosti a rostoucí ekonomická nejistota, které jsou výsledkem politiky této vlády, by měly být varováním pro nás všechny. Mladí lidé odkládají založení rodiny, protože se bojí, že nebudou mít dostatek prostředků na její zajištění. Tato skutečnost by měla být pro vládu a zdravotní pojišťovny signálem, že je třeba začít podporovat rodiny, zajišťovat jim dostupné bydlení a vytvářet podmínky pro růst porodnosti.



Zdravotní péče by měla být dostupná pro všechny občany, ať už žijí ve velkých městech nebo na venkově, a to bez ohledu na to, kolik porodů daná nemocnice každoročně vykáže. Představitelé kraje by měli být zárukou, že se zdravotní péče pro občany neomezuje, a že se udělají kroky k jejímu zajištění v každém regionu. Pokud skutečně myslíme zájmy našich občanů vážně, musíme se postavit proti těmto nebezpečným trendům a začít jednat tak, aby byla kvalitní zdravotní péče dostupná všem bez rozdílu.



Ing. Bohumil Smutný, předseda klubu krajských zastupitelů za STAČILO v Jihomoravském kraji

Ing. Bohumil Smutný KSČM

Zastupitel Jihomoravského kraje za STAČILO

krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky