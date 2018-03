Sobotka (ODS): Lepší péče pro téměř 25 000 obyvatel regionu

Mezi frýdlantskou nemocnicí a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje byla podepsána smlouva. Na jejím základě jsou stanovena pravidla pro přijímání pacientů frýdlantskou nemocnicí od posádek ZZS LK. Dohoda obsahuje výčet diagnóz, s jakými mohou do frýdlantské nemocnice vozit posádky pacienty k zajištění nutné (tzn. nepřetržité zdravotní) péče pouze na ohlášení operačního střediska, s jakými je nutné se obracet na jiná zdravotnická zařízení a ty, jejichž přijetí je nutné předem konzultovat.

„Jsem rád, že došlo k dohodě o možném rozsahu příjmu pacientů do frýdlantské nemocnice. Vnímám to jako první krůček k tomu, aby se zlepšila péče pro téměř 25 000 obyvatel regionu,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Dohoda je podepsána na tři měsíce, poté bude vzájemná spolupráce vyhodnocena. Obě strany si vymění své zkušenosti a dohodnou se na dalším postupu. Může tak dojít například ke zpřísnění kritérií či prodloužení vzájemného partnerství.

Lékařská pohotovostní služba bude ve Frýdlantu zajištěna ve všední dny od 16 do 20 hodin, v pátek mezi 17. a 21. hodinou, o víkendech pak od 9 do 18 hodin. V tyto dny mohou pacienti využívat lékařskou pohotovost neomezeně, a nemusí tak do jiných nemocnic. Liberecký kraj podpoří frýdlantskou pohotovostní službu částkou přes 1 milion korun.

Níže naleznete naskenovanou podobu zmíněné dohody.