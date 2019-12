Sobotka (ODS): Podpora z evropských zdrojů k dokončení pavilonů výrazně pomůže

Výstavba pavilonu urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec, a.s. (KNL) se zřejmě dočká podpory z evropských zdrojů. Až 300 milionů korun by mohla nemocnice získat díky příslibu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Uvedl to během dnešního jednání s hejtmanem Martinem Půtou, náměstkem pro resort zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, poslankyní Janou Pastuchovou a generálním ředitelem KNL Richardem Lukášem. Celková cena projektu modernizace KNL včetně vybudování Centra urgentní medicíny vyjde na bezmála 2,5 miliardy korun.

„Jsem rád, že výstavba Centra urgentní medicíny v KNL je zařazena do nového Národního investičního plánu. Slib ministra Vojtěcha velice vítám. Kdyby k modernizaci nemocnice nedošlo, hrozil by odchod lékařů, nemocnice by pozbyla konkurenceschopnosti a klesla by na úroveň okresního zdravotnického zařízení. Věřím také, že slíbených 300 milionů do této oblasti nebude ze strany státu poslední investice,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Pro mě je výsledek pozitivní. Chci poděkovat vedení KNL, protože ve spolupráci s Libereckým krajem se podařilo přípravu nového pavilonu přiblížit zase o velký kus blíže realizaci. Podpora z evropských zdrojů k dokončení celého projektu výrazně pomůže,“ dodal MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví.

KNL spravuje celkem 38 nemovitostí, přičemž průměrné stáří budov dosahuje téměř sto let. Od roku 1978 nemocnice nepostavila žádný nový objekt. Modernizace KNL je z pohledu zajištění zdravotní péče klíčovým projektem. Pavilon urgentní medicíny bude sloužit špičkovým lékařským oborům a především pak pacientům z celého Libereckého kraje. Pokud dojde příslib ministra Vojtěcha naplnění, umožní to kraji ušetřené finanční prostředky investovat do jiných oblastí.

„Dalších 300 milionů korun nad rámec schváleného investičního úvěru Libereckého kraje je skvělá zpráva nejen pro občany regionu, kterým naše nemocnice poskytuje péči na české a evropské špičce. Je to dobrá zpráva také pro všechny naše zdravotníky, kteří pro svou profesní seberealizaci a obětavou péči o pacienty potřebují odpovídající špičkové zázemí. A v neposlední řadě je to pěkný vánoční dárek pro nás všechny z nemocnice, kteří jsme za posledních 10 let naplnění vize Centra urgentní medicíny věnovali velké úsilí a energii,“ uzavřel generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

