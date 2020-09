Šojdrová (KDU-ČSL): Next Generation EU se vrací do školních lavic

Budoucí generace EU (Next Generation EU) není jen název finančního nástroje pro oživení ekonomiky v EU po koronavirové krizi. Jsou to především tisíce dětí, kterým 1. září začíná nový školní rok.

reklama

Některé školy musí kvůli koronaviru začátek školy odložit. Všechny školy stojí před úkolem rozjet opět standardní výuku a plnit vzdělávací programy. Konec školního roku nebyl standardní, protože tisíce žáků se během karantény zapojily do distanční formy vzdělávání jen částečně anebo vůbec. Nejvíce problémů měly střední školy s učebními obory bez maturity (21%) a také druhý stupeň základních škol, kde se do on- line výuky nezapojilo až 16% žáků.

Pandemie nás donutila k věcem, které bychom jinak odkládali. Především se jedná o zapojení digitálních technologií do výuky včetně využití dálkového připojení a komunikace on-line. Zároveň se ještě více rozevřely nůžky mezi těmi, kteří se mohli z domova zapojit do online výuky, a těmi, kteří tuto možnost nemají anebo nejsou schopni samostatně s počítačem pracovat.

Zpráva České školní inspekce o stavu výuky v době pandemie by nás neměla nechat v klidu. Jistě je správné, že ministr školství předložil návrh zákona na povinné vzdělávání dálkovou formou v případě krize. Na to přichází s návrhem na vyčlenění částky 1,2 miliardy korun na zakoupení počítačů do základních škol. Myslím si, že to nebude stačit a bude muset přidat. Mimo jiné proto, že naše ústava garantuje bezplatné základní i střední vzdělání, a tak pokud nastane povinnost distanční výuky, pak musí stát vytvořit k takové výuce podmínky. To se týká všech žáků a učitelů základních i středních škol.

Dokonce bych panu ministrovi poradila, kde na to vzít potřebné finanční zdroje. Pokud nechceme zbytečně zvyšovat naši zadluženost, měli bychom požádat o grant z evropské facility na podporu oživení a odolnosti, která bude mít k dispozici až 560 miliard EUR. Od počátku, kdy se začalo uvažovat o pomoci členským státům při řešení dopadů pandemie, jsem navrhovala, aby jeden z investičních programů směřoval právě do vybavení škol počítači, včetně možnosti připojení k internetu.

Tento program zatím nebyl takto jasně na úrovni EU definován, protože jsme ve stádiu vyjednávání o celkovém rozpočtu mezi členskými státy (Radou) a Evropským parlamentem. Česká vláda má tedy stále šanci se podílet na rozhodování o tom, aby část investičních zdrojů by šla na vybavení žáků a učitelů digitálními nástroji (připojení k internetu, sofware, tablety, počítače atd.)

Evropských peněz na investice bude dost. Měli bychom je využít efektivně, tedy pro zlepšení kvality vzdělání pro všechny děti základních i středních škol.

To by bylo myslím to nejlepší povzbuzení pro naše školáky i učitele a viditelná pomoc ze strany EU. Vzkazem, že nezapomínáme na žádného z vás a karanténa už nebude žádným strašákem a obavou z izolace. Žáci i učitelé základních i středních škol budou moci využívat počítačové vybavení, zakoupené z evropského investičního programu. To by mělo umožnit nejen povinné vzdělávání v době krize, ale třeba mnohem intenzivnější školní komunikaci on-line anebo i on-line kurzy, které jsme si v době pandemie oblíbili.

Michaela Šojdrová

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoň (Piráti): Začátek nového školního roku stále provázejí nejasnosti Koronavirus posílá učitele do karantény, někde nezačne školní rok včas Tak co ty roušky? Vy jste ministr, bouchněte do stolu. Je to zmatek! Plaga v Partii pod palbou Učitelé by měli dostat přidáno, shodl se ministr Plaga s odbory. O kolik si polepší?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.