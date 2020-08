Somr (ODA): Rouškovné aneb Santa Claus v sukních

reklama

Prý „rouškovné“.

Paní ministryně má evidentně smysl pro humor. „Předvolební úplatek za vaše hlasy“ by ale asi neznělo tak dobře. Není to moc originální. Cílovou skupinu voličů-seniorů si už před časem přivlastnila zmíněná státostrana, příslušně si je opečovává a nechce se o ně s nikým dělit. Ale ouha! Teď je to jinak. Sociální demokraté vracejí úder a luxují státostraně voliče, o které předtím díky ní a své laxnosti přišli. Odveta?

Úplně cítím, jak se teď na mne všichni vrhnou, že jsem proti seniorům. Oni si to ti senioři přece zaslouží, je to pro jejich zdraví… Hrůza, co ty roušky stojí, přece neohrozíme jejich životy… Jako bych to slyšel. Takže přátelé. Uvědomuji si stejně jako vy, že o seniory je třeba se starat a vytvářet jim podmínky pro důstojné stáří a důsledně chránit jejich zdraví a životy.

Psali jsme: Uplať dědka, uplať bábu. Mádl a Issová? Ne. Trochu jiné pokračováni

Stát má určitě dost nástrojů, které pro to může využít. Ale jednorázový předvolební populistický šestitisícový dáreček sotva vyřeší množství neřešených a vleklých problémů, které seniorům denně ztrpčují, komplikují a otravují život. O nízkých důchodech a životní nutnosti důchodové reformy nemluvě. Na tom je třeba pracovat, ne dělat okázalá gesta.

Tady primárně nejde o důchody, nejde o peníze, nejde o schodek státního rozpočtu. I když tyto dluhy, v tomto případě dalších 18 miliard korun (!) budou muset splácet ještě naše děti. Tady jde o princip. Toto je prostě špatně! Dejme seniorům, co jejich jest. Co potřebují. Dejme jim to rádi a s úsměvem. Jsou to naši rodiče. Chceme se o ně postarat. I my jednou budeme, či už jsme, starší či staří. Ano. Ale neponižujme ani je, ani sebe tím, že je budeme nutit, aby uvěřili tomu, že je to „rouškovné“. Není. Je to předvolební dáreček. Takže úplatek. S cílem získat jejich hlasy. Nikoliv jim nezištně pomoci. To není důstojné ani jich, ani nás.

Takže paní ministryně: přestaňte si prosím hrát na Santa Clause!

Zdeněk Somr, 1. místopředseda ODA

a kandidát na hejtmana Středočeského kraje

RNDr. Zdeněk Somr ODA



