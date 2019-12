Stanjura (ODS): Celé pondělí jsme slyšeli od paní ministryně, že zpráva není finální! A my jí máme věřit

Takže v souladu s jednacím řádem reaguji na vystoupení pana poslance Ferance. Ten bod se jmenuje nebo ten návrh je návrh na zřízení komise Sněmovny pro kontrolu vlády! Vlády, ne úředníků. To za prvé.

Za druhé, nedivte se nám. Paní ministryně Dostálová celé pondělí, část úterý pokračovala přesně v duchu slavného výroku bývalého socialistického maďarského premiéra - lhala jsem ráno, lhala jsem v poledne, lhala jsem odpoledne, lhala jsem večer, lhala jsem celý den. Celé pondělí jsme slyšeli od paní ministryně, jak ta zpráva není finální! A my jí máme věřit. My máme věřit tomu, že vláda, v níž jsou takoví ministři, kteří takhle nepokrytě lžou, budou postupovat korektně a v zájmu českých daňových poplatníků? Proto jsme chtěli a proto navrhneme zřízení té parlamentní komise, která má kontrolovat kroky vlády. Jak si mají asi ti nezávislí úředníci vysvětlovat slova pana ministra Brabce, paní ministryně Dostálové - každá stránka je tam špatně, samý nesmysl. Evidentně vy už to víte, my ne. Evidentně jste neuspěli s tou argumentací. Protože kdyby ta zpráva očistila Andreje Babiše, tak si myslím, že už jsme měli osm tiskových konferencí hnutí ANO, na kterých nám to neustále oznamujete. Tak já vycházím z toho, jak reagujete - hystericky, lživě apod. A proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna splnila svou kontrolní funkci vůči vládě. Takže takhle, až budeme navrhovat to usnesení ke zřízení komise, tak je to kontrola kroků vlády, ne úředníků, ty sem vůbec netahejte, o ty nám vůbec nejde, s těmi my politický boj nevedeme. Ten politický boj vedeme s vámi.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



