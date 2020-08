Stanjura (ODS): Chytrého na tom není vůbec nic. Jsou to jenom zmatky

reklama

Sice jsem nikoho nepředběhl, ale dobře - s přednostním právem. My jsme tady slyšeli asi dvacetiminutovou sebechválu pana ministra.

Za prvé jsem přesvědčený, že kdyby nebylo tlaku opozice na to, že chceme, aby volili lidé i z karantény, tak dneska jsme se tady k tomuhle zákonu nesešli. Nic by se taky nestalo, pane ministře. Nic by se nestalo. A já bych očekával od ministra školství udělat všechno pro to, abychom školy nezavírali, ani třídy, ani školy. Ale vláda si oblíbila plošná opatření. Vidím tam ministra zdravotnictví, který nám ještě minulý týden ukazoval ten semafor, kdy kromě dvou okresů je všechno super, všechno zvládáme, žádné riziko - buch ho, plošné opatření. A vy nám tady říkáte a máme věřit, že nezvažujete plošná opatření i v oblasti školství. Já tomu prostě nevěřím. Vy jste říkal, že kdyžtak se to bude požadovat jenom lokálně, jestli jsem vás docela dobře poslouchal. Já si myslím, že nemáte mít novou pravomoc. Pan ministr školství se opravdu mýlí, když říká, že on je zodpovědný Poslanecké sněmovně. Můžete mi říct jak, pane ministře. Je to v některých zákonodárných sborech, že Sněmovna může například vyslovit nedůvěru konkrétnímu ministrovi. V českém ústavním systému to opravdu není. Takže vy jako osoba, nebo kterýkoliv jednotlivý ministr, nejste zodpovědný Poslanecké sněmovně, pouze vláda jako celek. To je podstatný rozdíl. Nevím, proč si chcete uzurpovat další pravomoc. Vůbec tomu nerozumím. Myslím, že to je špatně a ten pozměňovací návrh je opravdu rozumný. Myslím si, že kdyby to bylo naopak a měli jsme vyměněné lavice, vládní a opoziční, tak byste taky proti tomu protestovali, proti dalšímu posílení exekutivní moci bez vůle parlamentu. Zkuste se na to podívat bez toho, na které židli konkrétně sedíte a podle mě musíme dojít ke stejnému názoru, že to není dobře. To skutečně není dobře takovou novou kompetenci svěřovat kterémukoliv ministrovi a není to osobní vůči vám. Je to prostě podle mě upírání právo zákonodárné moci ve prospěch moci exekutivní. A nedivte se tomu, že velmi mírně jsme dali pozměňovací návrh, proti kterému jste ruku v ruce, nebo slovo se slovem se zástupci KSČM proti. Ale myslíme si, že to opravdu není dobře. A já bych očekával, že za prvé řeknete, že uděláte všechno pro to, aby škola probíhala standardním způsobem. Já se nebudu připojovat. Ale ty zmatky? Ta představa, aby to dítě mělo, já bych řekl, opravdu velmi podrobný manuál, kdy tu roušku mít bude, či nebude. Viděl jsem bezradného ministra zdravotnictví, když měl odpovídat, proč v družině nemusí být roušky a na chodbě ano. To mi vysvětlete. Já to jako laik vůbec nechápu. Když vezmu argument, že jedna třída je uzavřený kolektiv, v pořádku, ale pak v té družině tam přiběhnou všichni. Tak na té chodbě cestou z II.A si na tu chodbu dám tu roušku a až otevřu dveře družiny a potkám kolegu z II.B, z II.C a z I.A, tak už si tu roušku můžu sundat. A tomu se říká chytrá nevím co. Chytrého na tom není vůbec nic. Jsou to jenom zmatky, ale jak jsme se dneska dozvěděli, pan ministr zdravotnictví prohlásil a připomenul občanům, že pokuta za nenošení roušky je až 3 mil. K čemu je ten semafor, pane ministře? K čemu je ten semafor? Já jsem z okresu, kde byl bílý semafor a celou dobu jsem tam musel nosit roušku. A představte si, když jsem jel Pendolinem z Ostravy do Prahy, tak díky chytré vládě jsem měl povinnost si v Ostravě-Svinově nasadit v Pendolinu roušku, první zastávka je v Olomouci, ale jakmile jsme přejeli hranice kraje, tak jsme si ty roušky mohli sundat. To je chytré, co? To by málokdo vymyslel. Nikdo nepřistoupil, nikdo nevystoupil, ale prvních třicet minut máte roušku, a pak dalších patnáct minut, pokud není zpoždění, nějaká výluka, do Olomouce už roušku nemáte a z Olomouce hurá s těmi samými cestujícími bez roušky. Tomu se říká - no, chytré to určitě není. Nebudu hledat žádná adjektiva.

Takže se nedivte našemu rozhořčení, to je ještě slabé slovo. Kdo se tady v červnu dušoval, že žádné plošné opatření nebude? Nebyl to váš premiér? Co jste vyhlásil dneska, včera, předevčírem? Nová plošná opatření. Já nevím, měli bychom se ještě rychle jít do konce srpna ostříhat, abychom potom v září nebo v říjnu nebyli ve stejném problému jako v dubnu a v květnu a já nevím co všechno. Tak nám řekněte, co všechno mám ještě stihnout do 31. srpna, když podle vašeho semaforu kromě dvou okresů je všechno super. To není můj semafor, to není opoziční semafor, to je váš semafor. Vy sám řeknete, že krajská hygienička v mém kraji nepostupovala správně, načež se dočtu statisícovou odměnu. To je super - opravdu. Na našem okrese nebyl žádný zvýšený počet nakažených, ale protože jsme v Moravskoslezském kraji a v Karviné jsou roušky povinné, tak to padlo i na Opavu. A takhle se postupuje. Jedna má kolegyně, paní poslankyně Němcová, napsala docela vtipný tweet, že by nám stačila buď chytrá karanténa a nebo chytrá vláda. Bohužel nemáme ani jedno. A to je velký problém.

