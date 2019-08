Stanjura (ODS): Jako ODS chceme celý podzim poukazovat na hodnoty svobody a demokracie

Budeme připomínat třicet let svobody. To je velmi důležité. Já jsem z té generace, která to zažila těsně po vysoké škole, tohle je náš svátek. Byl to obrovský zlom, a to nejenom v našich životech. My jako ODS chceme celý podzim poukazovat na hodnoty svobody a demokracie, které nejsou samozřejmostí a musíme o ně bojovat, pokud cítíme nějaké ohrožení.

