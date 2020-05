Stanjura (ODS): Jako úplně šťastnou nevidíme tu byrokracii u sdíleného pracovního místa

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové vlády, s tím vládním návrhem s jednou výjimkou, kde budeme kritizovat spíš administrativní náročnost, nemá klub občanských demokratů problém. To chci říci jako první, a podrobně o tom nástroji, který nevidíme jako úplně šťastný, a to je ta byrokracie u sdíleného pracovního místa, promluví můj kolega pan poslanec Bauer. Ale není to důvod pro to, abychom ten návrh zákona nepodporovali. To chci říct jako za prvé.

Za druhé, paní ministryně tady deklarovala (nesrozumitelné) nějakou písemnou dohodu, ale ta se netýká opozičních stran, takže logicky opoziční strany přicházejí se svými pozměňovacími návrhy. Nicméně my jsme o tom věděli nebo tušili a dlouho jsme to respektovali. Myslím si, že když se podíváte třeba na datum, kdy se vkládaly pozměňovací návrhy, které předkládali občanští demokraté, tak je to v zásadě reakce na situaci v České republice od 1. března a na to, co bude následovat. Nevím, kdo z vás si myslí, že v příštích týdnech a měsících budou zaměstnavatelé v nějakém velkém měřítku vytvářet nová pracovní místa. Myslím, že skvělým úspěchem by bylo, kdyby zaniklo co nejméně pracovních míst. A naším cílem by mělo být, aby ti, kteří chtějí pracovat, měli šanci, aby nemuseli automaticky spadnout na úřad práce nebo do sociální sítě.

A my přicházíme nebo já přicházím jménem našeho klubu s jedním pozměňovacím návrhem, který by tomu mohl pomoci a týká se lidí, kteří neseženou nebo nemohou z různých životních situací sehnat práci na hlavní pracovní poměr. Jsou to dohody o provedení práce. Pro ty, kteří se v tom úplně neorientují, to plně respektuji, dneska tam jsou vlastně dva limity, které jsou zajímavé - že celkový rozsah práce může být 300 hodin ročně, když to vydělíme počtem týdnů, tak je to šest hodin týdně. A na druhé straně, pokud ta odměna je menší než 10 000 měsíčně, což je 120 000 ročně, když by to bylo těch šest hodin týdně každý týden, což klidně může být, tak do těch 10 000 neplatí zaměstnavatel sociální a zdravotní (nesrozumitelné), což je mimo jiné ekonomický stimul pro ty zaměstnavatele, aby takový typ pracovního poměru, resp. smluvního vztahu podpořili a umožnili. Velmi často na dohody o provedení práce pracují maminky, které jsou na rodičovské dovolené, naši senioři, studenti a podobně.

Já v této chvíli přicházím s jednoduchým pozměňovacím návrhem, který o 50 % zvedl rozsah hodin, ne tu částku. To znamená nemělo by to žádné dopady, pokud by to bylo přijato, na příjem sociálního systému či zdravotního systému. Zejména v regionech, jako je třeba Moravskoslezský, tak pokud máte 300 hodin a máte maximálně 120 000, což je ta motivace pro ty zaměstnavatele, tak je to 400 korun na hodinu. Takže velmi často se stává, že je vyčerpán ne ten limit finanční, ale je vyčerpán počet hodin. A my si myslíme, že v příštích týdnech a měsících by měla být šance, aby ti lidé mohli chodit více hodin, pokud (nesrozumitelné) jim to umožní. Takže máme jednoduchý pozměňovací návrh, který vlastně slova "300 hodin" nahrazuje slovy "450 hodin". Je to šance pro ty, kteří samozřejmě nepracují za 400 korun na hodinu, určitě takové výjimky jsou, ale říkám, v Moravskoslezském regionu, kdybyste si to pak přepočetli na normální pracovní poměr, tak to odpovídá hrubé mzdě při 160 hodinách asi 64 000 hrubého, a velmi obvyklé jsou ty hodinové sazby 120, 150, 170 korun, abychom jim dali šanci, aby těch dalších 150 hodin, pokud je zaměstnavatel umí využít, aby si je mohli vydělat. Úmyslně jsme nezvyšovali tu částku, aby nebyl dopad do příjmů sociálního a zdravotního systému.

Já věřím, že to není politický návrh, že to není pravo-levý střet, jako že zákoník práce je kolbiště pro pravo-levý střet a vláda v tomto případě a i paní ministryně, to musím pochválit, se držela poměrně zkrátka, takže ten - já to myslím v dobrém - návrh nevyvolává pravo-levý střet, ten vládní návrh zákona. A když jste, paní ministryně, mluvila o tom návrhu zákona v minulém volebním období, tak tam byly body, které vyvolávaly velký politický střet a možná i proto ten zákon vlastně nebyl ne doprojednán, nebyl schválen, protože se velmi těžko hledala většina pro ten návrh v minulém volebním období.

Já bych chtěl poprosit ctěné kolegyně a ctěné kolegy, aby se nedívali na to, že to předkládají občanští demokraté, aby zkusili zvážit, že je to šance pro ty, kteří - např. ty maminky na rodičovské nebo studenti - ani nemohou mít hlavní pracovní poměr z mnoha důvodů, dát jim šanci, aby ještě 150 hodin ročně mohli odpracovat a vydělat si peníze. Oni je pak zpátky do té ekonomiky přinesou. Děkuji za případnou podporu toho pozměňovacího návrhu. Je uveden v tom tisku 689/4 pod písmenem B.

