Stanjura (ODS): Je to krok potřebný, ale nestačí

reklama

Děkuji za slovo. Oslovím přímo pana ministra. Určitě je to dobrá cesta, nicméně pokud nebudeme rušit agendy, zjednodušovat agendy, rušit formuláře, tak je to cesta ani ne na půl kroku. Je to málo. Je to krok potřebný, ale nestačí. Já bych chtěl, aby vláda těch posledních 15 měsíců, které zbývají v tomto volebním období, napřela aspoň na těch 15 měsíců své úsilí k tomu, aby snížila byrokracii. My bychom byli rádi, a budeme o tom debatovat v rámci rozpočtu příští týden v úterý, aby vláda přišla s konkrétními opatřeními, aby do konce letošního roku snížila byrokracii o 10 % a do konce příštího roku taky o 10 %. K tomu digitalizace může sloužit pro zjednodušení kontaktů občanů s úřady, to určitě ano. Ale jestli to lejstro je vlastně pořád stejné a jediná výhoda je, že ho někde naskenuji, podepíšu a odešlu mailem, tak je to prostě málo. Takže to není kritika tohoto návrhu zákona, ale spíš prosba na pana ministra, aby přišel s konkrétními věcmi, které tu byrokracii opravdu sníží.

Mimochodem, minulé týdny a měsíce ukázaly, že mnohé věci jsou nadbytečné, že nebyly potřeba. Sice z jiných důvodů, ale že nebyly potřeba. A že opravdu se dá snížit počet návštěv na úřadech, aby obíhala lejstra. Mimochodem, když budeme vyhodnocovat jednotlivé vládní programy na podporu, tak se ukáže, že mnohé byly zbytečně byrokratické a mohly být jednodušší a tím pádem rychlejší.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Hamáček: Obíhat mají data, nikoliv lidé Bartoš (Piráti): Aktuální stav digitalizace Česka je Potěmkinova vesnice Ministr Petříček: V procesu digitalizace státní správy jsme zase o krok dál Úřad vlády: Premiér Babiš jednal v Estonsku o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti či digitalizace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.