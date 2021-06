Stanjura (ODS): Jedna privilegovaná pojišťovna se pokouší sjednat konkurenční výhodu

reklama

Děkuji za slovo. Mohu navázat tam, kde skončil pan poslanec Kasal. Nijak nezpochybňuji ten problém, popsal to, jak to je. A proto se to řeší pozměňovacím návrhem napsaným na koleně dvěma poslanci, kteří problém vyřeší tím, že vytvoří monopol. To není ani k smíchu, to je k pláči. Nic z toho, o čem jste mluvil, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedy, nevyřešíme tím, že dáme někomu monopol. To je směšné řešení.

Já bych chtěl vyzvat ministra zdravotnictví a ministra vnitra, aby na tyto výtky zareagovali. Vláda to nevěděla, co jste říkal, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího? (zvýšeným hlasem) Nevěděla to vláda za těch sedm a půl roku? Jak dlouho máte ministry zdravotnictví! Vy tady popíšete systém, já to nijak nezpochybňuji, ten váš popis! Vy jste vystoupil jak opoziční poslanec! Víme to dlouho, vláda s tím nedělá a moji dva milí kolegové na koleně napsali pozměňovák, kterým vyrobí monopol a je vyřešeno! Nic z toho vyřešeno není kromě toho, že jedna privilegovaná pojišťovna, v jejích správní radě nebo v dozorčí radě jsou poslanci, čirou náhodou ti samí, kteří to píšou, si pokouší v zákoně sjednat konkurenční výhodu vůči ostatním. Tak to prostě je!

Ten problém, o kterém tady mnozí lékaři mluví, se tím vůbec neřeší a vy se tváříte tím, že si lobbisticky protlačíte tento pozměňovací návrh lidmi, kteří sedí v orgánech VZP, že ten problém vyřeší! Tak mi řekněte, jak! (zvýšeným hlasem) Jak ty srdceryvné příběhy, o kterých tady píšete - někdo tady psal, nějaký opilec, pan starosta Birke má problém s Mongoly, bylo to vyvráceno - jak to vyřeší to, že dáte monopol jedné zdravotní pojišťovně, respektive její dceřiné společnosti? Nijak! Jenom z toho, co se vybere, chtějí mít všechno! Jinak ty problém, o kterých tady mluvili, já je nezlehčuji, žádným způsobem neřešíte!

A fakt poprosím oba dva ministry, zkušeného, potřetí ministrem, ten by to měl znát, to není žádný nováček, či ministr vnitra jako předkladatel, proč tyto problémy neřešila vláda ve vládním návrhu? Proč je neřeší nějak inteligentně, systémově, správně? A ne tím, že si členové správní rady VZP chtějí do zákona uzákonit ekonomickou výhodu pro svou dceřinou firmu.

