Stanjura (ODS): Jednání o důvěře je velkým manažerským selháním Andreje Babiše

Děkuji za slovo.

Já bych očekával, že při jednání o důvěře vládě bude probíhat ostrá výměna názorů, jasný střet koalice - opozice. Ale díky tomu, jaký postup zvolilo hnutí ANO, je to vlastně dneska hrozná nuda. Jednáme o důvěře vládě a od rána slyšíme, jak to bude ve druhém pokusu, a ještě neskončil první. Je to velké manažerské selhání Andreje Babiše. Jsme tři měsíce po volbách a všichni jakoby akceptujeme, že dneska jsme se sešli, něco si tady řekneme, pak dostane svých 78 hlasů a jdeme domů. Jediné, co se změnilo, a to je třeba říct, ministerstva obsadilo hnutí ANO. Cíl byl splněn, kóty byly dobyty. Že není většina? Koho by to zajímalo! Vždyť vláda bude dělat dobré věci!

Velmi často slyším, a teď bez ironie blahopřeji vítězi voleb, myslím si, že volby jasně vyhrál a všichni to respektujeme, mimořádný výsledek, unikátní situace, to tady ještě nebylo. Cesta vlakem z Ostravy do Prahy je poměrně dlouhá, takže jsem si prošel web Českého statistického úřadu. Vítěz voleb v letošním roce získal 29,64 % hlasů, výborný výsledek, letos úplně nejlepší. Je to šesté místo v žebříčku. Znamenalo to 1,5 mil. hlasů, hodně hlasů, úctyhodné a je to osmé místo v žebříčku. Nic mimořádného, je to v top ten, ale velmi těsně - šesté a osmé místo. Jen tak připomenu - prosil bych kolegy, aby mi do toho neskákali. (Reakce na pana poslance Josefa Hájka.) Stejně řeknu, co chci, stejně mě nevyruší.

Když se podíváme do historie Parlamentu v samostatné České republice, toto složení se nejvíce blíží úplně prvnímu. Volby byly v červnu 1992, vyhrála to koalice ODS a KDS, získala 29,72, to znamená o něco více než hnutí ANO v letošním roce, bylo to o 424 tis. hlasů víc. Ale v té době se do Sněmovny dostalo osm politických stran, druhý měl 14 %, to byla koalice KSČM a Levého bloku, nevím, jestli jste si toho vědomi, ale třetí na pásce byli sociální demokraté, kteří získali 6,54 %. Třetí na pásce měl 6 %, takže tady bylo osm poslaneckých klubů, opravdu nepřehledná složitá situace, ale vznikla standardní vláda s většinovou podporou, tři strany byly vládní, pět stran bylo opozičních. Dokonce tento Parlament v tomto politicky složitém složení byl schopen připravit a schválit Ústavu České republiky, přestože tady bylo osm subjektů. Mimochodem v tomto volebním období vznikl jednací řád, to je poznámka pro pana předsedu Vondráčka, nevím, jestli je tady přítomen, bylo tady osm stran a vznikl jednací řád. Říkat, že je tady devět stran a je to úplně nová mimořádná situace, úplně neodpovídá realitě. Jen tak mimochodem výsledky první politické strany, jejíž členem byl Andrej Babiš, byly v té době, pokud to nazveme volbami před rokem 1989, mnohem lepší, než výsledky jeho druhé politické strany v roce 2017. To jsem se nedíval do archivu, kolik to bylo, ale tipoval bych, že to bylo někde mezi 99 a 100 %, ale nepovažuji to za svobodné volby.

K programovému prohlášení - myslím, že dneska nemá cenu vést dlouhou debatu. Mělo by to smysl, kdyby tady existovala vláda menšinová, většinová, to je jedno, ale s většinovou podporou ve Sněmovně, pak má smysl i ze stran opoziční strany podrobně analyzovat vládní program, upozorňovat na slabá místa, přinášet lepší návrhy, konkurenční návrhy a podobně. Všichni tady dneska od rána čekáme, jak to dneska dopadne. Četl jsem, že pan premiér říkal, že dají demisi příští středu, takže příští středu nebo čtvrtek začnou nová jednání. A nepředpokládám, že by druhá vláda přišla se stejným programovým prohlášením. Možná jsem naivní, ale to skutečně nepředpokládám.

Nicméně, když to v kostce shrneme, a musím v mnohém souhlasit s mým předřečníkem panem místopředsedou Hamáčkem, tak zhruba 50 % toho programového prohlášení je stejné jako v roce 2013. To se hrozně rozčiloval pan ministr Ťok, když jsem mu četl formulace z roku 2013 a 2017, a jsou stejné. Jsou naprosto stejné. Za čtyři roky se nic nezměnilo! Ne, že by to byly špatné věci: Zavedeme jednotné jízdné na železnici v roce 2013 i v roce 2018. Leden 2014 a leden 2018. Prosadíme změnu stavebního zákona. Připravíme zákon o liniových stavbách. To všechno je pravda. Rozuměl bych tomu, kdyby se moci ujala strana, která byla v opozici, dlouhodobě kritizovala vládu, že to nedělá. A tam je dokonce i personální unie. Ten samý ministr píše to samé. A druhých 50 % je výběr hnutí ANO z našich ostatních programů. Něco je tam pro komunisty, něco pro sociální demokraty, něco pro SPD, digitalizace - napíšeme to, určitě to osloví Piráty, něco málo o daních, to určitě uspokojí ODS, a tak bych mohl pokračovat. Z toho je úplně jasná jedna věc: Andrej Babiš je připraven a chce vládnout sám a je mu úplně jedno, s kým. Když mu dají podporu komunisté, tak tam napíšu věci z komunistického programu, kdyby čirou náhodou je podpořili občanští demokraté, no tak tam napíšeme něco z jejich programu, kdyby nás chtěli podpořit z SPD, no tak tam dáme něco z jejich programu a tak bych mohl pokračovat. Ale důležitá je ta první věta. Chce vládnout sám a je úplně jedno, co je tam napsáno, ať už jsou to nesplněné sliby z minulého volebního období, nebo vybrané body z politických programů ostatních politických subjektů.

Dnes jsme zažili v rámci nekampaně Miloše Zemana kandidátský projev, který byl relativně smířlivý, ale velmi překvapivý. Pan prezident říká: Když to dneska nevyjde, tak už příště budu chtít 101 podpisů. Ale proč to nechtěl poprvé? Já vím, že to neřekl tady na mikrofon, řekl to pak novinářům jinde, ale to je jedno, to je jenom formalita, můžeme se o to přít. Dneska přišel Miloš Zeman podpořit Andreje Babiše a zítra má Andrej Babiš tiskovou konferenci k prezidentské volbě. Zkuste si tipnout, koho tak asi zítra podpoří. Politický tandem, politické spojenectví, politická dvojčata Miloše Zeman a Andrej Babiš fungují. Já to respektuji, jenom to říkám nahlas. Někteří jako by se za to styděli. Myslím, že když má někdo politické spojence, tak se za to stydět nemá, má se k tomu hrdě hlásit.

Pan premiér tady mluvil o služebním zákonu a musím říct, že v mnohém s ním souhlasím. Došlo na mnohá naše slova, na upozornění a rizika toho služebního zákona, a pokud kterákoli vláda přijde s rozumnou úpravou služebního zákona, tak to určitě podpoříme.

Nicméně chci říct a připomenout, že v rámci služebního zákona, který měl širokou politickou podporu, myslím, že kromě komunistů to vlastně podpořily všechny strany v bývalé Sněmovně, je napsáno: Státní zaměstnanec na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti se zprostí výkonu služby až do skončení trestního stíhání. To se týká i soukromých aktivit státních zaměstnanců, např. dopravní nehody, ublížení na zdraví atd. Tento člověk nemůže pokračovat ve státní službě, a i kdyby nakrásně kandidoval v komunálních nebo krajských volbách, byl zvolen, toto není důvod a toto není argument pro to, aby mohl v té státní službě pokračovat. Pokud se kterýkoli občan, proti kterému bylo zahájeno trestní řízení v těch věcech, o kterých jsem mluvil, stane uchazečem a chtěl by nastoupit do státní služby, tak podle toho zákona nemůže. Tak někdy to vadí... To neplatí jenom pro vedoucí zaměstnance, to platí pro každého řadového zaměstnance ve veřejných službách a těch jsou desetitisíce. Někdy to vadí a někdy to nevadí a hnutí ANO říká: Vždyť byly volby, voliči všechno věděli, rozhodli.

Pan prezident dneska mluvil o tom, a málokdy s ním souhlasím, ale v tomto s ním souhlasím, abychom si nehráli na vyšetřovatele, žalobce, obhájce či soudce. Já s ním naprosto souhlasím a myslím, že ta slova byla směřována zejména do hnutí ANO, z nichž se stávají specialisté na vyšetřování, obhajobu, někdy i na odsouzení. Zjistil jsem, že bývalá neúspěšná ministryně spravedlnosti, neúspěšná proto, že její vlastní hnutí ji vyměnilo, Helena Válková je dneska ten, kdo rozhodne o vydání či nevydání Andreje Babiše. Velmi často slyším od poslanců a poslankyň hnutí ANO: Bude záležet, co řekne paní profesorka, bude záležet, jak paní profesorka, takže paní profesorka je taková samosoudkyně za hnutí ANO, posuzuje důkazy nebo ne.

Pan premiér říká, že nevidí souvislost mezi dnešním hlasováním a jeho trestním stíháním. No my tu souvislost jasně vidíme a mluvil jsem o tom, když jsme ráno debatovali o programu, že by bylo mnohem logičtější, aby nejdřív Sněmovna rozhodla, zda se přeruší, nebo nepřeruší trestní stíhání. Za nás říkám, že jsme pro to, abychom vydali oba dva poslance, aniž bychom říkali silná slova, jestli jsou, či nejsou vinni, to je skutečně v demokratickém státě pouze záležitost nezávislých soudů, ale že to je obrovská zátěž pro Českou republiku, pro vládu i pro Poslaneckou sněmovnu, je evidentní. Teď jsme byli nebo jsme svědky takového tanečku kolem zprávy OLAF. My, kteří jsme tady byli v minulém volebním období, tak si pamatujeme, jak tehdy vystupovali jako na orloji jeden poslanec hnutí ANO za druhým a říkali: Kdyby aspoň ta policie počkala na tu zprávu OLAF. A proč tu není ještě zpráva OLAF, už je tady ta žádost policie? To je nějaké divné, že nepočkali na ten OLAF. Pak přijde OLAF a zase slyšíme: No to je nějaké divné ten OLAF. Co to tam vlastně napsali? No to nemůžeme. Potom Ministerstvo financí si z nás dělá legraci, ocenil jsem jejich jazykovou vynalézavost, jak pod české slovo "nesrovnalost" schovat zatajování informací, poskytování nepravdivých informací, možný podvod. Kladl jsem důraz na slovo "možný". Samozřejmě neznám tu zprávu a nevím, proč ji neznám. Potom ministerstvo podle mě opravdu, nevím, jak bych to nazval slušně, nebudu to komentovat, zveřejní průvodní dopis a říká úplně vážně: Podle zákona 106 jsme zveřejnili to, co jsme zveřejnit mohli, aby pak noviny z holdingu, který kdysi patřil Andreji Babišovi, už to je hezká pohádka, napsaly: My jsme do toho nahlédli, a nic takového tam není. Pak když jiní novináři napíší, že to tam je, tak ty samé noviny z téhož holdingu říkají: To ale nebyl úmysl, to jenom ti novináři pracovali hrozně rychle, nějak to špatně přečetli. Takže to, že bychom dnes vedli vážnou debatu o skutečných programových cílech této vlády, prostě není pravda. Je to takové stínové divadlo, ale kóta byla dobyta, hnutí ANO obsadilo všechny resorty.

Když přemýšlím, sám to nevím, jaké motivy vedou vítěze voleb, že běží hlavou proti zdi, tváří se, že o nic nejde, jako bychom každý den ve Sněmovně hlasovali o důvěře vládě a jaké motivy k tomu vedou, tak to není žádná vláda pro lepší Česko. Taková by přece určitě už získala důvěru a pak by bylo legitimní... a je jedno, jestli menšinová nebo většinová, uvidíme za pár hodin, jestli důvěru získá, nebo ne, ale podle všech vyjádření ostatních politických stran není šance, tak je to možná pokus, jak zabránit vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, pak by to dávalo nějakou logiku, tyto politicky nesmyslné kroky.

Velmi často slyším, slyšíme, jaká je programová blízkost hnutí ANO a politického a volebního programu občanských demokratů. Tak když se podíváte do toho programového prohlášení, tak to prostě není pravda. Dobře, řekněme, že to je velmi obecné a úplně přesně nevíme, ale podali jsme prvních šest návrhů zákonů, jednobarevná vláda hnutí ANO pětkrát ze šesti vyslovila negativní stanovisko, jednou neutrální. Tolik k té údajné programové blízkosti.

Vracím se na ten začátek. Andrej Babiš chce vládnout sám, hledá jenom nějaké dobrovolníky, kteří mu to umožní. Když to nevyjde dneska, tak to zkusí příště. K tomu my nepřistoupíme jako občanští demokraté. Nebyla tady poctivá snaha o nalezení většinové podpory. Uvidíme, jaký bude další vývoj.

Dnes budeme hlasovat proti vyslovení důvěry této vládě a já myslím, že zimní, jak jsme to původně říkali, je příliš dlouhé, zima končí až v březnu a ta vláda demisí skončí 17. ledna podle dnešních slov Andreje Babiše. Ale abych byl pozitivní, tak myslím, že i ministři, kteří například nebudou v příští vládě, možná tam budou všichni, já nevím, ale kdyby tam náhodou nebyli, tak mohou do "sívíčka" napsat, že byli členy vlády v letech 2017 a 2018.

Hezké odpoledne!

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hamáček (ČSSD): Pokud někdo chce naši podporu, tak by neměl za nás vybírat priority Bartoš (Piráti): Tuto vládu jsem nazval "slibem nezarmoutíš" Farský (STAN): Andrej Babiš nemůže jednat v zájmu občanů České republiky Chvojka (ČSSD): Vláda premiéra Babiše je naprostou anomálií

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV