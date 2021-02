Stanjura (ODS): Jsme pro jadernou energetiku bez účasti ruských a čínských firem

reklama

Děkuji za slovo.

Já myslím, že ten spor o účast ruských a čínských firem v tomto tendru není spor zastánců a odpůrců jaderné energie, alespoň ne ze strany občanských demokratů. Mám tu možnost pracovat celou dobu v tom vládním výboru pro výstavbu nového jaderného bloku a myslím, že pan ministr může potvrdit, že občanští demokraté k tomu přistupovali vždy konstruktivně s cílem co nejrychleji postavit nové jaderné bloky. Na úvod je třeba zopakovat, i když už to v rozpravě zaznělo, že vlastně výstavba nového bloku v Dukovanech nijak neřeší současný energetický mix, (nesrozumitelné) kus za kus. A to je vlastně minimalistické řešení. Myslím, že naší ambicí by mělo být nezapomínat na možnost nových bloků v Temelíně, protože příprava a průběh, tendrová(?) výstavba, je to běh na dlouhou trať, zasáhne to funkční období tří, čtyř, možná pěti vlád a je důležitá velká politická shoda. V této chvíli chci ocenit, že existuje minimálně v Poslanecké sněmovně velká politická shoda na tom, že ten jaderný blok potřebujeme. Je dobře, že např. pan premiér v otázce financování úplně změnil názor a to já kvituji, protože kdo si vzpomene na jeho vystoupení zhruba dva roky zpátky, tak říkal stát nedá ani korunu, ať to celé financuje ČEZ a žádné záruky státu nebudou. Za nás chci ocenit i ten smluvní vztah, který uzavřel stát s ČEZ. My jsme byli spokojeni s těmi principy, které ta smlouva obsahuje a taky jsme to na všech jednáních, ať už s panem ministrem nebo s panem premiérem, říkali.

A teď ten spor. Tady není spor vlády či vlády a komunistů proti opozičním stranám. To by vlastně byla standardní politická otázka. Vláda si zřídila ad hoc poradní orgán, který měl vyhodnotit bezpečnostní rizika této stavby. Vláda oslovila celkem šest institucí - tři tajné služby, NÚKIP, Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo vnitra. A tato pracovní skupina jednomyslně, jednoznačně a silně doporučila vládě vyřadit z tendru ruské a čínské firmy, v zásadě i na úrovni konsorcií. Takže vláda se v této chvíli nechová podle doporučení svých poradních orgánů, podle doporučení bezpečnostní komunity a taky dvou ministerstev. To, co dneska navrhli sociální demokraté, kdo zná české pohádky, ani nahá, ani oblečená. Jedním slovem říkají, že tam ty firmy být nemají a jsou připraveni hlasovat proti tomu, aby tento princip byl zakotven v zákoně a vymysleli si nějaké usnesení, doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny. Já jsem velmi skeptický vůbec k tomu institutu. Až budeme mít otevřený jednací řád, já bych to dokonce zakázal. Ať jsou samostatné body, tam může Sněmovna přijmout jakékoli usnesení, ale hlasovat poté, co schválíme zákon o nějakých deseti, patnácti, pěti, dvou, jednom doprovodném usnesení nedává žádný smysl, protože klíčový je text zákona. Ale pokud chce mít někdo samostatný bod, chce debatovat, chce dát nějaké úkoly vládě do budoucnosti, proč ne, ale mělo by to být v okamžiku, kdy se hlasuje či dohlasuje návrh zákona.

Postoj našeho klubu je vlastně jednoduchý. My jsme pro jadernou energetiku, ale bez účasti ruských a čínských firem. Budeme hlasovat pro pozměňovací návrh, který podali naši kolegové pan poslanec Lipavský a pan poslanec Žáček. Pokud ten pozměňovací návrh projde, podpoříme návrh zákona jako celek, pokud neprojde, tak ho bohužel podpořit nemůžeme. Myslím, že to je jasné stanovisko.

Současně v těch debatách, které probíhaly v minulých týdnech a měsících, tak si myslím, že není řešením odklad tendru. To já považuji za nejhorší řešení v této době a je na vládě, zda vyslechne doporučení bezpečnostní komunity a své expertní skupiny, která se zřídila, kterou si sama zřídila, za kterou paradoxně stojí opozice nebo část opozice, abych byl přesný, anebo bude postupovat proti doporučení.

Pak se ptám, k čemu ta práce byla, když vláda to nehodlá vyslyšet a nehodlá se tím řídit. Mohu spekulovat o skutečných důvodech. To, že politické strany, které ve svém programu jsou jasně proruské, to podporují, tomu rozumím, i když s tím nesouhlasím. Ale nerozumím tomu, že vláda se odmítá řídit doporučením svých expert a ne hlasů opozice.

A pak několik mýtů, které bych rád vyvrátil. Za prvé, potřebujeme účast ruských a čínských firem, abychom zvýšili tlak na cenu, abychom dostali lepší nabídku. Tak jestli si někdo skutečně myslím, že zrovna ruské a čínské firmy nám dají skutečně tržní nabídku, bez politického kalkulu, bez toho, že kdykoliv ruská nebo čínská vláda podpoří dumpingovou cenu, aby si to posléze vyjednala buď v dodatcích, nebo spíš v politických požadavcích, tak neříká pravdu a ať má aspoň tu odvahu, přijde a řekne: My si myslíme, že Rusko a Čína nám dá skutečně tržně komfortní nabídku, tak jako jiné společnosti ze západní Evropy, ze zemí našich spojenců. Já si to nemyslím, já myslím, že je to pohádka a že to je falešný argument, který neobstojí.

Druhý argument. Mimochodem tento argument vyvrací i vládní zmocněnec pro tu výstavbu, který jednoznačně, bylo to i veřejně, takže nepouštím žádné informace, které jsou jaksi neveřejné z toho jednání vládního výboru, který jednoznačně řekl, že účast ruských a čínských firem nemá žádný vliv na cenu. Co naopak na cenu vliv může mít, je délka, kterou vláda poskytne uchazečům na vypracování nabídky. My jsme tlumočili na posledním jednání s premiérem, aby ta doba byla alespoň 12 měsíců. Čím kratší doba bude, tím méně přesná bude ta nabídka, tím tam bude víc vaty, víc rezerv, tím pádem ta cena bude méně realistická. Myslím si i ze zkušeností z výstavby jaderných elektráren po celém světě, že bychom si realisticky měli říct, že s vysokou mírou pravděpodobnosti nakonec ten termín bude delší a že cena bude vyšší. To si myslím, že jsou zkušenosti ze všech zemí, ze všech staveb jaderných bloků a jaderných elektráren.

Teď k tomu samotnému principu, který je v navrženém zákoně. Za nás říkám, že ten princip je v zásadě dobrý. Můžeme debatovat o jednotlivých parametrech, ale myslíme si, že je v zásadě dobrý, a tady můžu za nás vládu pochválit. Samozřejmě můžeme všichni spekulovat o tom, jaká bude cena elektrické energie v roce 2038, 2039, 2040, možná bychom to dneska mohli napsat na nějaký papír, někde zapečetit a naši nástupci to mohou za 18 - 20 let rozpečetit, a pak se budou smát. Reálně si myslím, že to nikdo není schopen dobře odhadnout. Může odhadovat trendy, ale nevíme, jaké budou ceny energií za těch 18 let. Možná vám připadá, že to je hrozně daleko, ale ten samotný termín, který si vláda stanovila i s naší podporou, pro dokončení výstavby a spuštění jaderného bloku je vlastně napjatý. Někomu to může připadat, že to není pravda, že máme ještě 15 nebo 16 let, ale ve skutečnosti je ten termín velmi napjatý, proto bychom neměli váhat, proto by vláda měla vzít v potaz doporučení svých expertů, proto by vláda měla vzít v potaz i názor opozičních stran, protože jak jsem říkal, ten problém bude řešit ještě několik následujících vlád. Nejenom naše vláda od roku 2021, od podzimu, ale i ty vlády, které přijdou po ní. A pro takový velký projekt je mimořádně důležitá velká politická shoda. To se nedá, po každých volbách začínat znova a znova, protože pak by hrozil akutní nedostatek elektrické energie v České republice, a to si opravdu nepřeje nikdo.

A poslední věc, kterou bychom měli vznést a trošku uvést v racionální debatu o těch budoucích cenách energie a dopadu, například nákladů na stavbu a zejména financování toho jaderného bloku, abychom si uvědomili, že se bavíme zhruba o 10 procentech celkové produkce. To znamená, každý z nás si může vzít jakýkoli příklad z jiné činnosti, říct, zda je prostor pro tak vášnivé debaty o pouhých 10 procentech, když máte tolik neznámých. Myslím si, a vláda si to uvědomuje, je třeba to říci, ale zase bych řekl, s naším souhlasem nebo v souladu s naším názorem, že cena financování je mimořádně důležitá. Původně byla shoda na tom modelu 70 % stát, 30 % ČEZ, na tom lednovém jednání přišel pan premiér s novým plánem. Byli bychom rádi, kdybychom k tomu novému plánu měli nějaké podrobnější výpočty, ale odpověď na to, kdo to vlastně zaplatí, je v podstatě jednoduchá a měli bychom ji říct zcela otevřeně. Zaplatí to odběratelé. Takhle to funguje a nikdo jiný to nezaplatí. Ať už to bude formou, že to bude ze státního rozpočtu, tak kdo dává peníze do státního rozpočtu? Odběratelé a daňoví poplatníci nebo jinou formou. Takže v každém případě je poctivá odpověď, že to zaplatí odběratelé a daňoví poplatníci. A my máme udělat všechno pro to, aby ta cena byla rozumná. Ale cena energetické bezpečnosti je mnohem vyšší hodnota než cena jednoho kilowattu. To je naše pevné přesvědčení, a proto s těmito názory a s těmito přístupy, které jsem v této chvíli prezentoval, přistupujeme i k tomu plánu a projektu výstavby nových jaderných bloků.

