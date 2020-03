Stanjura (ODS): Kdo nemá argumenty, uráží oponenta

reklama

Vaším prostřednictvím pane místopředsedo, tady k panu poslanci a hejtmanovi Vondrákovi. Kdo nemá argumenty, uráží oponenta. Já jsem kladl otázky. Já jsem ani nenavrhoval, ať měříme teplotu. Já jsem říkal, že některé státy to dělají. Já jsem jenom říkal, že nemáme přehled jako Česká republika, kdo navštívil Čínu, když přijde sem. Já jsem jenom říkal, že v některých zemích měří teplotu. Já jsem po tom nevolal. Taky jsem řekl, že tomu rozumí lékaři a že ti vědí přesně, co se má dělat. Já jsem reagoval podle mého, našeho názoru na chaotická opatření vlády. Já si nemyslím, že tomu rozumím. To, že vám tři hodiny něco říkali odborníci, tak máte možná tři hodiny náskok proti mě. A já vás nebudu urážet, jak jste urazil vy mě. Já jsem se tady nepasoval do nějakého odborníka na viry a boj s tím.

A pro paní poslankyni prostřednictvím, já jsem nevolal po tom, abych měřili teplotu. Já jsem říkal, že to některé země dělají. Nic víc, nic míň.

Možná byla absurdní ta fabulace, to přiznávám, na tom není nic divného. Možná jsem si to mohl odpustit. Ale rozumím tomu, co jste říkal vy (k panu poslanci Vondrákovi). Jestli jsme v našem kraji rozhodli, že všechny akce nad 500 jsou rizikové, a chápu to, tak to je systémový přístup. A můžeme se bavit, jestli 500 je správná hranice, nebo 800, nebo 1 000, nebo 400. Ale když si vyberete jenom jednu akci ze všech, tak je to prostě podivné. Uvidíme, co mi pan ministr odpoví.

Kdyby takhle rozhodla vláda a řekla, všechny akce nad 1 000, nebo nad 10 000, rušíme diváky, tak bych nevystupoval. To mi věřte. Ale pokud se vybere jenom jedna... A já jsem dával příklad jiných sportů. A nevolám po tom, abychom si rozuměli, abychom to zakázali i jinde.

Ale to, že jsme ztratili přehled o tom, kdo sem do České republiky přicestoval... A určitě se shodneme na tom, že ten, kdo navštívil rizikové oblasti, je rizikovější. A my to prostě nevíme jako Česká republika. A tím, že jsme zrušili přímé lety, tak aspoň část informací jsme dobrovolně ztratili. A říkáme tomu opatření. Podle mě je to protiopatření. V neprospěch občanů České republiky. Kdyby to bylo jediné letecké spojení (Upozornění na čas.) a nikdo sem nemůže přiletět, tak máte pravdu.

