Stanjura (ODS): Korespondenční hlasování nesouvisí s rozhodnutím Ústavního soudu

Děkuji za slovo. Budu mluvit, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, k paní poslankyni Válkové a k té dlouhé pasáži, kdy se snažila vysvětlit, proč nepodpoří korespondenční hlasování, a mě tedy nepřesvědčila. Paní poslankyně, je to velmi jednoduché. Vy říkáte: je dobře, že to vláda měla ve svém programovém prohlášení. Jaký je výsledek? Nic.

Korespondenční hlasování nesouvisí s rozhodnutím Ústavního soudu, nesouvisí. To znamená je to připraveno, my pro to budeme hlasovat. Když říkáte, že chcete, aby občané České republiky mohli v říjnu volit, tak pokud neprojde korespondenční hlasování, tak velké části podstatným způsobem ztížíte možnost vykonání volebního práva. Takže pokud byste svá slova myslela vážně, jak je to dobře, jak na ty občany, kteří nebudou v České republice v okamžiku voleb, myslíte, tak byste spolu s námi dneska hlasovala pro.

Žádné riziko tam prostě není, jenom se vám to politicky nehodí. Jinak mi zkuste odpovědět na otázku, vidím, že jste se už přihlásila do rozpravy, co tedy vláda s tou pasáží ze svého programového prohlášení udělala do 7. dubna 2021 za tu celou dobu. Vůbec nic. Takže to jsou jenom výmluvy. Buď to chcete, pak můžete dneska hlasovat s námi pro, nebo to nechcete a budete hlasovat proti. Samozřejmě se svobodně rozhodněte.

