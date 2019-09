Stanjura (ODS): Navazujeme na ty nejsmutnější tradice

Začnu tím, že popíchnu svého kolegu pana poslance Ivana Adamce. Ostrava-jih je opravdu velká vesnice. To opravdu musím říct.

Nicméně zpátky k meritu věci. Kdybych chtěl být vstřícný k předkladatelům a podporovatelům, tak řeknu, že je vede pýcha. Pýcha! A kdybych nebyl vstřícný, tak řeknu, že je vede arogance. A můžete si každý vybrat, jestli je to pýcha, nebo arogance říkat zastupitelům, jak mohou odměňovat svého starostu nebo místostarostu, svého hejtmana nebo náměstka hejtmana. Neplatí to státní rozpočet. Jsou to výdaje městského či obecního zastupitelstva, nebo výdaje kraje. Proč asi politické strany na své kandidátní listiny, třeba do Sněmovny, do Senátu dávají úspěšné starosty? Položme si tu otázku, proč asi politické strany tam tyto lidi velmi často nominují? Protože nejsou hloupé a ví, že to jsou lidé, kteří mají podporu voličů. A v každých volbách, i sněmovních tam, kde my máme dobrého starostu a nekandiduje, tak máme lepší výsledek než průměrný v té obci. V každých volbách to platí. A podle mě to platí pro každou politickou stranu. Pokud máte dobrého starostu, tak i když nekandiduje, tak vaše strana uspěje v těch volbách lépe, než je republikový průměr té konkrétní strany. Tak proč jsme si vybrali k experimentu naše kolegy starosty? Já jsem hrdý, že mám v klubu šest členů klubu, kteří loni vyhráli obě kola komunálních voleb - to hlasovací občanů a to vyjednávání o koalici.

Protože mnozí z nás víme, že ty komunální volby nebo i krajské volby mají dvě fáze. První, že se sečtou hlasy. Málo kdy (nesrozumitelné) výjimka, kdy vítěz má většinu křesel - to se také stává. Ale velmi často se musí vyjednat koalice. Takže musí ten starosta projevit i cit pro spolupráci, respekt k těm, kteří neuspěli tak dobře a vytvořit funkční většinu.

A my uprostřed volebního období měníme pravidla hry. Ne. Špatně. Ne my. Vy uprostřed volebního období měníte pravidla hry. A nebudu hledat motivaci. Já jsem o tom mluvil v prvním, druhém, třetím čtení a nebudu to opakovat. Položme si otázku. Potřebuje Česká republika tento zákon? Odpověď. Poctivá. Úplně jednoduchá. Na první dobrou. Nepotřebuje. Nepotřebuje.

Nebo si myslíte, že jsou hloupí voliči v Líbeznicích, v Poličce, na Praze 2, v Uherském Hradišti, v Plzni, v Trutnově? A proto volíme kolegy? A proto vyhráli kolegové, protože tam jsou hloupí voliči? A potřebují zákon k tomu, aby věděli, koho mají volit a jakou mají mít odměnu, tyto dámy a pánové, kteří vyhrávají volby? Já myslím, že ne. Proto mluvím o pýše nebo aroganci. O ničem jiném to není.

Hodně toho řekl pan senátor Vystrčil. Já chci říct těm ostatním, kteří budou hlasovat pro, a mají případně jiné zaměstnání nežli člen parlamentu, ať už horní nebo dolní komory, máte štěstí, že nejsme jako vy. Protože logicky bychom sahali po všech, kteří berou veřejné peníze. Ale my takoví nejsme. Nebudeme ukazovat ještě na ty, a na ty, a na ty. Říkal to pan poslanec Birke. Ale to by bylo přeci logické. Proč si vybereme z těch, kteří berou veřejné peníze za dvě funkce, nebo za tři funkce, jenom jednu část. A ti ostatní nám nevadí. Já tomu vůbec nerozumím.

A zrovna úspěšní lidé. My budeme znovu na ty kandidátní listiny v našich primárkách, protože naši volitelé to ví, opět dávat lidi, kteří mají důvěru voličů. Protože politická strana logicky usiluje o úspěch ve volbách a k dobrému programu potřebuje také lidi, kteří mají podporu voličů. A vy tímto návrhem zákona chcete říct, že ti voliči jsou hloupí. Všichni, o kterých jsem mluvil - a jmenoval jsem tam města a klidně vyjmenuji i jmenovitě, se setkali ve volební kampani s tím, že jejich protikandidáti upozorňovali voliče: Pozor, pozor, ti kumulují peníze, berou dva platy. Každý z nich - zeptejte se jich - kdo všechno z politické konkurence to použil.

A světe div se. Ti voliči je i přesto zvolili. Oni ty volby vyhráli. Světe div se. Přesto našli koaliční partnery, kteří ocenili, co pro tu obec nebo kraj dělají a domluvili si koalici. A vy teď chcete přijít uprostřed volebního období a říct. Tak pozor, jsou možná dobří, možná mají podporu voličů, ale myslíme si, že berou moc. To fakt není hezké. A mě nezajímá, kdo z ostatních poslanců bere další příjem z veřejných peněz. Mě to fakt nezajímá. Pokud je sem voliči poslali, tak každý má respekt. Že každý tu podporu voličů získal. Jinak by tady neseděl.

A když mluvil pan poslanec Birke o svém případu, tak... Ivan Adamec také sem přišel poprvé z nevolitelného místa. A ti voliči věděli, že bude brát případně dva platy. A neřešili to. Řešili jednoduchou otázku. Je to člověk, který bude zastupovat naše zájmy dobře? Nebo to není člověk, který bude naše zájmy zastupovat dobře. A odpověděli si kladně na otázku. Ano, to je člověk, o kterém my si myslíme, že naše zájmy bude hájit dobře. V horní komoře bych řekl, že ten případ úspěšných starostů je ještě častější procentuálně než v dolní komoře. A tam je přímá volba. A přesto tito starostové ty volby vyhrávají. A je to v mnoha stranách. Nejsme to pouze my. Ale skoro každý z vás má takového kolegu.

Já jsem debatoval se senátorem za senátní obvod Bruntál, který je z vládního hnutí ANO a on mi říká. Vy jste o mně mluvil na plénu. Řekl jste, že beru tři platy z veřejných peněz. Já říkám, ano, pane senátore. Ale já jsem nenavrhoval, že budete brát méně peněz. Já jsem jenom poukázal na tu nespravedlnost, že na někoho se předkladatelé zaměřili - to jsou ti starostové, místostarostové, hejtmani - a na někoho se nezaměřili. Já vám ten plat nezávidím. A kdo ho jmenoval do té funkce, když jsou to krajské nemocnice? Rada kraje. Byli to volení politici. No, byli. Tak jaký je mezitím rozdíl?

Dokonce ten starosta má vyšší mandát než ten ředitel nemocnice, z mého pohledu, když ho získal přímo od voličů. Kdežto ten ředitel nemocnice to už získal od těch volených. Ale proč tam nenavrhuji změnu? Nenavrhuji, že tohoto člověka, že mu řekneme, že bude brát 0,4 ředitelského platu. Nebo 0,3, když má dva. Nebo 0,2, ať to je do kupy 0,4. Položme si otázku, proč to vlastně děláme? Co to je boj proti kumulaci platů? To nemá česky žádný význam.

Mluvil o tom můj kolega pan poslanec Blažek. Kumulace moci, o tom se můžeme bavit. Říkal to pan senátor Vystrčil. Ano, v některých zemích je ze zákona neslučitelná funkce starosty a poslance či senátora. Ale to je jiný příběh. Tady navazujeme na ty nejsmutnější tradice. Poukazujeme na ty úspěšné z nás, na ty úspěšné z nás, a říkáme jim. Jste sice úspěšní, tak aspoň vám sebereme těch 60 %, protože to je spravedlivé. Pro koho je to spravedlivé? Protože ti voliči si kladou jednoduchou otázku u toho starosty, který je náhodou i poslanec nebo senátor. Dělá tu funkci dobře nebo ne?

Ivan Adamec je pošesté, pošesté starostou. A je tady s námi od roku 2013. Myslíte si, že by byl starostou, kdyby si voliči vyhodnotili, že nestíhá, a že to nedělá dobře, a že to nedělá poctivě? Poprvé se to stát může, že někdo obhájí mandát, tak to prostě není pravda. Tak to řeknu úplně jednoduše. Nebuďte pyšní nebo arogantní, nechte to na voličích. Ti ví mnohem lépe, než my, kdo má být jejich starostou, a jaký má mít plat.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti plní slib a bojují proti kumulaci funkcí Platy politiků vzrostou o devět procent, novelu podepsal prezident Gajdůšková (ČSSD): Změna mojí image by stála 270 tis. korun Seďa (ČSSD): Nejen dva platy jsou více jako jeden

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV