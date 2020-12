Stanjura (ODS): Nemluvte o miliardářích! Mluvte o střední třídě!

reklama

Děkuji za slovo. Hezky můžu kontinuálně pokračovat. Jestlipak pan ministr kultury, a to je řečnická otázka, ví, o kolik se zvýšily příjmy státu mezi roky 2014 a 2019. Čtyři sta dvacet miliard. 420 miliard!, což je zhruba 40 % - přibližně, nahrubo. Pane ministře, přijďte sem a řekněte úplně vážně, zda si myslíte, že se o 40 % zlepšily služby státu. Pak by to mělo nějakou logiku. Když se zeptáte občanů, podnikatelů, ředitelů, tak zjistíte, že nemají pocit, že se o 40 % zlepšily služby státu.

A k těm daním. Vy nechcete, aby lékaři měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby učitelé měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby hasiči měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby policisté? Vy pořád tady argumentujete pěti miliardáři. A těch se to vůbec netýká! Mluvím o těch, kteří dneska berou 45, 50, 55, 60 tisíc, na kterých stojí příjmy státního rozpočtu, o střední třídě. Tak přijďte a řekněte, my nechceme, aby zdravotní sestry měly vyšší příjem o 2 tis. měsíčně, my nechceme, aby lékaři měli o 4 tis. měsíčně větší příjem čistého, my nechceme, aby hasiči - my jim raději přidáme 3 % hrubého a budeme to prodávat, což pak dělá 300 nebo 400 korun! Proč bychom jim dávali tisíce, když jim je raději sebereme a pak jim 10 % vrátíme? Nemluvte o miliardářích! Mluvte o střední třídě! Mluvte o střední třídě! Mluvte o učitelích, lékařích, manažerech, kvalifikovaných zaměstnancích, malých podnikatelích! Na těch stojí česká ekonomika a Česká republika! A nestrašte pořád miliardáři. Pořád žijete v tom 19. století, taková společnost vůbec není! My tady hájíme zájmy těch, kteří sami sebe definují jako střední třídu. A vy nechcete zvýšit příjmy střední třídě. Maximálně tak, že jim to seberete a pak jim milostivě přes nějaký dotační titul něco pošlete zpátky nebo nějakou tabulku zvýšíte. A my říkáme, my vám necháme ty peníze a vy se rozhodněte, co s nimi uděláte! A je to mnohem lepší přístup a já tomu prostě věřím! Vy ne! A neříkejte nám, že je to nějaké zombie. (Mpř. Okamura: Čas!) To je zdravé, ekonomické a lidi to ocení.

