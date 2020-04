Stanjura (ODS): Není normální, aby poctivý plátce daně dostal plombu na majetek

reklama

Je mi to líto, paní ministryně, to musím říct, ale to byl vrchol demagogie. Chci uklidnit všechny důchodce, když ten zákon neprojde, s vašimi důchody to neudělá nic. Nemusíte se bát. A všechny ostatní skupiny, které tady lživě paní ministryně vyjmenovala. To bychom mohli říct o každém zákonu. Já nechci vést politickou debatu, a pak řekne: Ta zlá opozice, ta vám chce sebrat peníze, budete na tom špatně. Nic z toho není pravda.

Paní ministryně si velmi váží Národní rozpočtové rady, ale vůbec tomu ta Národní rozpočtová rada nerozumí, protože to jsou ekonomové a ne právníci. Já jsem nenabádal nikoho k tomu, aby porušoval zákon. My máme spor o výklad zákona. To je úplně něco jiného než říkat: Porušte zákon. A ten spor evidentně existuje. Nezávislý orgán, který tím slavným zákonem, který - jak říkala paní ministryně - Ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO prosadilo tento návrh zákona, to je pravda, protože našim návrhům zákonů sociální demokraté úspěšně bránili několik let, kdy my jsme chtěli jít cestou ústavního zákona, a taky jsme měli prostou většinu k tomu, abychom ho prosadili, ale chtěli jsme dojít k větší politické shodě na takovém důležitém návrhu zákona. Na základě toho zákona, který prosadilo hnutí ANO, je najednou nepohodlné stanovisko Národní rozpočtové rady, najednou tomu nerozumí, protože to nejsou právníci. No logicky to nejsou právníci, když je to rozpočtová rada. Co by tam právníci dělali, když mají posuzovat hospodářství? To nemá žádnou logiku.

Nestrašte, paní ministryně, naše seniory, nemá to žádnou souvislost s výší důchodů ani v letošním, ani v příštím roce, ani v následujících letech. To je čistá demagogie, to je zneužívání situace k politickému útoku na ty, kteří se oprávněně brání tomuto návrhu zákona. Když ho chcete prosadit, tak ho pusťte do normálního legislativního procesu. Na tom není nic špatného. Svedeme politický souboj, dáme pozměňující návrhy a někdo vyhraje. S největší pravděpodobností jako obvykle vládní většina. S tím jsme srozuměni.

Takže, paní ministryně, proč si myslíte, že z toho balíku 24 zákonů, které jste předložili zatím jako vláda ve stavu legislativní nouze, je tady na jednom jediném, opozice si (nesroz.) proti, protože chceme, dohodli jsme se, že budeme bránit těm sociálním skupinám, aby měly nižší příjmy. Kdo vám navrhuje, abyste neškrtali 150 miliard? No, my ne. Tak vy asi o tom přemýšlíte, nahlas přemýšlíte a úplně se vám to nezdá. No, já jsem pro, že se vám to nezdá. Nikdo nic takového nenavrhuje, tak nepoužívejte oblíbenou figuru, že vyvracíte něco, co nikdo jiný nenavrhuje. Nezaznamenal jsem žádný takový návrh. Ani jeden.

Takže to vystoupení vůbec neodpovídalo realitě, bylo úplně mimo konkrétní text tohoto zákona a já, paní ministryně, ještě jednou, já jsem vás nenabádal k tomu, abyste porušovala zákon. Já jsem jenom říkal, že Brusel to určitě nebude řešit do 30. dubna, tím jsem si naprosto jistý, naprosto jistý, anebo budou v Bruselu tak aktivní, jak bohužel na Finanční správě v Ostravě, ano. Já to tady musím říct. Není normální, aby poctivý plátce daně, který je v ekonomických problémech, řádně požádal o odklad DPH a do osmi dnů mu Finanční správa data plombu na majetek. Já jsem si rád přečetl, že už to Finanční správa řeší, ale, paní ministryně, řekněte paní generální ředitelce, ať to řeší i personálně.

Víte, co je nejhorší? A to odpovídá pověsti Finanční správy - ten člověk se bojí uvést své jméno, protože se bojí důsledku, kdyby se veřejně vědělo, o koho se jedná. A nad tím bychom se měli zamyslet my všichni. Jak je to možné, že se v naší svobodné společnosti někdo bojí uvést své jméno, když se mu evidentně děje křivda. Poctivý plátce daně požádá o odklad, protože nemá, což se stane, i díky těm opatřením, která byla zavedena, a do osmi dnů má plombu na majetku. To je ale horlivý úředník! (zvýšeným hlasem) To je ale horlivá Finanční správa! To jsou ti, kteří podkopávají důvěru občanů ve stát.

