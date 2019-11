Stanjura (ODS): Nepotřebujeme žebříčky, stačí se podnikatelů zeptat

Kdyby byla rozprava, tak kolegové z mého poslaneckého klubu nemohou, takže supluji jejich roli, tak ještě k té expertní skupině a ke stanovisku třeba Nejvyššího soudu. Paní ministryně tady přednesla jako úžasný nápad finanční správy Ministerstva financí, že budou zadržovat jenom tu spornou část DPH, ale zapomněla říci, že to je výsledkem prohraných soudních sporů. Je to tak. Je to tak, jsem to schopný doložit. Prostě prohráli jste, finanční správa prohrála právě v tomto případě, že to mělo likvidační charakter, že jste nezadrželi pouze spornou část DPH, ale celou částku DPH. A v podstatě na libovolnou dobu.

A k tomu si všichni zodpovězte, zda má daňový poplatník někdy libovolnou dobu v komunikaci s úřadem, s finanční správou. No, nemá. A jenom připomínám těch likvidačních pět pracovních dnů. Ano, pro velké firmy to není problém. To je třeba si říct, ale pro malé firmy, kde je jeden či jedna účetní, často externě, to je hrozně limitující. Ten člověk může také onemocnět, představte si. A třicet tisíc pokuta. A tomu v podání vládních politiků se říká přívětivé podnikatelské prostředí a pak protestují proti nějakým mezinárodním žebříčkům. Já myslím, že nepotřebujeme mezinárodní žebříčky k tomu. Stačí se těch podnikatelů zeptat, co je rozčiluje a co je štve.

K tomu nepotřebujeme doing business. Ten je možná zajímavý pro politickou debatu, ale k tomu, abychom věděli, co ty podnikatele rozčiluje dnes nejvíc, stačí se jich zeptat a uslyšíte. Nesmyslně vysoké pokuty, nesmyslně krátké lhůty, berňák má na všechno čas, nesmyslně krátká doba na implementaci nových zákonů. Tak slavný daňový balíček. Možná bude platit k 1. 1. Kdy vyjde ve Sbírce zákonů? Kolik dnů předem. Ne měsíců, kolik dnů předem. Deset patnáct, já nevím, možná šestnáct. Může stát spravedlivě chtít, aby po šestnácti či po sedmnácti dnech všichni správně implementovali nový zákon. No, může. Má na to tři roky. Ten podnikatel ne, ten už musí první měsíc fungovat od prvního dne. A po třech letech přijde finanční správa a bude dělat chytrého, jak to v tom lednu 2020 měli všichni dávno vědět. Dávno po tom, co si zpracují vlastní metodické pokyny, jak to kontrolovat, to bude trvat několik měsíců, možná, že let. V tom je zakopaný pes.

A myslím si, že je to typický příklad zákona, kdy se smíchají dvě různé věci. Digitalizace, elektronizace. To si myslím, že má všeobecnou podporu. Kdyby ten návrh zákona obsahoval pouze toto, tak si myslím, že projde relativně hladce Poslaneckou sněmovnou. Když se tam ale přilepí ta touha získat víc peněz, zlepšit podmínky pro stát v neprospěch podnikatelů, tak samozřejmě v té debatě na ty problémy narazíme. Na rozdíl od těch, kterým stačí třicet dnů, my ty zákony čteme a jsme schopni si všimnout těch problematických míst, upozornit na ně. Ale jsme si vědomi té sněmovní matematiky, takže klidně si můžete prohlasovat, že budeme šest měsíců vracet DPH (?).

Já jsem si vědom toho, že máte na to tu sílu a nějak mě to nepřekvapuje. Jenom si to pak srovnejte s vlastním programovým prohlášením. Já jsem vám to minule četl, jak budete s dostatečným předstihem připravovat daňové zákony a balíček sem přišel v červnu, takže to projednáváme. Když jsem se díval, první čtení trvalo dva jednací dny dva dny za sebou, druhé čtení trvalo jeden jednací den, k žádnému zdržení nedošlo, až na to, že přišel pozdě. Už jsem v tisku četl o novém daňovém balíčku na rok 2021. Už by tady měl být. Už by tady měl být, abychom měli dostatek času nad ním debatovat, než zase přijde v červnu nebo v květnu a v říjnu či v listopadu příští rok zase budeme obviňováni, že to zdržujeme, protože jsou krajské volby a senátní volby, a volební kampaň a účelovka a já nevím, co všechno.

Diktuje program Sněmovny, diktuje vládní většina. Logicky. Platí to za každé vládní většiny. Pokud se k něčemu dostáváme pozdě, není to problém opozice, ale je to problém vládní většiny. Když se podíváte na ten program 35. schůze, já mám pocit, že k dnešku máme zhruba, já nevím, 250, možná 270 neprojednaných bodů. Zítra budeme zasedat jenom odpoledne, ve čtvrtek je interpelační den, ještě ten nám nezrušili naštěstí, zatím, takže budeme mít dvě hodiny na nějaké zprávy z armádního prostředí, v pátek se možná udělá pár návrhů zákonů, tak nám zůstane 250, možná 260 zákonů.

Do toho vláda chrlí další a další nové zákony. Vždycky má k tomu tiskovku, jak je to důležité, jak je to skvělé. Myslím, že by bylo skvělé, kdybychom půl roku kromě státního rozpočtu žádný návrh zákona neschválili. Nic by se nestalo.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec

