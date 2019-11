Stanjura (ODS): Paní ministryně neříká úmyslně pravdu

Já bych dal přednost paní zpravodajce. Slyšeli jsme obvyklý chvalozpěv paní ministryně na sebe samu - jsem přístupna jednání, jsem připravena debatovat, všechno vám dodám. Ale záměrně vystoupila až po ukončení rozpravy a tím znemožnila debatu. Dnes je to místo, kde máme vést debatu. Ne, že na rozpočtový výbor nám něco přinesete. A to jste odmítla, bojíte se té debaty, bojíte se kolegů, nemáte argumenty.

Když si vezmu poslední větu - přináší to veliké výhody zejména pro malé podnikatele. Za 24 miliard. Zeptejte se těch podnikatelů, jestli jsou ochotni vám těch 24 miliard zadarmo půjčit. Já myslím, že odpověď znáte. Pokud ne, tak si sežeňte nějaké stanovisko, kdo by byl pro státu zadarmo půjčovat peníze. Vemte si ten paradox. Finanční správa, moloch, obrovský moloch, potřebuje 45 dní na to, aby zkontrolovala kontrolní hlášení. Kolik dostane podnikatel, když v té první kontrole je nějaká nesrovnalost, nesrovnalost, administrativní? Pět pracovních dnů.

Takže na jedné straně tady máme obrovský státní moloch, kterému 30 dnů nestačí, potřebuje 45 dnů, vybere si na to 24 miliard daňových poplatníků. A na druhé straně chudák malý podnikatel má pět pracovních dnů. To nemůže ani účetní pustit na dovolenou mezi 25. a 30. Protože co kdyby se finančního úřad ozval a co kdyby se čirou náhodou přepsali v jednom čísle faktury. A když neodpoví do pěti dnů, mohou dostat pokutu až 30 tisíc, úplně jednoduše. A tomu říkáte spravedlivý přístup k podnikatelům? Už mi chybí jenom věta, paní ministryně, že jako obvykle zlepšuji podnikatelské prostředí tím, že jim seberu peníze, tím, že státu prodloužím lhůtu a jsem stejně...

A paní ministryně neříká úmyslně pravdu. Ona říká: To je nějaký úrok správce daně. Paní ministryně, vy to víte stejně jako já, tak na mikrofon - ten řádek, a je to vaše tabulka, se jmenuje úrok z neoprávněného jednání správce daně. Co je na tom nepochopitelného? Kdyby to byl úrok z oprávněného jednání správce daně, tak mlčím a nic neříkám. Ale je to neoprávněné jednání, a to paní ministryně přeskočila. To je nějakých 365 miliónů, nějaké drobné, toho si vůbec nevšímejte, když přijde něco pozdě nebo odvolací soud, odvolací finanční ředitelství. Ale důležité je neoprávněné jednání finanční správy a vás, milí podnikatelé, to stálo jenom v roce 2018 365 384 324 koruny české. A jak správně řekla paní ministryně, to tady ještě není způsobena škoda nesprávným úředním postupem finanční správy. O tom se mlčí.

Nechvalně proslulý bývalý generální ředitel Janeček tady spustil tu lavinu zajišťovacích příkazů, kde finanční správa prohrává významné procento soudních sporů, a jak byl potrestán? No, nebyl potrestán. Je šéfem krajského finančního úřadu v Českých Budějovicích. Kde je nějaká jeho osobní odpovědnost? Kde jsou vyčíslené náhrady za prohrané spory? Minimálně za právní zastoupení plus případná škoda, kterou bude stát platit.

A pro pana poslance Votavu - my se shodujeme v tom jeho vystoupení - víte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, jak stát potrestal ty, kteří způsobili úrok z neoprávněného jednání? No, zvedne jim příští rok plat o 1500 měsíčně, protože to zvedá všem stejně. I těm, kteří vyrobili sekeru daňovým poplatníkům 365 miliónů.

Všimli jste si jedním slovem, jednou větou, že by paní ministryně někdy přiznala nějaké významné pochybení finanční správy a případně řekla, že to bude personálně řešit ona nebo šéfka finanční správy? Nikdy. Tady platí omerta. O tom se nemluví. Ruka ruku myje. A mohl bych pokračovat. Máme v češtině plno hezkých výrazů, jako vyšetřování skončilo, zapomeňte. Vyhozených 365 miliónů.

A paní ministryně se bojí rozpravy. Zbaběle vystoupí až potom, kdy kolegové, kteří nejsou vybaveni přednostním právem, nemohou reagovat. A když pak budu muset suplovat jejich roli, tak se zase bude říkat: Ježíš, ta opozice je hrozná, to je obstrukce, už mluví třicet minut, možná čtyřicet, nebo hodinu. Já nevím, kolik nám pan předseda Faltýnek příště přidělí času. Protože on určuje, kdy už jsme toho řekli dost a kdy ne, resp. on to navrhuje a vy mu to schvalujete, abych byl přesný. Jeden hlas nestačí. Je to tak.

Budu o tom mluvit zítra. Prostě opakované vědomé porušení zákona. Já vám zítra budu citovat slib, který jsme skládali my všichni: Budu dodržovat Ústavu a zákony České republiky. Vědomě jste to opakovaně minulý týden porušili. A je vám to úplně jedno a ještě se smějete, jak jste na tu opozici vyzráli. My přece víme, že jsme v menšině, že nemůžeme vyhrát žádné hlasování. My umíme do 200 počítat a víme, co je 101 a 99 nebo 108 a k tomu 92, resp. 130 a k tomu 70, takže my nejsme překvapeni, že hlasování nevyhrajeme. Čím jsme překvapeni, k čemu tu většinu využíváte a zneužíváte. Z toho jsme opravdu překvapeni.

A já vám budu zítra citovat, ono to zase zapadlo v tom mediálním šumu, to se ani nestydíte za ta slova, která na vaši adresu řekl Ústavní soud, vy, kteří jste podpořili zákon o zdanění církevních restitucí? Nebyli to všichni vládní poslanci, já moc dobře vím, kdo nehlasoval pro a kdo hlasoval pro. Tak pro těch 114 - tak si to znovu přečtěte, já vím, že to neuděláte, tak já vám to tedy přečtu, co jste způsobili. A místo toho, aby přišlo trošku pokory, tak znovu opakovaně porušujete jednací řád a ještě se tomu smějete.

