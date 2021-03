Stanjura (ODS): Podnikatel k účetnímu nemůže, ale účetní může k podnikateli. Kdo se má v tom vyznat?

reklama

Děkuji za slovo.

Tak nejdříve krátký komentář k mému předřečníkovi. Já ten optimismus nemám, co se týče kvality vládních legislativců. Závodní jídelny zavřeme, otevřeme, zavřeme, otevřeme. Teď jsem viděl titulek, oficiální výklad Ministerstva financí: podnikatel k účetnímu nemůže, samozřejmě, ale účetní může k podnikateli, samozřejmě. Kdo se má v tom vyznat? A teď vážně.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 6843 lidí

Já jsem v minulých dnech zaznamenal tiskovou konferenci pana ministra vnitra, měl tam to heslo Borise Johnsona, i tu žlutou grafiku, Stay home, save lives. Říkám to přesně, pane ministře. A chci se zeptat, když se teď podíváte po tom sále, jakým příkladem jdeme my sami. My jsme se neúspěšně pokoušeli dneska na politickém grémiu navrhnout, abychom racionálně jednali tento týden pouze úterý a středa, protože to zasedání Sněmovny se netýká pouze poslanců, ale také zaměstnanců, ať už Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo našich spolupracovníků. Narazili jsme hlavou do zdi.

A jen tak mimochodem, a není to dobrá zpráva, minulý týden byl poslanecký týden, v pátek jsme zasedali v plném formátu a jeden z mých kolegů tady v pátek tady byl s vámi a s ním 160 poslanců. Je covid pozitivní. Sami si teď můžeme vyzkoušet, jak funguje trasování a komu z vás se Hygiena ozve. Nevím, kdo tady seděl kolik hodin, já jsem byl v pátek ze zdravotních důvodů omluven, takže mě se to netýká. A takhle je to vlastně každý den a některé kluby se tváří, že realita je úplně jiná. Takže, pane ministře, zůstaňte doma. Jakým my jdeme příkladem?

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Tak vy se seženete proti zdi a ještě přidáváte plyn? Stanjura (ODS): Jsme pro jadernou energetiku bez účasti ruských a čínských firem Stanjura (ODS): Jediná šance je, že snížíme publicitu Stanjura (ODS): Opět slib, opět očekávání, opět zklamání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.