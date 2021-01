Stanjura (ODS): Podnikatelé se cítí podvedeni

reklama

Děkuji za slovo. K tomu usnesení, které jsme obdrželi před chvílí od klubu Pirátů - na první pohled jsem si myslel, že můžeme podpořit všechno. Na druhý pohled tomu tak už není. Já rozumím, že probíhají politické dohody něco za něco. To nijak nekritizuji, to je podstatou politiky. Nicméně, když se bavíme k prvnímu bodu, on je věcně správně. Jenom pro kolegy z pirátské strany chci říct, že návrh zákona, který jsme podali my, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, tady leží několik měsíců a marně se ho pokoušíme dostat na program jednání, (nesrozumitelné) v tom návrhu zákona, co se týče úhrady fixních nákladů.

Já si myslím, že mnohem lepší je, když přijmeme zákon, než budeme spoléhat na druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý dotační titul a pak vždycky zjistíme, že jsme na někoho zapomněli nebo na nějaký konkrétní fixní náklad jsme zapomněli. V této souvislosti chci vyzvat vládu, aby říkala pravdu. Pan ministr Havlíček běhal v půlce prosince do televize a všude vykládal, jak v tom prosinci a od prosince a i zpětně se bude platit 100 % nájemného všem, kteří nemohou podnikat, aby pak vypsal program a platí se 50 %.

Mně píšou desítky podnikatelů, že se cítí podvedeni, že to brali jako veřejný příslib, když to zazní z úst ministra průmyslu. Vůbec nerozumím tomu, proč se změnil názor, místo 100 % je to 50 %. A to je přesně problém těch dotačních titulů. Kdežto návrh zákona říká 100 % fixních nákladů pro ty, kteří nemohou podnikat, a 50 % fixních nákladů pro ty, kteří mají omezené podnikání. A do toho patří někde hypotéky, u někoho energie, u někoho nájem a tak, abychom nezapomněli. Nic proti tomu bodu 1, jenom říkám, že je lepší řešení.

Naproti tomu v bodě 4 jsme zapomněli na tu debatu o ošetřovném a 80 % denního vyměřovacího základu, redukovaného, abych byl přesný. Zeptejte se zaměstnavatelů, zeptejte se (nesrozumitelné) zařízení, toto není krok správným směrem. To ať se na mě kolegové z pirátské strany nezlobí - je to příliš vysoko a budou ohrožována jak zdravotnická zařízení, tak mnohé firmy. Opravdu, zní to dobře, kdo by to někomu nepřál, ale když se podíváte na dopady tohoto opatření, tak zjistíte, že byly spíše negativní než pozitivní. Chci připomenout, že jsme o tom debatovali na naší covid komisi, kterou (nesrozumitelné) Poslanecká sněmovna. Tam jsme se shodli, zástupci všech politických stran, že to nebylo rozumné a že to zpětně považovat za chybu, že to bylo příliš vysoké. Tak proto říkám, že bod 4 nebudeme hlasovat, přestože to zní velmi dobře, protože ty dopady zejména jak do zdravotnických zařízení, školských zařízení, podniků by byly řekl bych opačné než někdo zamýšlí.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS

poslanec



Musíme vždycky balancovat mezi zájmem jednotlivce, starostí o rodinu, zabezpečením peněz pro rodinu na jedné straně, na druhé straně na zajištění toho, aby fungovala klíčová zařízení, která fungovat v tak těžké době mají.

A celý problém je v tom - a já to nekritizuji, jen konstatuji - když takový rozsáhlý návrh usnesení obdržíme těsně před hlasováním; já nevolám po nějaké přestávce a dalším projednávání, tak je to potom poměrně složité, neudělat chybu. Třeba i v dobrém úmyslu s tím, že to je výborné, co jsme navrhli, že to někomu pomůže, ale musíme dohledat souvislosti. Tak bod 1 mi přijde prostě, že je lepší řešení, které tady řeší. Já asi za několik minut odevzdám žádost o svolání mimořádné schůze a jedním z bodů je tzv. odškodňovací zákon. A věřím, že ti, kteří budou případně hlasovat pro to usnesení, tak příští týden podpoří program schůze až ji svolá pan předseda Poslanecké sněmovny. A můžeme debatovat mezi prvním a druhým čtením a případně ten návrh zákona upravit i po diskusi s vládou.

A u toho bodu 4 avizuji, že ho prostě nepodpoříme, protože by podle mne přinesl více škody než užitku, aniž bychom přáli vyšší peníze těm, kteří bohužel jsou v karanténě nebo izolaci. Děkuji.

