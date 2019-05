Stanjura (ODS): Pokud nemáme shodná čísla, tak ta debata je trošku mimoběžná

Děkuji za slovo. Nebudu předkládat další návrhy usnesení, myslím, že ta paleta je docela, docela široká. Jenom mám spíš dotaz na paní poslankyni Valachovou k tomu navrženému usnesení, aby vláda do 15. 6. 2019 informovala Poslaneckou sněmovnu. To se nedá udělat jinak než zařazením bodu, který by se například jmenoval "Plnění usnesení Poslanecké sněmovny z 31. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny." Tak bych jenom poprosil, až bude čas, buď zítra nebo v úterý na grémiu, aby váš klub inicioval zařazení takového bodu, abychom neměli jenom usnesení, které se nedá naplnit, protože jak jinak může vláda informovat, než tím, že si o tom, o výsledcích a reakci na ta usnesení, která budou případně přijata, řekneme.

A pak mám prosbu na paní ministryni, a nedá se to... jakoby další usnesení, že bych mohl, a je to skutečně prosba. Paní ministryně tady včera říkala, že podle analýzy MPSV by to zvýšení těch poplatků přineslo 8 mil. korun. Jestli bych tu analýzu mohl dostat k dispozici.

Protože, paní ministryně, my jsme si stihli večer ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi, kteří v té oblasti pracují, udělat rychlou analýzu a vycházeli jsme z dat z vaší ročenky z roku 2017, protože za rok 2018 není logicky k dispozici. A tam nám vyšlo, že máme celkem 3 220 pobytových služeb, v kterých je celkem přes 68 tis. lůžek. Naši odborníci z této oblasti odhadují, že obsazenost je zhruba 80 % v průměru, takže nám zůstává jakoby obsazených necelých 55 tis. lůžek.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



Zase naši odborníci odhadují, že zhruba 30 % těch klientů není schopno platit, to znamená, nám vyšlo zaokrouhleně, že 38 tis. klientů je schopno ten zvýšený poplatek platit. A když jsme uvažovali například zvýšení poplatku za stravné o 10 korun, ne o těch 20, ale o 10 korun, tak nám vyšlo 140 mil. korun ročně. A kdybychom 10 korun, a ne 20, jak my navrhujeme, použili i u poplatku za ubytování, tak je to dalších 140 mil. korun. A do kupy je to už 280 mil. korun. A vy jste mluvila o osmi.

Tak bych byl rád, kdybychom mohli porovnat tu metodiku a výpočty, protože pak se můžeme přít, jestli je to hodně nebo málo. Ale pokud nemáme shodná čísla, tak ta debata je trošku mimoběžná.

Takže prosba, jestli byste mi to mohla poskytnout pro náš klub bez toho, že bychom dávali usnesení a bez toho, že bychom dávali písemnou interpelaci.

