Stanjura (ODS): Premiér je trestně stíhán a hlasování sněmovny na tom nic nezmění

Děkuji za slovo. Tak jenom pro upřesnění. Premiér je trestně stíhán a hlasování v Poslanecké sněmovně na tom faktu nic nezmění. My nebudeme hlasovat o tom, zda poslanci Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek budou, či nebudou trestně stíháni. My budeme hlasovat pouze, zda se přeruší to trestní stíhání. Tak prosím, abychom mluvili přesně. Jsou trestně stíháni a my budeme hlasovat, až ten bod bude na programu, o tom, zda se to přeruší, nebo nepřeruší. Nebudeme, ani nemůžeme a nesmíme v Poslanecké sněmovně hlasovat o tom, že se nějaké trestní řízení zastavuje. Jenom, aby bylo jasno.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



