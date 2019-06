Stanjura (ODS): Přestaňme už říkat pohádky, jak někdo zničil Sazku

Děkuji za slovo.

Já jsem svůj ostře odmítavý postoj vyjádřil v prvním, druhém i třetím čtení, názor jsem nezměnil, takže dneska jenom pár poznámek a musím bránit svého kolegu pana senátora Vystrčila. Ale k tomu se teprve dostanu.

Ty stenozáznamy jsou hrozná věc. Všechno, co řekneme, naši političtí konkurenti, nebo naši političtí partneři mohou použít proti vám. Tak já vám připomenu 6. červen letošního roku, kdy probíhaly interpelace na premiéra. Chápu, že každý z nás nemusí vědět všechno a že se třeba zeptá i oblasti, které nerozumí. Přečtu vám dotaz, který padl na pana premiéra. Bude to trošku složité. Dotaz tedy zní: "Došlo k nějakému zlepšení v poslední době a jaký je vůbec stav vyplácení prostředků v oblasti sportu? Děkuji."

Když si poslechnete ten dotaz, tak si řeknete: To je poslanec, který asi v tom sportu nepracuje. Protože se zeptá premiéra: Jaký je vlastně vůbec stav v oblasti sportu? Děkuji.

Víte, kdo se ptal pana premiéra: Ctěný kolega pan poslanec Hnilička. Ještě před 12 dny nevěděl, jaký je stav v oblasti sportu a ptal se pana premiéra. Pan premiér se rozhovořil, jak on vždycky říká, že máme Antibabiš, tak on ODS řekne vždycky nejpozději v druhé větě, tak tentokrát to byla myslím třetí věta, to není důležité. Máme takové dneska sebekritické okénko hnutí ANO. Pan poslanec Bláha říkal, že ničemu nerozumí a pan premiér, cituji ze stenozáznamu, řekl: "Český sport a podpora si zažily v roce 2017 svou dobu temna." V roce 2017. Rozpočet na rok 2017 sestavoval ministr financí z roku 2016, což byl shodou okolností Andrej Babiš.

Takže když jsme tady slyšeli na začátku od pana předkladatele pana Hniličky o tom, jak je všechno ve sportu špatně, tak před 12 dny se ptal pana premiéra, jak to v tom sportu vlastně je a pan premiér říkal: Doba temna byla v roce 2017. To jenom na dokreslení toho, jaké absurdní divadlo někdy hrají vládní poslanci při interpelacích na premiéra. Ani vteřinu bych nepodezříval pana poslance Hniličku, že by nevěděl, jaká je situace v oblasti sportu. Pak se ale pane poslanče ptám, proč jste nám bral opoziční čas? Proč jste se na to ptal premiéra na mikrofon? Když to přece dobře víte! A dneska ve svém úvodním vystoupení jste to dokladoval, že to dobře víře. Já vás skutečně nepodezírám.

Takže jsme tady měli ochotnické okénko, kdy poslanec, který všechno ví, se pana premiéra ptá, jak je to tak dobré v tom sportu. A pan premiér říká: Je to ještě lepší, pane poslanče, než byste si myslel. Pan ministr Plaga bych mohl citovat, to dělá všechno dobře. A najednou ti, kteří už šest let mají na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - a tělovýchovy - a to je koalice sociální demokracie a hnutí ANO, říkají, že všechno v oblasti financování sportu je špatně, proto potřebujeme novou agenturu, nový úřad, už to bude dobře.

Já jsem k tomu skeptický, ale víru nikomu neubírám. První poznámka.

Druhá poznámka. Pan poslanec Hnilička řekl, že sportovci přišli o svého hlavního donátora Sazku. Ale to byla jejich firma. Přestaňme už říkat takové ty pohádky, jak někdo zničil Sazku! Zničili si ji sportovci sami! Oni vlastnili tu firmu. Oni nesli plnou odpovědnost. Že se ti funkcionáři nechali hostit za vlastní peníze a ještě byli vděční tomu, kdo je hostil za jejich peníze, to je jiná věc. Ale neříkejme, že tady stát něco udělal špatně, to si sportovci to zlaté vejce zničili sami! To je třeba si připomenout a opakovat. A neslyšel jsem kritická slova na ty, kteří to způsobili. Určitě to nebyl pan poslanec Hnilička, to je samozřejmě pravda.

Pan senátor Miloš Vystrčil, můj ctěný kolega, myslím, že i pan senátor přítomný to může potvrdit, je člověk velmi uvážlivý, klidný, a pokud on už volí, je velmi klidný, znám ho velmi dobře, a pokud on už volí tak silná slova, která volil v tom stenozáznamu, citoval z toho i pan poslanec Hnilička, já jsem se do toho stenozáznamu díval, myslím, že pan poslanec Hnilička nezavřel tu bránu v Senátu a že to prohrál 10:0. Což se mu ve sportovním životě tak často nestávalo, ale v tom Senátu to byl debakl, pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy. To si myslím můžeme přiznat. Pokud on volil tak silná slova, že to je atentát na sport nebo prokorupční opatření, a ti, kdo ho znají, tak by to měli brát vážně.

Poslední poznámka. Jen tak mimochodem - my všichni víme, že tím šéfem bude pan poslanec Hnilička, proč ne. Ale bod 11 bude říkat, že poslanec, který náhodou získal mandát od voličů a dovolil si vyhrát volby a dovolil si sestavit vítězný tým a být na radnici, tak nesmí pobírat plnou odměnu. A ti samí, kteří to podporují, nepřicházejí s tím samým u šéfa agentury. To by mělo nějakou logiku. Já bych byl taky proti, jak jsem proti těm starostům. Ale mělo by to aspoň nějakou elementární logiku. Takže za chvíli budeme starostům brát odměny, abychom teď slavnostně druhou odměnu přiznali panu poslanci Hniličkovi jako budoucímu šéfovi. Tak já si myslím, že, ne, tak to je podle toho zákona. Zákon stanoví jasnou odměnu, je tam koeficient, je to dobře ošetřeno, není tam neslučitelnost funkcí s funkcí poslance jako u jiných vyjmenovaných funkcí.

Mně to fakt nevadí. Jsem proti u těch starostů, jsem proti u vládního zmocněnce. Jsem proti u lékařů, kteří jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění, jsem proti u učitelů, profesorů, kteří jsou taky placeni z veřejných prostředků. Protože podle mě ten systém je špatně. Dneska se můžete radovat, že to trefí jenom ty starosty, ale pokud to prohlasuje, tak příště to trefí někoho dalšího. Protože v logice věci, proč by měla tím být jenom jedna skupina a ne druhá a třetí. A podle mne je to úplně špatně.

Já budu hlasovat proti tomuto návrhu zákona. Uvidíme, jestli to projde. Pokud ano, tak si můžeme za dva nebo tři roky říct po nějaké analýze, zda to pomohlo nebo nepomohlo.

Děkuji za pozornost.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



Senátor Štohl: Z návrhu zákona jsem se nedozvěděl, jaká bude organizační struktura Hnilička (ANO): Celá hlavní sportovní infrastruktura je doslova kritická Premiér Babiš: Sport je skutečně pro nás velká priorita Augustýn (TOP 09): Sport mládeže je jedním z mála míst, kde jsou dotace dobře utracené peníze

