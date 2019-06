Stanjura (ODS): Už to víme od neděle, premiér řekl, jak to dopadne

Děkuji za slovo. Výsledek hlasování mě nepřekvapil. Myslím si, že ta neformální koalice, to znamená podpora hnutí SPD, hnutí ANO vždycky v tom nejtěžším okamžiku přijde vhod. To už je věc kolegů vlevo. Ukazuje na, ano máme 60 hlasů, jak říká pan poslanec Vondrák. Já tady nekecám, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy. Já vám tady slibuji, že se vám to nepovede ani s komunisty, ani s Tomiem, ani se socialisty schovat pod koberec. To se vám nepovede. Můžete si blahopřát, můžete se bavit v koalici, můžete se nám smát, ale to neznamená, že ten problém vyřešíte, že se toho problému zbavíte. A já se docela těším, až se budete jednou vy všichni vymlouvat z toho, jak jste dneska hlasovali a budete říkat, no, my jsme neměli úplné informace. My jsme tam dali informace naprosto přesné. A to že neprošlo usnesení Sněmovny, aby Česká republika nestranně posoudila ten audit, je přece jasné. Vždyť už víme od včerejška, od neděle, premiér už řekl, jak to dopadne. Ministři řekli, jak to dopadne, tak vy jste jenom hlasovali v souladu s realitou. To je všechno. Já myslím, že to není žádné překvapení. Je třeba říct a zejména těm, kteří to poslouchají a veřejnosti, která je s tímto stavem znepokojená, že pro to, aby peníze českých daňových poplatníků nadále proudily na konto Agrofertu, byli poslanci hnutí ANO, hnutí SPD, komunisté a částečně i sociální demokraté, protože jejich síla v koalici je limitně rovná nule.

