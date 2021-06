Stanjura (ODS): Vláda se úplně vykašlala na to, aby řádně zdůvodnila ta celoplošná opatření

reklama

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,

před několika měsíci jsme tady schválili zákon o pandemické pohotovosti, a ten zákon dává významnou pravomoc i Poslanecké sněmovně, a to zrušit stav pandemické pohotovosti.

Když se podíváme na čísla, která dostáváme mnozí z nás každý den ráno, tak si myslím, že nastal pravý čas k tomu, aby Poslanecká sněmovna zrušila stav pandemické pohotovosti. Proto mi dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu s názvem Zrušení pandemické pohotovosti. Navrhuji alternativně dva termíny k projednání. První, dnes odpoledne jako první bod. Pokud by chtěl někdo namítat, že tam máme zákony ve druhém čtení, které se týkají elektronizace zdravotnictví, tak druhý návrh, vstřícný k těm, kteří tyto zákony považují za velmi důležité, aby to byl třetí bod odpoledne po těch dvou druhých čtení zákonů, které se týkají elektronizace zdravotnictví.



Pokud jste proti zrušení pandemické pohotovosti, tak by bylo dobré na mikrofon ty důvody říct, abychom o tom mohli vážně a seriózně debatovat.

K těm důvodům, které nás k tomu vedou. My to samozřejmě můžeme poskytnout, ale já jsem vycházel z toho, že ty základní údaje dostávají mnozí poslanci, a mnozí senátoři, myslím, že chodí každé ráno. Máme k dispozici i to, jak zoufale špatně vláda využívá a využívala stav pandemické pohotovosti. Dopadli jak sedláci u Chlumce, pokud někdo podal k soudu, a to byla jedna z podmínek našeho souhlasu k tomuto zákonu, aby byl možný soudní přezkum vládního rozhodnutí, tak vláda prohrává jedno své rozhodnutí za druhým. Takže vláda sama nejde příkladem občanům. A nebyla schopna dodržovat zákon.

Já nechci zdržovat, abychom se dostali na třetí čtení, kdybych měl citovat všechna zrušená opatření vlády a odůvodnění soudů, proč to bylo. Když to řeknu zjednodušeně, vláda se úplně vykašlala na to, aby řádně zdůvodnila ta celoplošná opatření. Úplně se na to vykašlala, a podle mě vědomě. Vědomě to přijímala s tím, že spoléhala, že to buď k tomu soudu nedojde, anebo že to dojde až s nějakým časovým zpožděním. Takže je škoda, když to respektuji, že ta debata neproběhne, ale té debatě se stejně nevyhnete.

A přišlo mi docela rozumné v těchto dnech, kdy incidence bude zítra pod hodnotou 10, abychom o tom zcela vážně debatovali a abychom to zrušili. Náš anticovid tým, který funguje déle než půl roku, zasedá každý týden, je prošpikován odborníky z mnoha oblastí, k tomu závěru prostě došel. Pokud se někomu zdá, že má málo informací, členové našeho anticovid týmu jsou určitě připraveni vystoupit a podrobně to tady zdůvodnit. Ale já jsem vycházel z toho, že ta data máme všichni k dispozici a můžeme vést debatu o interpretaci těch dat, co je ještě potřebné a co potřebné není.

Současně chci říci, že klíčem k úspěchu je individuální odpovědnost každého z občanů. Na tu my spoléháme. To je to nejcennější, co v boji s covidem máme. A to se nemění ani zrušením pandemické pohotovosti.

Tak ať vystoupí někdo z vlády a řekne, jak je možné, že jedno opatření za druhým ruší soud. Co by se stalo, kdyby takhle postupovala firma nebo občan? Jak stát by tvrdě vymáhal a trestal za porušení zákona. A tady se tváříte, že se nic neděje, prostě nám to zrušili, no. Tak to napíšeme znovu a lépe. A znovu nám to zruší a pořád dokola. A když o tom chceme na půdě Poslanecké sněmovny debatovat, tak k tomu není vůle vládní koalice.

Vidím, že komunisté jsou zpátky v šiku, žádné překvapení, myslím, že je dobře, aby všichni viděli, kdo kde stojí.

