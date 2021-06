Stanjura (ODS): Vyzývám všechny kolegy, abychom nenechali nachytat

reklama

Jenom na okraj, abych vás pobavil. Paní ministryně se mýlí v datu. Dneska není 15. června, ale 16. června.

Nicméně dohody se mají plnit. A paní ministryně evidentně kašle na plnění dohod. Proč myslíte, paní ministryně, že ten bod je jako první? Protože se na tom včera shodlo politické grémium, všechny kluby, každý má právo veta, s podmínkou, že to bude vráceno do druhého čtení. Tak představa, že se dohodne všech devět poslaneckých klubů, a paní ministryně přijde a řekne, tak to tedy není, ukáže na ODS a ANO. Ale to nebyla dohoda dvou poslaneckých klubů, ale devíti.

Takže za nás, jestli jste to nevěděla, tak to je váš problém, to mě vůbec nezajímá, za nás říkám, my v této chvíli nebudeme vystupovat, my podpoříme dohodu ze včerejšího dne, to znamená rychlé ukončení třetího čtení, rozhodnutí o navrácení do druhého čtení.

A máme 114 dní do voleb. Nestrašte nás, paní ministryně. Kdybyste naslouchala kritikům řádně a s pokorou, tak ten zákon byl dávno schválen. Je to vaše zodpovědnost.

Vyzývám všechny kolegy, kteří se účastnili včerejší dohody, abychom ji potvrdili hlasováním, nenechali se nachytat, nenechali se zatáhnout do dlouhé debaty, protože dneska bychom už neudělali nic. A právě proto jsme se dohodli. Máme dohodu i o dalších zákonech a chceme je dneska schválit.

Děkuju.

