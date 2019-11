Stanjura (ODS): Že není schválený rodičák? To poděkujte sami sobě

Milý pane předsedo Chvojko prostřednictvím pana místopředsedy, v úterý na grémiu jsme udělali nějakou dohodu, všichni, včetně vás, že dneska budou třetí čtení do 14. hodiny a od 15.30 se tam dokonce zařadily pevné body. Tak nevím, proč navrhujete porušit tuto dohodu, kterou jste vědomě a dobrovolně s námi uzavřel. To za prvé.

Za druhé, že není schválený rodičák, to poděkujte sami sobě. Už na minulé schůzi jsme to předřadili jako první bod v bloku třetích čtení, schválili jsme mimořádnou schůzi, dali jste jí jenom 90 minut. To bylo málo, bylo to vaše rozhodnutí, že pouhých 90 minut. Já nebudu kritizovat hodinové vystoupení paní ministryně, kritizuji, že bylo pouhých 90 minut na rodičovský příspěvek ve třetím čtení vaším hlasováním. Tak to na nás neházejte. Rodičovský příspěvek není doposud schválen kvůli hnutí ANO, sociální demokracii a komunistické straně, protože jste upřednostnili zvýšení daní před zvýšením rodičovského příspěvku. Proč ne, máte na to plné právo, ale udělali jsme v úterý dohodu, myslím, že ji potvrdíte, že dneska jednáme do 14. hodiny. Bylo to první, co říkal pan místopředseda Okamura, který řídil, zahajoval schůzi v úterý, že je to domluva, pak že bude pauza na oběd do 15.30 a v 15.30 myslím, že pan předseda Faltýnek navrhl pět... To je všechno, co bych k tomu chtěl říct.

