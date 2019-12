Stanjura (ODS): Znám lidi, kteří sázejí Sportku a opravdu je za gamblery nepovažuji

Děkuji za slovo. Já nebudu opakovat své vystoupení z prvního projednání v Poslanecké sněmovně, kdy jsem podrobně rozebíral nedostatky, řekl bych ve všech částech daňového balíčku, ale soustředím se ve svém vystoupení pouze na srovnání senátní a sněmovní verze.

Jsem přesvědčen, že kdybychom to posunovali racionálně bez politicky prestižního pohledu, tak by senátní verze získala drtivou podporu v Poslanecké sněmovně. Samozřejmě pokud zvítězí to politické prestižní stanovisko, že vláda a vládní většina má vždy pravdu, tak zvítězí verze sněmovní. Možná jenom krátké připomenutí té debaty. My jsme nezapomněli, jakým způsobem skončila rozprava k tomuto návrhu zákona. Nezapomněli jsme a včas se s tímto postupem vypořádáme. A já věřím, že i Ústavní soud minimálně řekne, že vládní většina opakovaně a vědomě porušuje zákon. Když to někdo udělá poprvé, tak se může vymlouvat na to, že netušil, že porušuje zákon, a že našli nějakého přičinlivého právníka, který vládní většině řekl, že to tak postupovat lze. V této situaci už máme judikaturu Ústavního sodu, který jasně rozhodl, když posuzoval ústavnost EET, že byl porušen zákona. A tady byla jasná recidiva a opakované porušení zákona.

Tak abych tu kritiku rozložil, tak z těch čtyř věcí, které nám vrací Senát, tak jednu (nesrozumitelné) jsme v Poslanecké sněmovně nedebatovali, a to je otázka technického zhodnocení investičního majetku, případně oprav. To je myslím, že je novinka, že to v rozpravě - já jsem si aspoň nevšiml, že by to v rozpravě v Poslanecké sněmovně zaznělo. Jenom chci připomenout naši debatu na rozpočtovém výboru, kdy i paní ministryně uznala, že ten problém existuje. A říkala, že když ne teď, tak nejpozději příště se tím bude zabývat i Ministerstvo financí. Takže to je racionální návrh, který unikl pozornosti Poslanecké sněmovny jako celku. Já myslím, že to s tím souvisí.

Pak se vracíme a Senát vlastně doporučuje změnit tři věci, pouhé tři věci v tom daňovém balíčku. A já bych chtěl z tohoto místa ocenit zdrženlivost jednotlivých senátorů a zdrženlivost horní komory jako celku. Protože je politickou realitou, že my, kteří máme menšinu v Poslanecké sněmovně, máme většinu v horní komoře. A mohli jsme, a měli jsme na to politickou sílu prosadit do té senátní vratky ty klíčové body v daňové oblasti, které mají ve svých programech opoziční strany ve Sněmovně. Nicméně kolegové v Senátu, ještě jednou za to děkuji, zvolili minimalistický přístup s tím, že jenom ty největší nesrovnalosti navrhli odstranit, s tím, že by mohla existovat šance na racionální debatu a racionální hlasování.

Z těch tří věcí, dvě jdou za Českou stranu sociální demokracie. To je třeba říct. Já jsem tady velmi kritizoval v prvním, druhém, třetím čtení paní ministryni, pana premiéra a hnutí ANO. Nicméně z těch tří bodů, které Senát navrhuje opravit, jsou bezesporu dva, které si prosadili sociální demokraté. Za prvé je to zvýšení poplatku za katastr - podle mých informací, ta (nesrozumitelné) má být vzešlá z Ministerstva zemědělství, ale z Ministerstva financí. My jsme nabídli jiné řešení v rámci projednávání státního rozpočtu, to vládní většina odmítla. Našli jsme jiné peníze v rozpočtu, které se tam mohly alokovat na katastrální úřad, aniž bychom zvyšovali ten poplatek o sto procent. Nicméně to neprošlo. A druhý bod, který jde za Českou stranu sociálně demokratickou - a jsem rád, že je přítomen pan poslanec Veselý, ten v rámci boje s hazardem si vybral naše spoluobčany, kteří sázejí Sportku. V jeho pojetí světa a v pojetí světa České strany sociálně demokratické je ten nejhorší hazard hrát Sportku. Já tomu vůbec nerozumím. Četl jsem si tu důvodovou zprávu k tomuto návrhu, z toho to nic není jasné. Podle mě tam jsou jiné motivy než racionální, věcné či boj s hazardem či boj se závislostí. Nevím jaké. Nechci spekulovat na mikrofon, jaké návrhy ho vedli - pana poslance Veselého, pana předsedu Hamáčka a ministra vnitra a ostatní kolegy sociální demokracie, že takto nesmyslně navrhují změnit zákon, resp. daně z hazardu o padesát procent pro Sportku a pro všechny ostatní zachovat status quo.

My jsme podporovali status quo pro všechny. Myslíme si, že chybí solidní analýza dopadů zavedení vlastně daně z hazardu, myslím, že to je třetí zdaňovací období, kdy ta daň platí a žádnou solidní analýzu jsme neobdrželi. Přesto si sociální demokraté vybrali Sportku nebo Sazku, ať jsem docela konkrétní jako univerzálního viníka, jako toho, koho je potřeba potrestat. Vůbec tomu nerozumím a možná můžu slušně požádat pana poslance Veselého, aby řekl, v čem je to horší než ty bedny. V čem je to horší než kurzové sázky. V čem je to horší než všechny ostatní druhy hazardu, zrovna ta Sportka.

Já i ve své rodině znám lidi, kteří sázejí Sportku a opravdu je za gamblery nepovažuji. Nepřivedli své rodiny do neštěstí tím, že hrají Sportku, ale v logice České strany sociálně demokratické to samozřejmě je to nejhorší zlo. Opravdu tomu nerozumím a oni se tak tváří, že s tím nemají nic společného, ale byl to jejich návrh a oni si to prosadili v té koalici. Nikdo jiný. Tak když kritizujeme vládu, tak nezapomeňme, že vláda není jednobarevná, ale stala se z více politických subjektů, to znamená ze tří.

Co se týče zdanění technických rezerv, nebudu se vracet k tomu našemu zásadnímu nesouhlasnému stanovisku jako celku. Myslím si, že to, co přijal Senát, se nejvíc podobá vládnímu návrhu. Přináší nejmenší rozpočtové ztráty podle toho, jak si to vláda naplánovala a zabraňuje dvojitému zdanění. Myslím si, že je dobře, že Senát na to upozornil. V případě, že to prohlasujete, tak vězte, bude to jeden z důvodů, proč budeme daňový balíček napadat u Ústavního soudu. Nemůžete říct, že jste nebyli varováni. To už není debata o tom, jestli ano nebo ne. Není to ani debata o tom, jestli životní pojištění ne a neživotní ano. Je to mnohem subtilnější debata a myslím si a jsem zvědavý, jestli paní ministryně je schopná nám říct ten rozpočtový dopad a bude mnohem menší. Podle toho, co prošlo v té poslanecké verzi, tak ten potenciální výnos na státní rozpočet je ve dvou zdaňovacích obdobích deset miliard a mě by skutečně zajímalo, o čem dneska budeme hlasovat. O jaké částce. Jenom připomínám, že máme tisíc šest set miliard výdajů příští rok. Když budu dělit postupně, ať neudělám chybu, takže deset procent výdajů je 160 miliard, jedno procento je 16 miliard a jedno promile je 1,6 miliardy. A aniž bych znal podrobné výpočty, tak bych řekl, že ten rozpočtový odhad se bude pohybovat kolem jednoho promile, možná méně.

Pokud někdo s vážnou tváří chce říct, že jedno promile výdajů je schopno ohrozit výsledek hospodaření státu, tak vědomě neříká pravdu. Vědomě neříká pravdu. A my dneska budeme stát před rozhodnutím, jestli nehlasovat pro nic, nebo hlasovat pro senátní verzi, tak já myslím, že náš postoj je poměrně jednoduchý. Kdybychom my měli vládní většinu a byli součástí vlády, tak s takovým návrhem zákona nepřijdeme. Nepřijdeme. A když posoudíme obě dvě varianty, tak z těch dvou variant je určitě lepší varianta, kterou nám doporučil Senát. A my nežijeme v ideálním světě. Víme, jak jsou rozdány karty v Poslanecké sněmovně, že opozice má menšinu, nicméně pokud si mám vybrat z úplně špatné verze a z verze, která sice také není ideální podle našeho programu, nicméně je lepší než ta vládní, resp. poslanecká, tak zcela logicky si vybereme senátní verzi a takhle budeme hlasovat. Ale chci, abyste nezapomněli, a já myslím, že bychom nezapomněli a nezapomeneme, jakým způsobem jste se zachovali v opozici v rozpravě. Nechci dneska tu debatu opakovat, ale říkám vám, že tohle si ještě jednou vyříkáme u Ústavního soudu a věřím, že budeme úspěšní. A myslím si, že pokud budete slepě trvat na sněmovní verzi, že sice špatně, ale paradoxně budete zvyšovat šance ústavní stížnosti.

