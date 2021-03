Stanjura (ODS): Zůstává jen důvod, pro který vláda potřebuje nouzový stav, a to jsou zakázky

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznělo toho dnes již poměrně hodně a než se dostanu k tomu, co jsem chtěl a chci říct, tak si všimněte, že ministr Blatný, a nejenom on, i ostatní členové vlády tvrdí, že klíčovým důvodem pro prodloužení nouzového stavu je zákaz pohybu mezi okresy. Pak přijde předseda KSČM a řekne: toto opatření je úplná blbost, nefunguje to, my ho zásadně odmítáme, ale současně budeme hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. Tak to je opravdu komunistická logika, kulatý čtverec, nebo jak bych to nazval, ano, tato zelená barva vypadá hodně žlutě. Tak buď platí ten hlavní argument a já se vám ho pokusím potom vyvrátit, o kterém mluví ministr Blatný, a pak bych rozuměl, i když bych to nepodporoval, stanovisku komunistů, ale komunisté ten hlavní argument neuznávají a současně chtějí hlasovat pro, tak pak už zůstává jenom druhý důvod, pro který vláda potřebuje nouzový stav, a to jsou zakázky. Pak už nic dalšího není.

Ale vraťme se k dnešnímu datu, dneska jsme 173. den v nouzovém stavu a bohužel máme k včerejšímu dni 25 639 úmrtí. To je výsledek nouzového stavu a činnosti této vlády. To představuje desetitisíce zasažených rodin, které postihla obrovská ztráta. To nejsou jenom denní statistiky a čísla v excelovských tabulkách, to jsou konkrétní lidé a jejich bolest. Vláda sem celých těch 173 dnů chodí a prostřednictvím mikrofonu, prostřednictvím médií žádá veřejnost o pochopení a slyšíme: vydržte ještě tři týdny, vydržte ještě dva týdny, vydržte do Vánoc, vydržte do Tří králů, vydržte do Velikonoc, pořád dokola do práce a domů, do práce a domů, zavřeni ve svých bytech, domech, obcích a okresech. A máme nejhorší čísla na světě a vláda má tu odvahu přijít a říct: my to ještě potřebujeme. Čísla se zlepšují, to jsme všichni rádi, ale zlepšují se díky našim občanům. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat té drtivé většině našich občanů, kteří mnohdy nesmyslná opatření, ale mnohdy správná, abychom byli spravedliví, poctivě dodržují už déle než rok, ale myslím si, že zcela oprávněně už toho mají dost. Včera rozhodoval Ústavní soud, který vlastně zcela jasně řekl, že to, co zvolila vláda poté, co Sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav, bylo v rozporu s tím, jaké u nás platí zákony a Ústava. Já jsem tehdy v té debatě citoval ze slibu poslance, že každý z nás se zavázal, že bude dodržovat zákony České republiky a její Ústavu. A vláda ji opakovaně, a já si myslím, že v některých případech i vědomě, porušuje. A to je věc, na kterou si nesmíme zvyknout, to je věc nesmírně nebezpečná. Jsou výrazným způsobem omezena ústavní práva a lidské svobody, není jenom nesmyslný zákaz pohybu mezi okresy, ale dlouhodobě trvající zákaz shromažďování a takhle bychom mohli pokračovat.

Ale co nejvíc vládě vyčítám za celou tu dobu, je ta její nesmírná vychloubačnost: už jsme zase nejlepší na světě, už zase testujeme jako nikdo jiný, best in covid, pořád, absolutně chybí pokora. A na druhé straně vláda neustále chce, aby ji občané pochopili, respektovali. Pan ministr Blatný nám dodal tento materiál pár hodin před jednáním. (Ukazuje.) Přesto jsme jej stihli zanalyzovat a na dnešní tiskové konferenci se nás novináři ptali, jestli nás ten materiál nepřesvědčil, a my jsme řekli: tento materiál nás přesvědčil, přesvědčil nás, že náš názor, že se nouzový stav nemá prodlužovat, je správný.

Tolik k citované a debatované mobilitě. Dostali jsme během středečního jednání s premiérem... už to jenom vezměte, že během jednání s premiérem vám chodí tabulky, kterými údajně vláda podporuje své argumenty. Během jednání. My nemáme týmy ministerských úředníků, stovky a tisíce lidí, kteří připravují podklady. A na první pohled ta data - a budu mluvit o Moravskoslezském kraji - vypadala velmi (přesvědčivě?), pokles mobility o třicet procent v týdnu od 15. 3. 2021. A samozřejmě až po tom jednání jsme byli schopni ověřit tento graf a ten pokles byl ve srovnání s březnem 2019. Tomu rozumím, ale pak se podíváte a zjistíte, že v mém kraji ve všední dny (je?) mobilita v týdnu od 15. února, to je dva týdny před lockdownem, a v týdnu od 15. 3., dva týdny v lockdownu, je stejná. Stejná. A ono je to logické.

Kdo zná Moravskoslezský kraj, tak Ostrava je velká aglomerace, kde denně dojíždí desítky tisíc za prací, k lékaři apod. Takže argument vlády, že důvodem k prodloužení nouzového stavu je prodloužení zákazu pohybu mezi okresy, je lichý. Lživý. Nepravdivý. Nazvěme si to jak chceme. A už jenom druhý rozdíl proti pandemickému zákonu, a to jsou ty zakázky. A musím souhlasit, že zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je smutné čtení. Smutné čtení pro všechny daňové poplatníky, která usvědčuje vládu z toho, že mrhala penězi daňových poplatníků, zato obřadně vítala čínská letadla s nekvalitními ochrannými pomůckami.

Přečtěte si zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, ne zprávu opozice nebo názor opozice, kolik procent nekvalitních ochranných pomůcek a za jakou cenu tato vláda nakoupila. Už to slyším - nová situace, krize. No možná bychom mohli omluvit a přimhouřit oko za březen loňského roku, ale ta situace se pořád opakuje. Pamatujete ještě? To jsou tři nebo čtyři týdny, kdy Ministerstvo vnitra nakupovalo antigenní testy do škol. Tak já (nesroz.) slova premiéra Andreje Babiše, ne opozice, který obvinil vicepremiéra stejné vlády, že to jsou nehorázné špinavé kšefty a že je za tím nějaká zlodějna.

Silná slova Andreje Babiše - já souhlasím. Proto jsem říkal i zdroj těchto silných zdroj. A nic, vláda pak o tom ani nehlasuje, přitom už v té době vláda měla informaci, že tyto testy jsou nekvalitní a že v sousedním Rakousku s tím mají špatné zkušenosti. Myslím si, že správnou cestou je očkování. Myslím si, že je dobře, že ta čísla se zlepšují, zrovna tento týden je to horší než minulý týden, nevím proč, ale pak se dozvíme, že vláda nevyužila všech možností, které měla. Prý chtěla ušetřit. Půl miliardy chtěla ušetřit. Při ročním deficitu pět set miliard. V otázce zdraví a životů našich občanů prý chtěli ušetřit pět set milionů. Co by se stalo, kdyby se to náhodou nevyužilo, bylo by jich náhodou moc, těch vakcín?

Že jiné vlády postupovaly rozumněji, že si objednaly od různých výrobců větší množství než mají počet občanů bez ohledu na to, jaký bude zájem občanů, že postupovaly správně, že nepostupovaly jako hokynáři, aby ušetřily korunu a promrhaly miliardy lockdownem. A pak si přečtu mediální vyjádření, nevím přesně, jak je ta funkce, státní tajemnice pro evropské záležitosti, která říká - my jsme postupovali dobře, třeba až budou naočkovaní všichni Američané, přijde i na nás. To je neuvěřitelná věta vysokého státního úředníka. Už ten fakt, já jsem to tady říkal minulý týden, že se to stalo, je na odchod vlády. Jeden důvod. Samotná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je opět na odchod vlády.

Když jsme tady loni na jaře debatovali o zřízení vyšetřovací komise, tak ministři, kteří tady dneska nejsou nebo nejsou přítomni, možná i paní ministryně, která tady přítomna je, tak říkali - ne ne ne, počkejme na výsledky nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu. Výsledky jsou zdrcující a pan premiér řekne, že NKÚ objevil Ameriku. Jinými slovy - on to musel vědět, když tak lehce říká, NKÚ objevilo Ameriku. Takže on už to věděl rok. Kupovaly se šmejdy za vysoké ceny.

Případ z tohoto týdne - já nevím, jestli je pravdivý, ale z médií - slavně jsme zabavili údajně předražené roušky. Pamatujete si ty reportáže - ministr vnitra málem měl ten samopal s sebou, jak to zabavili a ochránili a ty roušky nechali, údajně zásilka měla hodnotu tři sta tisíc a vláda vyplatila kompenzaci firmě, která překoupila dokonce ta práva na to, dvacet šest milionů. (Hlas mimo mikrofon.) Ne vláda, říká paní ministryně, takže daňový poplatníci, to je přesné. Ano, daňoví poplatníci zaplatili dvacet šest milionů kompenzaci. To je opět důvod na odchod vlády.

Když jsme v říjnu loňského roku navrhli, aby si vláda přišla říct o důvěru, protože se nepřipravuje dostatečně na druhou vlnu, tak jsme byli odmítnuti, kritizováni, zesměšňováni a velmi často (nesroz.) argument - v krizi se nedá přepřahat, je to nebezpečné. A dneska máme výsledky. Já jsem tím svůj projev začal. Nejhorší čísla na světě. To je výsledek toho, že v krizi se nepřepřahá, nesmíme nikoho vyměnit. Pan ministr Blatný tady momentálně není, on žádá vás, ale i občany o důvěru. Já mu rozumím z titulu své funkce, ale nemá důvěru premiéra. Premiér hledá nástupce ministra Blatného a nabízí jeho křeslo. Sem tam někdo řekne, že ho odmítl, sem tam někdo řekne, že by o tom uvažoval a mnozí o tom zcela správně nemluví.

Takže jsme v absurdní situaci, premiér nevěří svému ministru zdravotnictví, hledá jeho nástupce a současně oba dva říkají občanům - vydržte ještě, věřte nám, vedeme vás správným směrem. To nedává žádnou logiku. Já nebudu říkat premiérovi, kterého ministra má odvolat a kterého ne, protože zejména v té druhé skupině bych byl poměrně v úzkých. Opravdu. Otázku kompenzací podnikatelů bych mohl dlouze rozvádět, připomenu, že příští týden v úterý se tím bude zabývat naše komise. Myslím si, že na dubnové schůzi bude dostatek prostoru, abychom o tom mluvili, nicméně ta situace je absolutně zoufalá. A vláda má vždycky headline, nadpis - skvělé to bude - a výsledek nebude. Pak, když s těmi lidmi mluvíte, tak zjistíte, že i ty programy, které na první pohled fungují - a mnohdy fungují dobře - mají nesmyslně přísné podmínky zejména pro malé firmy, co se týče termínů odevzdání. A sankce jsou neuvěřitelné, to znamená, je to buď všechno, nebo nic.

Dneska jsem četl konkrétní příklad. Měli jsme program Antivirus C, který byl úspěšný, jednoduchý, vlastně to fungovalo automaticky, firmy neodvedly sociální pojištění tři měsíce za své zaměstnance, pokud splnili zákonné podmínky, a teď poskytovatelé zdravotních služeb - teď v březnu 2021 a ten program, pokud mě paměť neklame, byl červen, červenec, srpen - dostali výzvu, aby doplatili tuto slevu s odůvodněním, že kompenzace se nesmí doplňovat a sčítat a že oni jako poskytovatelé zdravotních služeb by mohli dostat kompenzaci za to, jak měli omezení provoz v loňském roce.

Takže oni tu slevu uplatnili podle zákona v červnu, v červenci, v srpnu. Teď v březnu to musí vrátit. To pro malou firmu nejsou malé peníze. S tím, že se možná ukáže, že jim stát možná ještě někdy něco pošle a pak by to bylo dvakrát. Nebylo by to dvakrát, je to dobrá služba, samozřejmě nestátní, takže problém existuje. Takhle bych mohl pokračovat. Oblíbený jiný program Antivirus A či B, zejména paní ministryně Maláčové. Nejpozději do 20. v daném měsíci máte zaplatit mzdy svým zaměstnancům ze zákona a těm, kteří jsou například na nemocenské nebo v karanténě vyplatit tzv. náhradu mzdy. V tom případě máte nárok na čerpání z programu Antivirus A či B. Ale pokud nepodáte žádost do konce toho samého měsíce, tzn. v únoru máte osm dnů, v březnu jedenáct, v dubnu deset, tak máte smůlu. Představme si situaci malé firmy, jedna účetní nebo jeden účetní, možná externí, který je zrovna taky v karanténě nebo nemocný. Přicházíte o ty peníze. Máte osm, deset nebo jedenáct dnů. A stát? Dodneška desítky tisíc žádostí OČR pro živnostníky, MPO dvojitého ministra nevyplatilo za rok 2020. Kde je stejná přísnost na stát, aby to bylo za osm, devět, deset nebo jedenáct dnů? Není! Stát má času dost. Neustále zkoumá sprosté podezřelé, kteří mají odvahu požádat o nějakou pomoc, když jim stát zakázal podnikat.

To jsou klíčové důvody, proč naše koalice, tzn. občanští demokraté, křesťanští demokraté a TOP 09 nemohou podpořit prodloužení nouzového stavu. Debata je dneska poměrně klidná, jelikož od rána víme, že se komunisté vrátili do vládního tábora a tudíž se vládě podařilo zajistit většinu. To je standardní politický průběh. Může se nám to nelíbit, ale musíme to respektovat. Jediná šance, jak to změnit, jsou příští volby. Jenom bych poprosil komunisty, aby neříkali, že jsou taky v opozici. Myslím, že nás ostatní skutečně opoziční strany to opravdu rozčiluje.

Předseda klubu SPD se usmívá a kýve hlavou. Chci připomenout kolegovi Radimu Fialovi prostřednictvím pana místopředsedy, že když je vláda v úzkých, tak skoro vždycky přispěchá SPD na pomoc. A mohl bych jmenovat desítky zákonů a personálních voleb. Zase je to politická realita, já to nijak nekritizuji, jenom popisuji stav. Ať už je to lex Dukovany, stavební zákon, mohl bych pokračovat, jenom z poslední doby, proč ne. Je to jejich plné právo, jenom se nemají tvářit, že jsou vždycky proti vládě na rozdíl od těch ostatních. Tak to úplně není, já myslím, že je rozumné a běžné, že každá strana si plní svůj program a podle toho hlasuje.

My jsme připravili asi šest usnesení, která se týkají zejména omezení pohybu našich občanů. Ale než o nich budeme hlasovat, já jsem poměrně dlouhou dobu skeptický k usnesením Poslanecké sněmovny. Ne proto, že by nebyla rozumná, mnohdy, ale myslím si, že vláda s nimi dělá jedinou věc, že si tapetuje veřejně nepřístupné prostory a nic jiného. Jedenáctého února jsme většinou v Poslanecké sněmovně, tzn. musela hlasovat část poslanců vládních stran, ANO, ČSSD nebo KSČM, uložily vládě, 11. února, aby připravila program na záchranu drobných a středních podnikatelů formou odpuštění odvodů u živnostníků a odvodů na sociální pojištění pro malé firmy, tedy obnovení programu Antiviru C. Šest týdnů uplynulo a výsledek je jedna velká nula. Pane premiére, co jste s tím usnesením udělali? Konkrétní dotaz. Jak si můžete dovolit ignorovat usnesení Poslanecké sněmovny? Jak to, že jste nepředložili návrh zákonů? A to ani nemusíte! Ono je to na programu už asi osm schůzí, teď máme mimořádnou, tak asi 25 schůzí z podzimu loňského roku. My jsme ty návrhy zákonů napsali a vy nemáte ani odvahu je projednat! Ale máme platné usnesení Poslanecké sněmovny, že to má vláda udělat.

Tak a teď ta konkrétní usnesení. Já jsem je předal i panu zpravodaji, které je společně předkládáme:

"Poslanecká sněmovna ukládá vládě ukončit opatření omezující pohyb obyvatel v rámci okresu a mezi okresy." Předpokládám, že to podpoří komunisté a pak by to mělo projít. Když pan předseda Filip říkal, že je to úplně špatně. Takže jedno máme.

"Poslanecká sněmovna ukládá vládě ukončení kontrol občanů na hranici okresů jakožto opatření, které nepřináší efekt, ale nadmíru zasahuje do práv občanů." Pokud by neprošlo první, tak alespoň to druhé. Když projde to první, nebude zákaz pohybu, nebudou ani policejní kontroly. Pokud by neprošlo ani jedno, tak navrhujeme ministru vnitra, aby v rámci přetrvávajících omezení umožnil pohyb mezi Prahou a Středočeským krajem, protože se jedná zvláště v prstenci okresů okolo Prahy o provázané území v oblasti ekonomiky, služeb a zdravotnictví.

Teď máme jedno usnesení, které bychom měli podpořit všichni, když nemá nikdo snahu nic skrývat a reaguje na nález Nejvyššího kontrolního úřadu. Poslanecká sněmovna ukládá vládě zveřejnit veškeré smlouvy uzavřené k nákupům v období nouzového stavu." Bez začernění. To tam v tom usnesení není, ale bez začernění. Už jsme taky viděli smlouvu, kterou vláda zveřejnila a bez začernění tam bylo jenom Česká republika. A jinak už nic.

Vrátím se k tomu, co jsem říkal o těch kompenzacích pro živnostníky a malé firmy. "Poslanecká sněmovna ukládá vládě předložit do konce března informaci o plnění usnesení z 11. února, které vládu zavázalo připravit program na záchranu drobných a středních podnikatelů formou odpuštění odvodů u živnostníků a odvodů na sociálním pojištění pro malé firmy, tedy obnovení programu Antivirus C."

A poslední usnesení, které by taky mělo projít, když všichni mluví o tom, jak je klíčový návrat žáků do škol. "Poslanecká sněmovna ukládá vládě otevření mateřských škol, prvního stupně základních škol a části dalších škol nejpozději od 12. dubna 2021, a to spolu se zajištěním šetrného testování žáků a učitelů a urychlené dokončení očkování učitelů." Děkuju.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): Návrat dětí do škol a otevření venkovních sportovišť. Dvě podmínky opakujeme stále Michálek (Piráti): Není bezpečné přejít do režimu mírnějších opatření. Už jednou jsme se spálili Okamura (SPD): Plošné zákazy nejsou cesta a lockdown není řešení Premiér Babiš: Pevně doufám, že to bude poslední lockdown. A tento je nejdůležitější

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.