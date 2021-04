Starosta Kolář: Šéf BIS řekl, že jsme sebevědomá a hrdá země. Dokažme to

reklama

Jestli si pan Jan Hamáček myslí, že mu někdo uvěří, že nikdo nečekal, že reakce Rusů bude silná, tak je vedle jak ta jedle. Čekali to všichni. Je to jen další střípek do skládačky s názvem

"Nekompetentní trouba". Je to stejné, jako když se nám snaží v tomto rozhovoru ZDE namluvit, že velvyslanci musí hlásit hostitelskému státu důvody svých cest domů do "ústředí". Velké kulové pane "ministře"! Pokud jede velvyslanec domů, ať je to na dovolenou nebo na konzultace, pouze pošle protistraně nótu, ve které informuje, kdo jej po dobu jeho nepřítomnosti bude zastupovat. Tak zkuste aspoň v tomhle nelhat.

A kdyby náhodou protistrana trvala na důvodech, mohl jste si jich za uplynulý týden-dva vymyslet tolik, že byste tím ruskou stranu zmátl dokonaleji. Ať by to byly Dukovany, ať by to byl Sputnik, ať by to bylo cokoliv.

Zpět na začátek. Je dobře, že Rusko naši moskevskou ambasádu de-facto zdecimovalo.

Očekávám, že naše vláda využije neopakovatelné příležitosti a Čórtův hrád na Korunovační zdecimuje také.

Šéf BIS řekl, že jsme sebevědomá a hrdá země. Dokažme to!

