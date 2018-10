Štěpánek: Další pochybení České televize

V souvislosti se svojí kandidaturou do Rady pro vysílání jsem před časem vyhlásil soutěž o "nejrychlejšího trotla", jež byla určena novináři či novinářům, kteří nejrychleji opráší stokrát vyvrácená tvrzení o mém zavinění prohrané mezinárodní arbitráže ve věci TV Nova.

Česká televize opět nezklamala. Ve svém pořadu Newsroom ČT24 nechala s touto pitomostí na rtech zazářit Terezu Řezníčkovou. Takže titul "nejrychlejšího trotla" uděluji jí a aby mu to snad nebylo líto, tak také dramaturgovi tohoto pořadu Luboši Rosímu. Obě tyto novinářské atrapy znovu předvedly, proč je Newsroom ČT24 jedním z nejpříšernějších pořadů České "fake news" televize.

Bývám důsledný, a tak se tato podpásová prasárna redaktorů ČT, kterou – aby toho snad nebylo málo – znovu zopakovali rovněž o týden později, stala předmětem mých opakovaných stížností Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě České televize. Zatímco Rada ČT dál poklidně spí, Rada pro vysílání reagovala poměrně rychle. A dala mi za pravdu. Z jejího vyrozumění cituji:

"Problematika odvolání Rady v roce 2003 nebyla hlavním tématem, příspěvky se jí věnovaly poměrně povrchně. Neozdrojované výroky moderátorky ohledně údajné spoluviny Rady na prohrané arbitráží se společností CME, však mohly být pro běžného diváka značně zavádějící, protože pořad zamlčel další vývoj kauzy, zejména závěry Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME vs. ČR., dle kterých se Rada pochybení nedopustila. Diváci tak neměli k dispozici dostatek informací pro to, aby si na tento aspekt problematiky mohli vytvořit svůj vlastní nezávislý názor.

Rada v rámci své kompetence... rozhodla od provozovatele ČESKÁ TELEVIZE... vyžádat podání vysvětlení ohledně výroku 'No a Petr Štěpánek. Člověk, který ve Velké radě seděl už na přelomu tisíciletí. Bylo to v době, kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel za to zaplatit přes 10 miliard. Podle mnoha komentátorů za to mohla i tehdejší rada, spoluvedená právě panem Štěpánkem.', který pronesla moderátorka tematického bloku věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post radního Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, odvysílaného v rámci pořadu Newsroom ČT24, dne 23. září 2018 od 22:02 hodin na programu ČT24. Konkrétně, z jakého důvodu nebyly v kontextu citovaného výroku uvedeny zdroje prezentovaných tvrzení, ani skutečnosti, které se týkají dalšího vývoje zmiňované kauzy (zejména závěry Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME vs. ČR), čímž mohli diváci získat nedostatečné a zavádějící informace o této kauze i o roli, kterou v ní sehrával Petr Štěpánek jakožto tehdejší místopředseda a nynější kandidát na post člena RRTV.

Jakmile Rada obdrží od provozovatele podané vysvětlení, bude se věcí opětovně zabývat."

Občas v nadsázce říkám, že Česká televize je zločinecká organizace, neboť namísto seriózního zpravodajství a publicistiky servíruje diváků za jejich povinný poplatek pokleslou propagandu. Česká televize i tentokrát předvedla, že to možná není jen nadsázka.

(převzato z Profilu)

