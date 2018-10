Štěpánek: Stížnost na Českou televizi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44/6

120 00 Praha 2

Rada České televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

Věc: stížnost na Českou televizi

Vážení členové rady!

Ponechme stranou, že Česká televize dne 7. 10. 2018 odvysílala v rámci pořadu Otázky Václava Moravce další poněkud nesmyslnou diskusi, ve které spolu všichni hosté, v tomto případě Iveta Radičová, Vladimíra Dvořáková a Petr Pithart, souhlasí a prakticky ve všem si notují. To jistě není porušení zákona a nejspíš ani etického kodexu ČT, nýbrž jen další z příkladů dramaturgické nemohoucnosti České televize.

Něco jiného ovšem byla upoutávka na tento pořad. Není prostě možné, aby praxí televize veřejné služby, jež má být zcela nestranná, bylo, že jednomu politickému subjektu, v tomto případě Pirátům, dělá nepokrytou PR reklamu, zatímco jinému politickému subjektu, v tomto případě SPD Tomia Okamury, poťouchlým střihem podstrkuje vinu za rozdělení společností.

To už je za hranou. Etického kodexu zcela jistě, zda i za hranou zákona, to je na vás, abyste to vyhodnotili. Podle mého názoru to za hranou zákona je.

Zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, totiž stanoví provozovatelům vysílání v § 31 odst. 2 mimo jiné tuto povinnost:

Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů...

Zákon 483/1991 Sb., o České televizi, stanovuje v § 2, že:

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

V úctě

Mgr. Petr Štěpánek

8. 10. 2018

(převzato z Profilu)

Mgr. Petr Štěpánek BPP



