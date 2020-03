Štěpánek (Trikolóra): Česká televize potřebuje dietu, ne další peníze

reklama

Je to do nebe volající drzost, neboť teď bude naopak potřeba šetřit, kde se dá, a lidem co nejvíce ulevit. Plyne z toho, že tzv. koncesionářské poplatky by se měly naopak snížit, případně úplně zrušit.

Ostatně, k čemu je nám Česká televize ve stávající podobě? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucoval eurofilní, multikulturní a neomarxistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivný, nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby nám v hlavním vysílacím čase pouštěla staříky Vinnetoua, Angeliku, Vacátka, Schimanského a Columba? Aby nás ještě třicet let po Velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby týden co týden drancovala archiv a vyráběla nekonečné střihové pořady s Bohdalkou, Menšíkem, silvestry a kouzelníkem, co nikdy nepřijde? Aby zdaleka největší balík peněz utrácela za licenci na ryze komerční formát StarDance? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Abychom si nádavkem vydržovali zcela benigní Radu České televize?

Opravdu musí mít televize veřejné služby šest kanálů? Zvláště pak, když na nich nemá co vysílat a vaří z vody? Nyní si Česká televize dokonce zcela v rozporu se zákonem svévolně zřídila další program ČT3. Prý jako pomoc seniorům v době koronavirové krize. Je to samozřejmě nesmysl. Jde jen o další drancování archivu a záminku, proč a jak z veřejnosti a politiků mámit peníze navíc. Jak vidno, už to začalo.

Kde se dá na Kavčích horách šetřit? Patnáct manažerů ČT si loni ke svým tučným platům navíc ještě rozdělilo odměny ve výši takřka 50 milionů korun. Asi za skvělou práci. Víc než tři mega na osobu. "Kdo z vás to má?" otázal by se klasik. Generální ředitel České televize bere víc než prezident a premiér dohromady. Kolik dostávají klíčové tváře obrazovky veřejnoprávní televize ani nesmíme vědět, neboť dle generálního ředitele Petra Dvořáka jsme k tomu jako společnost ještě nedorostli. To už je úplný výsměch. Vůbec největší balík peněz neutrácí veřejnoprávní televize za pořady veřejnoprávního charakteru, nýbrž za licenci na čistě komerční formát StarDance. A takhle by se dalo dál a dál uvádět desítky dalších příkladů veřejnoprávní nehospodárnosti a rozmařilosti. V přelidněné, obézní, zpohodlněné, sádelnaté instituci je příležitostí k odtučňovací dietě víc než dost.

Nabízí se rovněž možnost využít technologické konvergence vysílacích platforem a Českou televizi a Český rozhlas spojit do jedné instituce. Prostě využít jejich synergie. Už před lety jsme tuhle eventualitu s iniciativou eStat.cz – Efektivní stát konzultovali se šéfy celoplošných privátních rádií. Dle jejich odhadu by provoz takové instituce mohl být až o třetinu levnější.

Milí politici, chce to jen odvahu.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



