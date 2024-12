Štěpánek (Trikolora): Civilizační sebevražda našeho kontinentu nabírá na obrátkách

Její nominace na post eurokomisařky v roce 2014 se ještě dá pochopit, její opětovná nominace v roce 2019 však už byl naprosto zásadní politický omyl.



Věra Jourová reprezentuje to úplně nejhorší z politiky Evropské unie. Nese osobní zodpovědnost za návrat totalitních praktik do našich životů, na prvním místě omezování svobody projevu a opětovné zavádění cenzury. Hrubým způsobem také poškodila vztahy s našimi nejbližšími sousedy a spojenci, se Slovenskem, Maďarskem a Polskem.

Trikolora se naprosto ztotožňuje s vyjádřením Elona Muska, že Věra Jourová je „ztělesněním banálního byrokratického zla“.



Pokud za této situace bruselské struktury aktuálně končící eurokomisařku Jourovou ocenily jako Ženu Evropy, je to pouze důkaz, že civilizační sebevražda našeho kontinentu nabírá na obrátkách.



Nyní Věra Jourová ohlásila přestup do akademické sféry. Plyne z toho jediné. Mladá generace je v nebezpečí a spolu s ní i my ostatní.



Trikolora, 9. 12. 2024

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



