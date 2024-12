Štěpánek (Trikolora): Kauza Ševčík - aby se nezapomnělo

Pojďme si to celé zrekapitulovat. Ještě v pátek 10. března 2023, tedy den před protivládní demonstrací na pražském Václavském náměstí konané 11. března 2023, nikoho ani nenapadlo, že by doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., odvolával z postu děkana Národohospodářské fakulty VŠE, a to přes to, že onen jeho slavný výrok – podstatnou částí veřejnosti vnímaný jako zcela pravdivý –, totiž že premiér Fiala je hňup, existoval ve veřejném prostoru už přes půl roku. Odezněl totiž na jiné demonstraci, konkrétně už 3. září 2022.

Co se stalo, že požadavek na odstranění Ševčíka z postu děkana se najednou objevil 12. března 2023, tedy až po demonstraci 11. března 2023, na které Ševčík naopak nebyl pódiovým řečníkem? Původní záminkou bylo, že Ševčík se prý po skončení této demonstrace účastnil strhávání ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea, respektive potyčky s policií.

Takto celý incident dodnes interpretují novinářští zločinci z médií hlavního proudu. To vše navzdory tomu, že existuje dostatek důkazního materiálu, konkrétně videí přímo z místa incidentu, že Ševčíkova role byla úplně jiná. Jaká?

Ševčík se zastal občana bezdůvodně zmláceného policejním komandem, který jej coby známou osobnost požádal o pomoc, a domáhal se rozhovoru s velitelem zásahu. Kromě zmíněných videí existuje také dostatek svědectví dalších lidí, kteří u toho byli. Konkrétně třeba občanského aktivisty Mgr. Michala Semína či advokáta JUDr. Zdeňka Kašpárka, CSc. A hlavně, existuje také svědectví té úplně nejdůležitější osoby, totiž zmláceného Karla Kočího, opraváře praček z Brna. Na nezávislých serverech i před akademickým senátem VŠE ho odvyprávěl několikrát. S policisty se Ševčík nepral, naopak právě policisté jej následně spolu s davem hrubým způsobem vytlačili z prostoru před muzeem.

Kdybychom žili v normálních poměrech, tak za to, co toho dne Miroslav Ševčík vykonal, by měl být před nastoupeným akademickým senátem VŠE pochválen. Pomohl spoluobčanovi v nesnázích. My ale nežijeme v normální zemi. Ševčíkův dobrý skutek ve zcela překroucené podobě se naopak stal původní záminkou k Ševčíkově akademické likvidaci. Proč? Skutečné důvody hledejme úplně jinde. Docent Ševčík je zásadním, ba dokonce nezpochybnitelně erudovaným kritikem ekonomického počínání Fialovy vlády. A navíc ještě kamarádí s Trikolorou. Když muzejní incident začal dostávat skrze všechna výše zmiňovaná videa a svědectví další a další trhliny, sekerníci začali dodatečně vytahovat další údajné, leč minulé Ševčíkovy hříchy. Že o hňupovi řekl, že je hňup, že o blondýně z Kuřimi Nerudové řekl, že je blondýna z Kuřimi, nebo že Jourovou překřtil na Joudovou. Vskutku strašné zločiny! Nota bene, jako kdyby to nebyla pravda.

Odvolávací kauza se táhne již devět měsíců. Na Ševčíkovu podporu se konalo několik demonstrací, zastala se jej řada osobností z politického, akademického i uměleckého světa včetně obou žijících bývalých českých prezidentů, nezahálí však ani opačná strana. Asi dvě stovky studentů VŠE nikoli nepodobných aktivistickým svazákům minulého režimu si také zademonstrovaly, přisadil si ministr školství i další vládní politici, mediální mainstream jede své neměnné hnojomety prakticky kontinuálně.

K tomu drobná poznámka. Jeden každý novinář, který navzdory všem skutečnostem, jež jsou o incidentu u muzea již dostatečně známy, jej interpretuje v podobě, že Ševčík byl součástí davu, který chtěl strhnou ukrajinskou vlajku, by měl být pro své bezmezné křiváctví a hlupství navěky vykázán ze všech redakcí i z veřejného prostoru. K podpisu pod odvolání docenta Ševčíka z postu děkana Národohospodářské fakulty se rektor VŠE odhodlal až 6. prosince 2023. Předcházely tomu nekonečné tanečky, pochybení i podrazy etické komise i akademického senátu VŠE, které toho nejvíce vypovídají nikoli o Ševčíkovi, nýbrž o charakterech akademických sekerníků.

Rektor VŠE Petr Dvořák vstoupí do české polistopadové akademické historie jako první akademický funkcionář, jenž na politickou objednávku tímto hanebným aktem znectil akademické svobody. A propos, je to ten samý Petr Dvořák, který v letech 2004-2008 byl předsedou dozorčí rady kontroverzní firmy Key Investments, jež stála za vytunelováním veřejných rozpočtů mnoha pražských městských částí. Jeho kolegové se za to šli posadit do chládku.

Sečteno podtrženo: Osobou, která fatálním způsobem poškozuje dobré jméno Vysoké školy ekonomické v Praze, není děkan Miroslav Ševčík, nýbrž rektor Petr Dvořák.

Plejáda politicky likvidovaných osobností se v čase Fialovy vlády zatím stále ještě rozrůstá. Na serveru Novinky.cz se sice obratem objevil článek s titulkem „Nekonečný příběh je u konce: Ševčík padl“ (ZDE), ale vězte, že režimní presstituti to mají setsakra popletené. Všechno teprve začíná. Dvořákovo zbabělé nadbíhání totalitní politické moci i jeho hanebné znectění akademických svobod dozajista budou mít pokračování. U soudů i v politickém provozu. Ostatně jedna z epizod slavné filmové ságy se jmenuje „Impérium vrací úder“. Jedna lidová moudrost pro změnu říká: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!“ A jiná zase: „Všeho do času!“

Mirku, jsme s tebou!

