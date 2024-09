Štěpánek (Trikolora): Krajský úřad Pardubického kraje jako cestovní kancelář

Seychely nebo Bali vám cestovní kancelář Krajského úřadu Pardubického kraje zatím nenabídne, ale jinak destinace, kam vypravuje zájezdy, tedy ne pro běžného občana, ale pro hrstku vyvolených od hejtmana přes radní po zastupitele krajského zastupitelstva, jsou velmi rozmanité a exotické. A to za peníze daňových poplatníků.

Bylo by samozřejmě pochopitelné, pokud hejtman či zastupitel vyjede získávat zkušenosti do okolních zemí jako je Polsko, které máme nejblíže a kraj s ním sousedí, ale třeba i na Slovensko, s kterým jsme nejblíže historicky, právním systémem, kulturou apod., ale co mnohé cesty do různých vzdálených či exotičtějších destinací?

Takže se zkusme ptát trochu konkrétněji. Mohl by pan hejtman Netolický (3PK – Pro prosperující Pardubický kraj) vysvětlit jakým přínosem bylo jeho 37 zahraničních cest od května 2018, za které vydal kraj 419.690,- Kč? A destinace? Tak třeba 21. - 28. 5. 2018 navštívil USA za částku 35.521,- Kč, o čtyři roky později opět USA za 22.825,- Kč. Na další cestu do USA 23. - 31. 5. 2024 si pan hejtman Netolický už přibral spolucestující Magdu Křivanovou (ODS a TOP 09) a Pavla Štefka (ANO 2011). Na každého vyšla částka 57.182,- Kč a dohromady tedy 171.546,- Kč. A co asi důležitého pro Pardubický kraj zjišťoval pan hejtman Netolický na Islandu 24. - 28. 4. 2022 za částku 32.568,- Kč? A to ještě na tom Islandu mu pomáhali v náročném úkolu další zastupitelé Jan Procházka (ANO 2011), Pavel Šotola (KPK – Koalice pro Pardubický kraj), Lenka Španihelová (Piráti) a Ladislav Valtr (ODS a TOP 09). Samozřejmě každý s částkou ve stejné výši a celkem nás daňové poplatníky cesta na Island vyšla 162.840,- Kč. Když budete hledat nějakou zprávu z pracovní cesty s jejím zhodnocením a výsledky, která bývá zvykem u každé solidní firmy, ale i ve státní sféře, tak tu nenajdete.

Co pan Hejtman Netolický (3PK – Pro prosperující Pardubický kraj) se zastupiteli Pavlem Šotolou a René Živným (oba KPK – Koalice pro Pardubický kraj) zjišťovali v Gruzii 21. - 26. 7. 2019 každý za 19.364,- Kč, tedy celkem za 58.092,- Kč? Nejeli oni se tam učit pěstovat vinou révu skvělých gruzínských vín? Třeba se dočkáme při tom globálním oteplování, že budeme mít podobná vína ze svahů Kunětické hory nebo ze svahů nad Dolní Moravou, kde kraj investuje mnoho milionů korun. Anebo se tam byli poučit, jak se ochránit před pučem obdobným, ve kterém byl v roce 2000 nahrazen tamější president Elčibej novým Alijevem za výrazné asistence velvyslance USA Richarda Milese, který byl čistě náhodou před tím velvyslancem v Jugoslávii před událostmi v roce 1999?

Ale pojďme zpět do našeho kraje. Cest je mnoho a nijak levné. Vyzdvihněme už jen některé nejzajímavější: Michal Kortyš (ODS a TOP 09) 2019, Čína, cena 36.062,- Kč; hejtman Netollický (3PK – Pro prosperující Pardubický kraj) a Alexandr Krejčíř (ODS a TOP 09), 2022, Belgie, každý za cenu 24.592,- Kč (za pouhé 2 – 3 dny!). Zajímavě také vypadá Malta na 15 dní 6. - 20. 7. 2019 Ladislava Valtra (ODS a TOP 09)

Vítěznou cenu nejzdatnějšího cestovatele získává náměstek hejtmana Roman Línek (KPK – Koalice pro Pardubický kraj), který za stejné období od roku 2018 uskutečnil na účet kraje 67 pracovních zahraničních cest celkem za 1.576.117,- Kč (ano, čtete správně není to chyba, je to částka začínající milionem).

A na závěr trochu statistiky. Na zahraničních pracovních cestách od roku 2018 bylo celkem 9 zastupitelů s uvedenými počty cest a celkovou částkou za cesty: Bohumil Bernášek (2 cesty – 11.959,45 Kč), Michal Kortyš (3 – 38.916,- Kč), Josef Kozel (3 – 14.683,24 Kč), Alexandr Krejčíř (6 – 93.795,33 Kč), Roman Línek zmíněn jako premiant výše, hejtman Netolický (38 – 419.690,- Kč), Pavel Šotola (18 – 156.640,- Kč), Ladislav Valtr (9 – 106.001,63 Kč) a René Živný (14 – 121.657,37 Kč). Celkem „cestovní kancelář“ Pardubického kraje vydala za zahraniční pracovní cesty některých zastupitelů částku 2.539.455,41 Kč.

Poslední dovětek. Tyto informace byly získány podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, za které si krajský úřad naúčtoval 15.625,- Kč. Může si každý občan může dovolit vznést takový dotaz, na který má nárok, když z oficiálních zdrojů se tyto skutečnosti nedoví?

Koalice stran SPD, Trikolora a PRO má za cíl maximální transparentnost a efektivnost nejen pracovních cest, využívání finančních prostředků, ale všech oblastí Pardubického kraje.

(Autorem článku je pedagog z Pardubického kraje.)

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



