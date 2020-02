Štěpánek (Trikolóra): Milá Česká televize!

reklama

My totiž v Pardubicích taky něco pořádáme. Vašek a Zuzka tu budou mít 25. února 2020 v 19:00 v Domě techniky na náměstí Republiky besedu, takže to taky určitě odvysílej. Samozřejmě v hlavních zprávách. To víš, bude fajn, když přijde hodně lidí. Předem díky!

Vlastně ani snad nechci domýšlet, co bych si myslel, kdybys tuhle naši pozvánku neodvysílala. Asi něco ve smyslu „čtyři nohy dobré, dvě špatné“, jak kdysi ve Farmě zvířat napsal pan Orwell, nebo že „všichni jsme si rovni, ale někteří si jsou rovnější“.

Každopádně, pokud to do hlavních zpráv nezařadíš, bude to vypadat, jako že tu nejsi pro všechny, jak podle zákona máš být, ale že posluhuješ a přihráváš jen někomu. Možná by mě pak dokonce napadlo, že jsi vlastně spolupořadatelem akcí Milionu chvilek a že s těmi milými hochy, co chodí na pohřby ve fraku a z různých protestů si udělali docela fajn živobytí, vytváříš mocenský kartel k protlačení politických zájmů jedné názorové partičky.

Tedy, že s jedněmi bojuješ proti druhým a že, ačkoli peníze si bereš ode všech, podkuřuješ jen někomu, takže nejsi objektivní, vyvážená, všestranná a pluralitní, jak podle zákona máš být. Ale to Ty určitě jsi, že? Takže ještě jednou předem díky. Přeju Ti ostrý obraz a dobrý zvuk.

Tvůj věrný divák Petr

(převzato z Profilu)

