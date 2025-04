Štěpánek (Trikolora): Přeskoky a převleky mladého motoristy

... okamžitě se vyrojila spousta kritiků a rejpalů, kteří vytahují všechno možné i nemožné, aby toto vlastenecké spojenectví nějak zpochybnili.

A tak ani Jiří Sezemský z kdysi normálního Reflexu, ale kdeže jsou ty dávné časy, nemeškal a sepsal elaborát, kde splácal dohromady vše, co by mohlo spojenectví politických stran okolo SPD poškodit. Nezapomněl ani na omluvu Svobodných za společnou kandidaturu s Trikolorou ve sněmovních volbách 2021, jež následovala poté, co Trikolora v minulých prezidentských volbách nijak nelavírovala a proti komunistickému rozvědčíkovi pragmaticky, leč otevřeně podpořila Andreje Babiše.

Kdyby byl Sezemský méně podlý nebo chytřejší, věděl by i to, co nedávno v podcastu Kecy a politika odvyprávěl jeho bývalý redakční kolega Bohumil Pečinka. O co jde? Tu podpásovou omluvu, vyjadřující pohoršení nad podporou Babiše, totiž zpunktoval, zformuloval a prosadil tehdejší člen Svobodných Matěj Gregor. Kouzelné na tom je, a to je také důvod, proč se k tomu vracím, že hnedle po volbách do Evropského parlamentu, ve kterých Gregor jako dvojka ještě kandidoval za Svobodné, přeskočil k Motoristům, jejichž základním strategickým cílem není nic jiného než právě spolupráce s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO.

A aby toho nebylo málo, ano, Matěj Gregor je ten mladý nadějný hoch, který provozoval onen spolek s názvem Odchod, který prosazoval vystoupení z Evropské unie, a od dárců na tuto bohulibou myšlenku vybral sedmimístnou částku, aby po přestupu k Motorkám se v novém angažmá jal pro změnu prosazovat nikoli vystoupení, nýbrž reformu Evropské unie. Také já jsem mu na to pár tisíc poslal. Majerová taky.

A takhle to na české politické zahrádce chodí.

A propos, předseda Svobodných Libor Vondráček ještě před podpisem zmiňovaného Memoranda o spolupráci SPD, Trikolory, PRO a Svobodných pozval předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou a mě coby prvního místopředsedu na kafe, kde jsme si všechno v klidu vyříkali a Libor se omluvil. Omluva byla přijata, neboť my v Trikoloře už dávno moc dobře víme, jak to bylo a že Bohumil Pečinka to v tom podcastu odvyprávěl správně.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky