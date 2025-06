Urbanová (STAN): Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele

Jak víte, jsem zpravodajka návrhu zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele. Je to docela velká legislativa - nejen, že se uzákoní nová věc (tedy to jednotné hlášení), upravit se musí ale hodně již dnes platných zákonů, aby se do nich to jednotné hlášení dostalo. Potud je to docela jednoduché a přehledné.

Jsme na konci volebního období a díky tomu je to doslova poslední příležitost do těch upravovaných zákonů sáhnout. Je tedy naprosto pochopitelné, že díky téhle široké legislativě budeme moci udělat i pár dalších věcí.

Osvobození příjmu z prodeje bitcoinů od daní to ale dle mého nebude, vysvětlím proč.

Návrh není koaličně projednaný, aspoň tedy já jako zpravodajka toho zákona o tom nevím. A ptala jsem se. A jako ta zpravodajka mám v jedné z fází toho legislativního procesu říkat své stanovisko, konkrétně při projednávání v garančním výboru. To je důležité proto, že se hlasuje o mém stanovisku. Tedy, když já řeknu "souhlasné", hlasuje se, zda je pro toto stanovisko většina přítomných ve výboru nebo ne.

U tohoto neprojednaného návrhu jsem dala nesouhlasné stanovisko. A to se taky většinově odhlasovalo, a teď nemyslím nadpoloviční většinu, ale prakticky VŠEMI přítomnými poslanci ze všech stran.

Jako, můžu se mýlit, to přiznávám, ale skoro si myslím, že to předznamenává budoucnost této malé změny, která by bez Blažkoin kauzy neznamenala nic většího. Tedy... já jsem v klidu. A dosud za mnou nikdo nepřišel s jediným důvodem, proč bych jako garantka zákona za náš klub měla dát jiné stanovisko, než už jsem dala.

Celý zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele budeme hlasovat ve středu dopoledne. Dám o všem vědět, nebojte, jako vždy, jako vždy.

