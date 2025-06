Koudelka (Trikolora): Návrh zákona na uznání vína jako propagačního daru u daně z příjmů

Návrh podal za klub SPD, Trikolora, PRO, Svobodní člen zastupitelstva Zdeněk Koudelka a podpořily ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Stačilo, Starostové pro Moravu. Návrh podpořil Svaz vinařů, Vinařská unie, Velká vína velkých vinic, VOC Valtice, VOC Pálava, blatničtí, slováčtí a velkobílovičtí vinaři. Návrh bude podán nově zvolené Poslanecké sněmovně v říjnu 2025.

V roce 2005 přijal Parlament návrh, jenž umožnil daňově uplatnit víno jako propagační dar podnikatelů dle zákona o dani z příjmů do výše 500 Kč bez DPH.[1] Cílem bylo zrovnoprávnit víno s jinými propagačními dary. Od té doby se částka 500 Kč nezměnila, tedy byla oslabena inflací.

Od roku 2024 to není možné změnou zákona o dani z příjmů,[2] což bohužel navádí podnikatele, aby nekupovali pro propagaci víno, ale jiné věci, jež se ani na Moravě nevyrábějí. Bylo by možné pochopit, pokud by se řešil příjem státního rozpočtu, ale pak by se musela zrušit možnost všech daňově uznatelných výdajů na propagační dary. Ovšem to změna zákona nečinila a nadále tuto možnost ponechala, jen zakázala užití vína pro tento účel. Přínos pro státní rozpočet je nulový, pakliže je zachována možnost daňového uplatnění jiných darů, a to i v zahraničí vyrobených.

Pro dary byla často kupována dražší přívlastková vína. Tato vína jsou stále zasažena pocovidovou krizí gastronomie. Na rozdíl od stavu do roku 2024 návrh Jihomoravského kraje umožňuje poskytovat jako dary i pivo a jiné nápoje, což budou především dárkové speciální řady výrobků. Je tedy i v zájmu pivovarníků a výrobců domácích pálenek.

Zrušení daňového vína jako propagačního daru od roku 2024 došlo k rozdílnému přístupu v rámci daně z příjmů a v rámci daně z přidané hodnoty, kde je nadále umožněno uplatnit daňové zvýhodnění vůči reklamním dárkům v podobě vína, piva i pálenek.[3] Je nežádoucí upravuje-li daňové právo odlišně určitou věc podle toho, o jakou daň jde. To návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na změnu zákona o dani z příjmů napravuje, když upravuje propagační dar v zákoně o dani z příjmů obdobně, jako je tomu v zákoně o dani z přidané hodnoty. Účinnost změny zákona je navržena od 1. 1. 2027.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



