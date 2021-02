Štěpánek (Trikolóra): Směšná Amerika

reklama

Říká to totiž představitel země, ba přímo ministr za tu Demokratickou stranu, jež po čtyři roky Trumpovy vlády nedělala nic jiného, než že křičela, že Trumpovo vítězství zařídilo Rusko. Aby se pak po čtyřech letech vyšetřování dospělo k závěru, že to není pravda.

Oni se tam za tou velkou louží vážně tak nějak zbláznili. Nyní budou odvolávat prezidenta, který už prezidentem není. Není to nic nového pod sluncem. S podobnou pakárnou mám svou osobní zkušenost. Malá odbočka. Namísto toho, aby nám vyplatil to, co nám dle zákona náleží, předseda vlády Jan Fischer nás, rozuměj šest v roce 2003 nezákonně odvolaných členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v roce 2009 znovu odvolal. A to šest let zpětně a z funkcí, ve kterých už jsme nebyli, neb nám mandáty v mezidobí doběhly. Soud mu pak v rozsudku napsal, že nepochopil princip právního státu. Teď to samé na daleko vyšším levlu zkoušejí také v USA. No, jak říkám, pakárna.

Asi to má být ten akt smíření, o kterém věčně mele prezident Joe Biden. Ten Biden, o němž si půlka Ameriky i světa myslí, že v Bílém domě sedí neprávem, když volby ukradl podvodem. A jako akt smíření a ruku podanou té druhé části Ameriky, jež volila Trumpa, hned první den prezidentskými dekrety rovněž zrušil a odvolal vše, co předchozí prezident zavedl. To jistě Trumpovi voliči ocení, to dá rozum.

Kouzelné rovněž je, že policejní manévry provozované v jiných zemích kritizují ausgerechnet z Washingtonu. To je totiž to město, ve kterém nejprve, když do něj dorazily statisíce demonstrantů na Trumpovu podporu, Kapitol nijak policejně nechránili, asi proto, aby provokatérům nic nebránilo strhnout dav, aby se dovnitř vydal na exkurzi, a pak, když byl nový prezident uváděn do funkce a ve Washingtonu nebyla pro změnu ani noha, povolali si k tomu 25 tisíc vojáků a všechny vládní budovy zadrátovali a oplotili tak důkladně, že by ani myš neproklouzla. Jo, to má logiku!

Ti členové Národní gardy ze všech možných států unie si tam na výlet vyrazili dozajista moc rádi, což pak taky novému prezidentovi dali najevo, když prázdnými oplocenými bulváry projížděl kolem nich. Prostě se k němu otočili zády. Za zaznamenání rovněž stojí, že z toho Kapitolu, který měli hlídat, je záhy vyhnali spát na beton do nějakých garáží a civilizovaný nocleh v postelích pak aspoň některým z nich ve svém hotelu nenabídl nikdo jiný než aktuálně impíčovaný zločinec Trump.

Proč zločinec? Přece proto, že zločinným způsobem vyzýval demonstranty, kteří jej přijeli do Washingtonu podpořit, k útoku na Kapitol slovy: „Jděte tam v klidu a míru!“ Tvrdá pěst nové Ameriky v podobě šéfky sněmovny reprezentantů Pelosiové jej ale odhalila a jala se jej už podruhé impíčovat. A propos, Pelosiová. To je ta občas poklekávající „demokratická“ soudružka, jež o sobě tvrdí, že je z Kalifornie, ač vše, co dělá, spíše svádí k domněnce, že je ze Salemu. (Pro neznalé americké historie malá nápověda: to je tam, co měli jisté patálie s čarodějnicemi.)

A tak Doníka budou zase impíčovat, asi v rámci toho zakopávání příkopů rozdělené Ameriky, ač všichni vědí, že to ani tentokrát neprojde. Tyátr to ale bude veliký. Tak mu aspoň zkusí zakázat ucházet se znovu o jakýkoli veřejný úřad včetně toho prezidentského, čímž ale jen předvedou, jak strašně moc se ho pořád bojí.

A až to svými pseudo-demokratickými hlasy demokraté, kteří už dávno žádnými demokraty nejsou, odhlasují, Nejvyšší soud to s nejvyšší pravděpodobností zase zruší. Což bude jeden z posledních záchvěvů té staré Ameriky, kterou jsme my amerikanofilové měli rádi. A jestli ne, aspoň se ultimativně dozvíme, že jedna historická etapa amerických i světových dějin definitivně končí.

A nastává jiná. Kupředu, levá!

(převzato z Profilu)

