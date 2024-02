reklama

Zažívám krásné „deja vu“ a rázem se cítím o mnoho let mladší. Od našich médií hlavního proudu se stejně jako za komunistických časů dozvídám, co je to za ptáčka ten Carlson, ale že by celý rozhovor pustili, samozřejmě s překladem, aby si lidé sami mohli udělali svůj vlastní názor, to ne. Milí novináři hlavního proudu, jděte se vycpat. Jste jen a jen pro ostudu.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



