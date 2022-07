Štěpánek (Trikolora): Větší pitomost snad ani neexistuje

reklama

Šafrova žurnalistická žumpa jménem Fórum 24 není nic jiného než jakýsi Der Stürmer naší doby. Prostě totalitní propagandistický věstník toho úplně nejpokleslejšího, co se na naší politické scéně vyskytuje. Přesně v tradici onoho nacistického bulvárního plátku.

Je to už téměř definiční. Jestliže se v nějakém textu ve zvýšené míře objevuje slovo „proruský“, můžete si být téměř na sto procent jisti, že autorem je nějaký přitroublý propagandista, který nedostatek argumentů nahrazuje tímto idiotským nálepkováním. A tak každý, kdo si dnes dovoluje kritizovat skutky Fialovy vlády, Evropské unie či Bidenových Spojených států amerických, je okamžitě nařčen, že to dělá v Putinových službách a na objednávku Ruské federace, ba přímo z nostalgické lásky k Sovětskému svazu. Větší pitomost snad ale ani neexistuje.

Nemám potřebu rozpitvávat všechny nesmysly, které do svého elaborátu (viz níže) napsal editor deníku Fórum 24 Pavel Šmejkal, tak pouze ve stručnosti pár poznámek k plivancům, ve kterých si do svých nevymáchaných úst bere mě osobně.

Jako důkaz mé proruské zlotřilosti zmiňuje, že jsem v souvislosti se Zelenského projevem v českém parlamentu napsal, že „Zelenskému měl také někdo prozradit, že heslo Jsme s vámi, buďte s námi! nefungovalo, neboť Dubček a spol. ideály pražského jara obratem zradili a na nás se vykašlali.“ To je fakt hodně mimo terč. Ona to snad není pravda? A co je na tomto konstatování holého faktu, proboha, proruského?

Nebo snad není pravda, že jen při troše dobré vůle šlo ukrajinské válce předejít? Ale to by k tomu na straně Západu musel existovat aspoň kousíček dobré vůle. Prostě usednout k jednacímu stolu a brát aspoň trochu vážně geopolitické argumenty, které Rusko říká už pomalu dvacet let. A také se rozpomenout co západní politici slibovali, když se sjednocovalo Německo. Ostatně stejně to hodnotí třeba veterán světové diplomacie Henry Kissinger. Ten je také proruský? A proruský je rovněž papež František, když si dovolí vyslovit větu, že prapříčinou všeho je „štěkání NATO u bran Ruska“?

A propos. Tím úplně nejlepším důkazem toho, že se Havlovo heslo „pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí“ už dávno přeměnilo na „pravda a láska musí zvítězit lží a nenávistí“ a že tohle vymizení předložky „nad“ si tu prožíváme den co den, je ostatně samotná existence a dennodenní chrlení nenávistí a lží právě z lůna Fóra 24.

Neexistuje nic hloupějšího než heslo "Kdo není s Ukrajinou, je s Ruskem!". Ne, my jsme s Českou republikou.

