Ministr Rakušan: Chci se vyhnout očerňování a nálepkování

Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, poslankyně, poslanci,

dovolte mi začít poděkováním svému poslaneckému klubu. My jsme dneska společně s panem premiérem vedli velmi náročnou debatu. Na klub byl pozván pan premiér. Padaly nejrůznější otázky. A my jsme si ty věci, a to je, myslím, hodnota sama o sobě, bez televizních kamer, bez TikToku, bez nějakých videí, která by byla sdílena, mohli na tom poslaneckém klubu říct absolutně napřímo, bez obalu a bez diplomacie a nemuseli jsme si to ani nikde bokem vzkazovat.

No, já si myslím, že právě takhle má přece fungovat koaliční partnerství. Ne jako kulisa, kterou vyměním, když se mi to hodí, když potřebuji najednou nějakého jiného partnera. To koaliční partnerství jako takové je totiž skutečný vztah a ten je někdy náročný, někdy může být tvrdý v tom, jak spolu komunikujeme, ale v zásadě má být založený na důvěře a férovosti. A já si myslím, že tohle jsme byli schopni po celá léta společného vládnutí také potvrdit.

Rozhodně to rozhodnutí, které já jsem zcela jasně řekl, a to, že Starostové se nepřipojí k nějakému hlasování o vyslovení nedůvěře téhle vládě, tak to rozhodnutí nebylo lehké z toho pohledu, že mnohem lehčí a marketingově lákavější by v tuhle chvíli přece bylo říct, abychom řekli, vezeme se na nějaké vlně, seskočíme, najednou se staneme tou odbojnou partou, která bude křičet a bude říkat, že všechno bylo špatně. A budeme se tvářit, že jsme vlastně součástí toho týmu nikdy nebyli - byli, s plnou odpovědností za to, co tenhle tým za tři a půl roku své práce pro tuhle zemi dokázal.

Možná by to bylo výhodnější teď pro nějaký krátký efekt nějakých krátkodobých bonusů a zisků, no, ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo lepší pro tuhle zemi. A také musím přiznat, že bych se sám sobě v téhle chvíli asi úplně nedokázal dívat do očí do zrcadla, protože takhle jsme nikdy nefungovali a nechci, abychom tak jako Starostové fungovali. Já nechci, abychom fungovali tak, že utíkáme, ale chci, abychom fungovali tak, že věci a problémy, které nastanou, nějakým způsobem řešíme.

To, že jsme třeba v tom jednání byli tvrdí, že jsme si vzájemně tu a tam uštědřili nějakou ránu, o čemž vždycky novináři s radostí píší, to určitě jo, ale od začátku té celé kauzy na Ministerstvu spravedlnosti jsme nešli cestou nějaké hysterie a paniky. Nikdy jsme neřekli žádnou zprávu, ani žádným vydíráním jsme nestavěli koaličního partnera ke zdi, teď opouštíme. Ano, měli jsme své otázky, měli jsme své požadavky a ty se v dialogu, v koaličním dialogu také povedlo přenést do reality a praxe.

No a proto dneska dáváme premiérovi, vládě jako celku důvěru a dáváme jí čas čtyři měsíce na to, abychom dokázali dát odpovědi na otázky, které ještě budou padat, které můžou padat, abychom případně získali zpět důvěru lidí v instituce, které tou kauzou jako takovou byly narušeny a dotčeny. A určitě budeme trvat na tom, pokud se nějaké otázky objeví, a to dneska naši poslanci a poslankyně ukázali, aby byly jasné odpovědi. Ale nebudeme to dělat přes videa na TikToku, nebudeme to dělat ani přes nějaké nátlakové statusy a silná prohlášení. Budeme to dělat normálním, běžným konstruktivním koaličním dialogem, protože takhle má koaliční spolupráce vypadat. A my jako Starostové sobě i partnerům říkáme, že ty čtyři měsíce, které nás čekají - necelé čtyři měsíce, nejsou jenom záležitosti billboardů, nějakých oslavných tiskových konferencí, plácání se po ramenou. Nás lidé proto nevolili, nevolili nás pro politiku, která je vnímána jako divadlo, ale volili nás proto, že chtějí vidět výsledky. A my ty výsledky určitě prezentovat můžeme.

A já dneska v proslovu ani nepůjdu cestou, kterou jsme tady, asi hlavně v prvním proslovu slyšeli nějakým stylem anti-, Antifiala, Antiokamura, Antibabiš, Antirakušan, a dokonce tady nebudu jmenovat ani korupční kauzy z různých magistrátů, které mají rozhodně i jiné strany a jiná hnutí, nebudu říkat počet trestně stíhaných politiků té či oné politické strany v tomto volebním období, byť ty statistiky určitě zajímavé jsou. Já se chci vyhnout tomuhle očerňování a nálepkování. Já dneska chci říkat, co můžeme udělat dál, co můžeme udělat jinak, co můžeme udělat pro to, aby politika jako celek důvěru občanů v téhle zemi měla. A zároveň také chci říct, co jsme pro to i na Ministerstvu vnitra i na jiných rezortech, o tom budou mluvit moji kolegové, jako Starostové poslední čtyři roky udělali.

To, že jsme zcela bezprecedentním a skvělým způsobem zvládli příval ukrajinských uprchlíků do Česka, určitě není zásluhou jenom vlády - a nikdy jsme to neříkali. Je to zásluhou našich občanů, kde 70 procent z nich nějakým způsobem pomohlo. Je to určitě zásluhou krajských reprezentací, lokálních reprezentací, ale samozřejmě i vlády, protože vláda měla jediný plán, který našla v šuplíku po té předchozí, a to byla příprava na migrační vlnu velkého rozsahu, která počítala s tím, že taková vlna čítá 20 000 lidí měsíčně. A my jsme měli 20 000 lidí denně v peaku. A museli jsme se na to samozřejmě připravit a museli jsme veškeré naše systémy připravit na to napříč rezorty. A v tom tahle vláda ukázala skvělou spolupráci - napříč rezorty ukázat, že takovouhle krizovou situaci bez zmatkování, bez změny pravidel každý týden na vládě, bez změny pravidel každý den, bez toho, abychom hledali výmluvy, proč to či ono nejde a proč jsme nějakou věc tedy zpackali, a pak se vymluvíme, že vlastně za to nemůžeme my, ale ti, kteří nepřišli. No, takhle jsme nepostupovali. Od začátku to mělo jasný systém, jasné schéma a to schéma bylo dáno krizovým řízením.

A úplně stejně jsme zvládli povodňovou tragédii, která nás potkala loňský rok. Prevence, včasné upozornění občanů, jasný krizový management, prostě jasný a přehledný postup. A tohle jsou přece věci, které naopak důvěru v to, že vláda funguje tak, jak má, a že vláda je instituce, která si důvěru zaslouží, výrazným způsobem v tomhle volebním období posílily. No a u té Ukrajiny se ještě zastavím.

My jsme ukázali, že jsme vládou, která má hodnoty. Ukázali jsme, že pomáhat těm, kteří se stanou obětí odporné ruské agrese, je prostě normální. A že i když nás to bude stát nějaké finanční a politické náklady na domácí politické scéně - samozřejmě tohle téma zneužijí všichni populisté všeho druhu - tak my od toho neustoupíme, protože si myslíme, že je to správné. A vláda prokázala, že dělá věci, které jsou správné, a že je správné naše zahraničněpolitické ukotvení, že je pevné, jasně definované, že prostě patříme do Evropské unie a nechceme jenom tam hrát nějakou submisivní roli a doma potom se tvářit, že jsme ti siláci. Ne, my aktivně vyjednáváme o těch věcech tam, a to s konkrétními výsledky. Nezpochybňujeme naše členství v Severoatlantické alianci a nezpochybňujeme - zase napříč vládou, i když třeba někdo se snažil mezi nás vkládat nejrůznější problémy trošku uměle, celá vláda rozhodla o tom, že výdaje na zbrojení mají odpovídat našim mezinárodním závazkům, a to je přece na té vládě unikátní a za to tahle vláda stojí. Ona nikdy jako celek neucukla od svého hodnotového zakotvení a dávala tím lidem v téhle zemi jistotu, jistotu, že my opravdu tuhle zemi - i třeba přes chyby, které jsme udělali - nepovedeme nějakým jiným směrem, než kam naše země dlouhodobě a historicky patří.

Samozřejmě jsme dělali maximum i pro to, aby tahle země byla bezpečná. Uvědomme si, že tady máme o téměř půl milionu obyvatel více, než jsme měli před ukrajinskou migrační krizí, a i přesto - a málo se tím chlubíme a málo o tom mluvíme - přesto klesá kriminalita, přesto počet trestných činů v meziročním srovnání v Česku klesl. To znamená, že orgány, které zaručují v téhle zemi bezpečnost, ať je to policie, ale ať je to Hasičský záchranný sbor, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať je to celý integrovaný záchranný systém, prostě fungují dobře a plní svoji roli také dobře. A často se mluví teď v rámci zase nějakých mediálních kampaní o tom, jak jsou destabilizovány bezpečnostní sbory. Vycházejme, prosím, z dat.

Poprvé od roku 2019 se nám v roce 2023 povedlo to, že více policistů nastoupilo, než od policie odešlo. Takže naopak my kroky i ve finančním zabezpečení. Mimochodem letos policistům - letos - policistům narostly peníze, možná jim to ostatní i závidí o pět a půl tisíce od července, to bude pět a půl tisíce ve srovnání s loňským rokem, to je téměř deset procent průměrného výdělku policisty nahoru. A k tomu ještě mají střednědobý výhled zaručený i na další dva roky. Takže se samozřejmě růst platů do objemu nějakých pět procent - bavíme se i o tom, jak bude vypadat navýšení v tarifech. Tohle jsou fakta, fakta proti dojmům. A také bych samozřejmě vzpomněl to, že už jsme navyšovali jednou, a to v roce 2023, 10 procent u všech policistů a hasičů, dokonce začínající dostali tehdy procent 17.

A tyhle investice se nám určitě vyplácí, protože integrovaný záchranný sbor všechny krize, do kterých jsme ho zapojili, zvládnul - a je potřeba jim za to velmi poděkovat - policistům, hasičům - ať to byla ukrajinská krize, ať to byla obsluha krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, ať to byly povodně, nebo ať to byly jiné závažné tragédie, které tuhle zemi za 3,5 roku potkaly. Mimochodem, největší lesní požár jsme tady měli, docela se toho na nás také nahrnulo dost.

Prošli jsme revizí volební legislativy. Nebudu zdržovat detaily, ale náš volební systém se stal rozhodně přehlednějším a pro lidi dostupnějším - mnohem lehčí žádání o voličské průkazy, než bylo dříve, a to vlastně kdekoliv v naší zemi, možnost našich spoluobčanů v zahraničí se podílet komfortním způsobem na tom, kam bude směřovat naše země. Máme tady korespondenční volbu, která už měla být dávno, a byli jsme jednou z posledních zemí, která ji ještě neměla. A samozřejmě jsme tady měli ostrý spor s opozicí. Ale my si trváme na tom jako vláda, že tenhle instrument je v pořádku, je dobře, že ho máme. My rozhodně nemáme ten náhled, že ti, kteří momentálně žijí mimo území Česka, nemají mít možnost rozhodovat o tom, jak se v Česku žije. Protože my bojujeme právě proti tomu falešnému nacionalismu, který říká - kdo je chvíli pryč, studuje, pracuje jinde, nemá nám do toho co mluvit. Naopak my chceme, aby se tihle lidé do Česka zpátky vraceli s nabytými vědomostmi a pohledem zvenčí, protože to naší zemi může posunout jenom dál. A právě proto jim dáváme i možnost, aby o dění v naší zemi nadále rozhodovali.

A jenom jedna zajímavá poznámka. Z těch zemí tady byla zmíněná Visegrádská čtyřka. Tak máme nejmenší počet mladých lidí, kteří odejdou studovat do ciziny a nevrátí se. Ti lidé se vracejí. Ti lidé téhle zemi věří. Ti lidé v téhle zemi chtějí žít. A já věřím, že je to právě i kvůli tomu, že je to země svobodná, že je to země demokratická, že je to země jistě s mnoha chybami a mnoha výzvami, které do budoucna máme, ale je to určitě země, kde nemusí za téhle vlády lidé pochybovat o tom, že budou dotčena nějaká jejich základní práva a že by snad tahle země nebyla zemí navýsost svobodnou a demokratickou.

Věnovali jsme se v nepříjemné době i třeba legislativě, která se týkala střelných zbraní a střeliva. A opět, co tady v téhle době vláda ukázala. Ukázali jsme, že i ve stínu obrovské tragédie, která postihla Česko v prosinci roku 2023, jsme udrželi tady v Poslanecké sněmovně i návrhem té nové zbraňové legislativy rozum, pragmatismus, nehysterický přístup. Přišli jsme s opatřeními, která vylepšují systém, která zpřísňují některá konkrétní opatření, která zaručují větší pocit bezpečí. Zároveň jsme ale nějak uměle a hystericky neopravovali to, co v těch daných zákonech funguje. A tak jsme postupovali ve všech případech, které znamenaly nějakou zásadní výzvu.

A posouvám se k dalšímu tématu. Ano, i v migrační tématice. V něčem, co je zneužíváno všemi populisty napříč celým světem. Je to jednoduché téma, téma, které budí strach a obavy. Logický strach a obavy. Logický strach z neznámého. Logický strach z nějakého fenoménu, který nám tady není vlastní. No a bylo by jednoduché tady jenom hulákat a říkat - nikoho na naše území nevpustíme - a podobně. My jsme k tomu přistoupili jinak a budeme k tomu tak přistupovat vždycky. Byli jsme aktivní na té evropské úrovni a snažili jsme se vyjednat na té evropské úrovni co nejlepší podmínky. A teď do našich zákonů dáváme četná zpřísnění, a to, opakuji, zpřísnění pro boj proti ilegální nelegální migraci, omezení podávání žádostí o azyl u osob, které se tím snaží vyhnout návratu, rychlejší vyhošťování osob, které nemají právo setrvat na území Česka, důraz na ukládání trestu vyhoštění v rámci trestního řízení, lepší kontrola pobytu žadatelů o azyl a zrychlení soudního řízení včetně stanovení jasných a závazných lhůt.

Tohle všechno může výrazně pomoci mnohem více než strašení lidí nějakými billboardy se zabranými chalupami. Tohle může pomoci proti tomu, aby ilegální migrace měla nějaké místo v naší české realitě.

A mimochodem, v jaké době strašíme? Strašíme v době, kdy ilegální migrace je nejnižší, i ta tranzitní, na území Česka za poslední čtyři roky. Ještě jednou - máme nejnižší čísla za poslední čtyři roky. A samozřejmě takové ty výkřiky toho, kolik tisíc lidí nám bude posílat Německo zpátky... Kde jsou po tom, co ta opatření teď už několik měsíců trvají? Je to strašení. A my tohle strašení opravdu nenabízíme. Nabídli jsme konkrétní řešení, ke kterému jsme se pokoušeli dosáhnout i celopolitické shody. Protože tahle vláda si myslí, že jsou témata, kde se nemáme přehadovat a nemáme s nimi hrát nebezpečnou hru, která v důsledku bolí a budí strach. Ale že jsou témata, která by mohla překonat volební období. Premiér se o to pokoušel v nějakém definování naší zahraničněpolitické orientace a bezpečnostní agendy, já jsem se o to pokoušel v rámci definice migrační politiky a nějakých základních zásad, které z toho vychází. No, bohužel se nám to nepovedlo.

Těch výsledků bych tady mohl jmenovat víc. Například modernizaci zákonů o obcích tak, aby obce mohly rozhodovat co nejvíce samy o sobě a rozhodování bylo opravdu co nejblíže občanům, spolupráce obcí na dobrovolné bázi a podobně. Ale já tím teď asi tady nebudu zdržovat, těch řečníků je přihlášených hodně.

Tohle, co jmenuju, jsou konkrétní výsledky. A konkrétní výsledky jmenoval premiér, budou je jmenovat určitě další ministři. A já si skutečně myslím, že pokud budeme makat a pracovat, a to nejenom ty zbývající čtyři měsíce, ale čtyři roky, tak tahle země určitě bude fungovat lépe. A lidem v téhle zemi se také bude žít lépe. Protože, a to chci zdůraznit, projekt téhle vlády byl správný a projekt téhle vlády je správný. A to navzdory kauze na Ministerstvu spravedlnosti.

Osobně mohu říct, že třeba na rozdíl od mnoha jiných politiků mám ve svém diáři až do voleb stále velkou převahu těch schůzek pracovních oproti těm kampaňovým. A já si myslím, že je to správné, a chci, aby to tak zůstalo. Protože lidé od nás skutečně nečekají show, lidé od nás čekají důvod k tomu, aby nám důvěru mohli dát, aby nám ji mohli dát nejenom dneska, ale aby nám ji mohli dát i do budoucna.

A my jako Starostové k tomu budeme přistupovat tak, že rozhodně nebudeme bořit. My chceme tvořit a my si to v téhle vládě chceme odpracovat až do samotného konce.

Děkuju.