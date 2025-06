Schillerová (ANO): Vláda selhala a pošlapala důvěru občanů

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi na úvod obrátit se na ty z vás, pro které byla smlouva Fialovy vlády s drogovým dealerem snaha vyprat jeho peníze, dražba bezcenných bitcoinů, podvedení nic netušících investorů a související stamilionová škoda pro státní rozpočet ještě vůbec nějakým překvapením. Během uplynulých tří let jsme tady na tomto řečništi opakovaně vznášeli konkrétní důkazy, že se Petr Fiala neštítí spolupracovat s podsvětím, že když jde o peníze na politický provoz jeho strany, bez uzardění si sáhne třeba pro špinavé peníze vyprané v kampeličce pražského Palerma, a jak vystupovala (?) média, dost možná i na peníze, které měly být původně určeny na zbraně pro Ukrajinu.

Na konkrétních případech se opakovaně potvrdilo, že hodnotová politika Petra Fialy bohužel končí tam, kde začínají finanční zájmy ODS. Zvonili jsme včas, zvonili jsme nahlas a zvonili jsme opakovaně. A je mi nesmírně líto, že to muselo zajít až takto daleko, do extrému, o kterém se píše v celém vyspělém světě. Dostatečným varováním mělo být už samotné angažmá Petra Fialy v záložně, kde se praly špinavé peníze, kde se ztrácely stovky milionů a odkud chodily další miliony do nadace, která sponzorovala premiérův politický institut, záložně, kde se popravovalo. Dali jsme si kromě toho v minulých měsících a letech tu důkladnou práci, abychom průběžně počítali, komu a v jaký hodnotách konání Fialova kabinetu pomohlo a také komu a v jakém rozsahu uškodilo.

Jako pověstná červená nit se už od jara 2022 táhnou kroky, které v řádu vysokých desítek miliard korun pomáhají bankám, stejně jako vlivným přátelům, prominentů Fialovy vlády z energetického zbrojního sektoru, ale i zahraničním obchodním řetězcům - a co nejhůř, co nejhůř, které jdou na ruku podvodníkům a zločincům. Fialova vláda prostřednictvím svého ministra financí Stanjury poskytla patronát nad šedou ekonomikou a zároveň vyhlásila válku rodinám s dětmi, studentům a důchodcům, živnostníkům nebo majitelům nemovitostí. Za chvíli si zopakujeme jeden důkaz po druhém.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Od takovéto vlády by kšeftování s drogovým dealerem, praní špinavých peněz ani škoda v řádu stovek milionů korun neměla být pro nikoho překvapením, ba spíše naopak. Sečteno, podtrženo - čelní představitelé Fialovy vlády jsou hlavním úvazkem opakovaně usvědčení spolupracovníci mafie, kteří na vedlejší úvazek pomáhají vybraným vlivovým skupinám, skupinám, mezi které běžní občané ani jejich firmy rozhodně nepatří. A jak už to ve finančním světě chodí, když jedna strana vyhrává, tak druhá musí platit. Když dostávají banky, platí české domácnosti. Když dostávají zahraniční obchodní řetězce, platí rodiny s dětmi nebo senioři na snížených valorizacích.

A hlavním manažerem těchto finančních operací je místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura - muž, jehož pozice po boku Petra Fialy je, zdá se, neotřesitelná; muž, který je zároveň - pozor - předsedou dozorčí rady institutu, kam mířily peníze vyprané v kampeličce; muž, který je šéfem kampaně SPOLU, která je dlouhodobě mediálně podporovaná zástupci bank téměř napříč trhem; a shodou okolností muž, který, když je potřeba fakticky osvobodit bankovní domy od windfall tax, neváhá nastavit ji tak, aby ji celou zaplatila střední třída prostřednictvím nižších dividendových výnosů ze svých akcií ČEZu; muž, který, když je třeba, zavede českým domácnostem vysoké pokuty za refinancování a předčasné splacení hypoték, čímž jim znemožní přechod ke konkurenci a fakticky je přinutí platit každý měsíc vysoké tisíce navíc.

Muž, který se neštítil ve stejném daňovém balíčku, kterým zrušil školkovné, zdražil vodu, teplo nebo hromadnou dopravu, zároveň snížit daně britským a německým provozovatelům obchodních řetězců v Česku, čímž jim přihrál 13 miliard korun ročně. Muž, který je prvním místopředsedou ODS.

Nenechme se mýlit, dámy a pánové. Můžeme Petra Fialu konfrontovat s jakýmkoliv důkazem, že Zbyněk Stanjura sehrál v bitcoinové megakauze nikoliv pasivní, ale aktivní roli. Můžeme předložit nespočet důkazů, že se jeho rezort na celé operaci aktivně podílel od přípravy darovací smlouvy přes dražbu špinavých bitcoinů až po výběr znalce, který fatálně selhal. Petru Fialovi nesejde na tom, že jeho ministr a pravá ruka byl o záměru informován už 30. ledna 2025. A přesto nevyužil svého postavení ve vládě ani v ODS, aby transakci zastavil a předešel obrovské finanční i reputační škodě pro stát.

Nevadí mu znepokojivé osobní vazby mezi Stanjurou a klíčovými aktéry celé operace. Nevadí mu jeho mlčení ani neochota odpovídat na zásadní otázky a výtky. I v Cosa nostře platilo, že člen rodiny se neobětuje bez ohledu na to, jak velkou chybu udělá. A Petr Fiala? Ten se drží tohoto pravidla s až dojemnou důsledností. Stejně jako mafiánská rodina nedá svého člověka, nedá Petr Fiala svého prvního místopředsedu. Věrnost je přednější než pravda, loajalita před odpovědností.

Proto musí tahle vláda skončit jako celek. Proto vás naléhavě žádám, abyste v blížícím se hlasování podpořili vyslovení nedůvěry této vládě. První vládě v historii České republiky, která si potřásla rukou s mafií.

Slíbila jsem, že předložím čísla, kdyby snad někdo chtěl nad tím, že vláda spolupracovala s mafií, přimhouřit oko, kdyby si snad někdo myslel, že její ekonomické výsledky jsou dostatečnou náplastí. Nejsou. Nejsou ani dobré, ani uspokojivé. Jsou naprosto zdrcující. Ale pojďme postupně.

Jeden z hlavních slibů vládnoucí koalice v ekonomické oblasti byl ten, že ušetří na státu, nikoliv na lidech. Realita? 100 procent konsolidace je na úkor občanů, 0 procent na úkor státu. Zatímco daňový balíček představoval nejvyšší zvýšení daní v novodobých dějinách naší země, provozní výdaje státu se za Fialova premiérství téměř zdvojnásobily, ze 70 miliard korun v roce 2021 vystoupaly na neuvěřitelných 120 miliard korun ročně. To je výsměch nejen vlastnímu programu a programovému prohlášení vlády, ale především každému, kdo se na tuhle opulentní byrokratickou hostinu skládá.

Dalším slibem, u kterého vláda předvedla pravý opak, bylo avizované uzdravení veřejných financí. Realita? Fialova vláda nás za své funkční období v letech 2022 až 2025 zadluží novým dluhem ve výši 1 bilion a 200 miliard korun, to je 300 miliard korun ročně. Zatímco na konci vlády ANO byla Česká republika šestou nejméně zadluženou zemí, za Fialy jsme se propadli namísto deváté a padáme dále.

Jedeme dál. Nezvýšíme věk odchodu do důchodu. Nesáhneme seniorům na peníze. Vzpomínáte? Realita? Přesto, že neexistují data potvrzující prodlužování délky života ve zdraví, vláda pro odchody do důchodu nastavila automat, který bude zvyšovat odchod do důchodu bez limitu. Původně. Stovky tisíc lidí se tak v předdůchodovém věku mají přesunout na úřady práce, na nemocenskou nebo pro dávky sociální podpory, takže stát nebude platit z jedné, ale z druhé kapsy.

Všichni si pamatujeme ten handl mezi KDU-ČSL a ODS a TOP 09, kdy pár minut před skončením druhého čtení vyměnily počty, dramaticky snížené počty takzvaných rizikových zaměstnání za zastropování věku do odchodu do důchodu na 67 letech.

Vláda také obrala důchodce o peníze. Jen snížení mimořádné valorizace v červnu 2023 o 1 000 korun měsíčně v průměru, již kumulativně o více než 25 000 korun - v době rekordního zdražování úplně všeho.

Jako stínová ministryně financí se ale nyní musím zaměřit na rezort, jehož šéf selhal ze všech ministrů nejvíce. A je to o to bolestivější a horší, že selhání Ministerstva financí znamená vždy méně peněz tam, kde jsou skutečně potřeba.

Daně, které Zbyněk Stanjura nevybral, chybí ve všech oblastech a regionech. Chybí ve školství, chybí v dopravě, chybí ve zdravotnictví, chybí v sociální oblasti, chybí policistům, chybí seniorům, chybí rodinám s dětmi.

Politikou tolerance šedé ekonomiky cash only, zaměstnávání načerno, zrušením elektronické evidence tržeb a naprosto nekompetentním strategickým a metodickým řízením finanční správy přišly veřejné rozpočty jen v loňském roce o astronomických 35 miliard korun.

Srovnání inkas klíčových daní oproti plánu - rok 2024 DPH minus 16,7 miliardy korun, daň z příjmu právnických osob minus 14,5 miliardy korun, pojistné na sociální zabezpečení minus 3,6 miliardy korun. To vše usvědčuje Fialovu vládu z fatálního selhání v řádu dvojnásobku ročního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

A o kolik připravila politika podpory šedé ekonomiky fenomén BUS neboli bez účasti státu a odevzdaného přístupu k řízení rezortu financí rok předtím v roce 2023? Jen na DPH o 25 miliard korun. A výběr daní bez pojistného? Ten byl, považte, z hlediska plnění plánu naprosto nejhorší od krizového roku 2012.

Je to už dva roky, co do České republiky osobně přijela šéfka Úřadu evropského veřejného žalobce Laura Kövesi, aby apelovala na českou vládu kvůli klesajícímu počtu odhalených případů krácení daní, klesající objasněnosti případů a narůstajícím podvodům s DPH. Už tehdy nás šéfka evropských žalobců varovala, že se do České republiky znovu začínají sbíhat nitky mezinárodních daňových mafií a naše země se po letech zase stává enklávou takzvaných chybějících obchodníků neboli falešných společností vytvářených za účelem páchání podvodů s DPH. Přesně těch podvodů, které se nám kolem roku 2018 a 2019 podařilo důsledně realizovanou sérií opatření prakticky úplně eliminovat. Ano, je to tak, téměř úplně eliminovat.

Připomenu v této souvislosti, že tehdejší nejvyšší nebo tehdejší nejvyšší státní zástupce, respektive Nejvyšší státní zastupitelství, ve své výroční zprávě za rok 2018 vyzdvihlo činnost Daňové Kobry a také efektivnější kontrolní činnost Finanční správy díky opatřením, jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb. Národní centrála proti organizovanému zločinu zase ve stejném roce podle své výroční zprávy zaznamenala odklon od trestné činnosti v oblasti DPH, vystavování fiktivních faktur či podílení se na karuselových podvodech, a to rovněž z důvodu zúžení prostoru k páchání této kriminality díky zvýšeným kontrolám finančních úřadů nebo zavedení kontrolních hlášení.

Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě o daních v České republice v roce 2014 až 2017 zase poukázal na úspěšné naplňování boje proti daňovým únikům i lepšící se výběr daní. Také podle Centra ekonomických a tržních analýz se v České republice za vlády ANO zmenšila stínová ekonomika, na čemž mělo podle instituce zásluhu například EET, ale také potírání černého trhu s lihovinami nebo úspěchy Daňové Kobry v boji proti daňovým podvodům. Ano, té Daňové Kobry, o které jsme už tři a půl roku neslyšeli ani pípnutí, natož zasyčení.

Jistě pochopíte, že renesance šedé ekonomiky a daňové kriminality, kterou přímo způsobil ministr financí Zbyněk Stanjura, důsledně uplatňující pokřivenou filozofií ODS, že řádný výběr daní rovná se šikana podnikatelů, je pro mě neskutečně deprimující fenomén. Jako člověk, který se v daních a jejich výběru pohyboval téměř celý svůj profesní život, velmi dobře rozumím beznaději berních úředníků, které postupně zase začínají přetlačovat šíbři, šizuňkové a organizovaní zločinci a mafiáni. Ano, to je smutná realita vlády ODS, která se nekompromisně promítá do stavu státního rozpočtu. To je realita, za kterou už tři roky platíme všichni vyššími daněmi, mizernými rozpočty a nedostatkem peněz na tolik potřebnou prorůstovou politiku státu.

Daně a rozpočet. Dvě nejdůležitější výzvy a dva nejdůležitější úkoly ministra financí. A zároveň dvě oblasti, ve kterých tato vláda selhává na plné čáře. Víte, jedna věc je výše schodku, tempo zadlužení, růst příjmů a výdajů státu. Tady je snad prostor pro politické diskuse o tom, zda ten který výdaj byl oprávněný, zda ten který schodek obstojí ve světle aktuální situace. Ovšem co je mimo jakoukoliv debatu, je plánovité, řízené a záměrné zkreslování rozpočtového výkaznictví státu. Mimorozpočtové půjčky v řádech desítek miliard korun, úmyslně podhodnocené výdaje, úmyslně nadhodnocené příjmy, zatajování rozpočtového procesu nejen před Sněmovnou, ale také před všemi zainteresovanými zájmovými skupinami od učitelů přes pracovníky v sociálních službách až po všechny ostatní veřejné zaměstnance, tak vypadá notoricky známý rukopis ministra financí Stanjury. Jde o to, zamést co nejvíce výdajů pod koberec a minimalizovat prostor pro veřejnou debatu.

Jde o to, aby vláda, která místo konsolidace zadlužuje Česko třikrát rychlejším tempem než ministři financí za ANO, vykázala alespoň o trošku solidnější čísla, než jaká je realita. Samozřejmě, že jen naoko, jen naoko.

Dámy a pánové, jen dvě země na světě podle mezinárodní organizace Open Budget v minulých letech zhoršily standardy, jakými o veřejných financích informuje veřejnost. Kvůli Tálibánu Afghánistán a kvůli ruské agresi Ukrajina. Loni se vedle nich zařadilo i Česko, a to právě přesunem přípravy rozpočtu do režimu Tajné.

Zbyněk Stanjura jako by zapomínal, že spravuje veřejné peníze. Představte si, že by vám váš soukromý bankéř v momentě, kdy chcete přístup k informacím o svých penězích, řekl, že dnes nemá náladu, že máte smůlu. Přesně tak ale pracuje ministr financí České republiky A právě proto už dávno nemá naši důvěru. A dnes nastal čas, aby jemu i celé vládě vyslovila nedůvěru i Poslanecká sněmovna.

Ale vraťme se k tomu nejpodstatnějšímu. Věděli jste dobře, že ministr financí je ve skutečnosti ministrem bank, když jim přihrál vstřícně nastavenou Windfall tax, na které vybral v roce 2023 místo plánovaných 33 miliard korun jenom 700 milionů. A o rok později dokonce ještě o 230 milionů méně. A způsobil tím největší daňové fiasko v dějinách daňové teorie i praxe.

Věděli jste, že ministr financí je ve skutečnosti patronem šedé ekonomiky, za jehož působení vzrostl objem šedé ekonomiky na jeden bilion korun? U obchodníků napříč Českem se rozšířily cedule Cash only jako mor. A který ku prospěchu daňových podvodníků zkomplikoval život poctivým živnostníkům a podnikatelům od Aše až po Jablunkov. Dobře jste věděli, že Fialův šéf státní kasy jde po studentech, brigádnících, že jim komplikuje život a zavádí nové povinnosti.

Věděli jste, že je ambasadorem šikanózního ESG reportingu, který znamená zbytečné náklady pro české firmy často v řádech milionů. Museli jste vědět, že fixuje rozpočet, protože vám to opakovaně řekla i Národní rozpočtová rada. Museli jste vědět, že za jeho působení poklesl počet lidí, kteří si dobrovolně spoří na důchod, o půl milionu lidí. Co jste ale vědět nemohli, a to se dozvídáme v těchto dnech, že ministr financí Zbyněk Stanjura sehraje naprosto klíčovou roli v největším polistopadovém politickém skandálu. Den za dnem se jako domeček z karet hroutí verze, podle které Zbyněk Stanjura o ničem nevěděl, nic nemohl a s ničím nemá nic společného. Naopak dnes už víme, že lhal. Lhal v tom, že se o záměru dražit špinavé a tím pádem bezcenné bitcoiny nedozvěděl včas. Jak jsme se dozvěděli, o daru od drogového dealera měl oficiální informace od 30. ledna. To už víme. A jak víme od včerejšího dne, od 13. února mu na stole leželo alarmující stanovisko právního odboru Ministerstva financí. Tohle stanovisko je v tuto chvíli součástí důkazních materiálů, kvůli kterým na Ministerstvu financí minulý týden zasahovala NCOZ.

Zbyněk Stanjura je ministr financí, jehož ministerský poradce byl klíčovým soudním znalcem, jehož posudek měl být zcela nevýhodný pro stát, ale naprosto výhodný pro drogového dealera. Zbyněk Stanjura je tím, jehož spolužák z opavského gymnázia byl manažerem celé operace, za kterou si drogovému dealerovi vyfakturoval 40 milionů. Zbyněk Stanjura je ministr financí, v jehož gesci je Finančně analytický úřad. Ten Finančně analytický úřad, který už 25. března navštívil náměstek ministra spravedlnosti kvůli konzultaci celé operace.

FAÚ nebo ten Finančně analytický úřad, kterému už 28. března nahlásila směnárna podezřelý obchod z Jiřikovského peněženky, to je ten zločinec, a který už 5. dubna, myslím ten Finančně analytický úřad, v této souvislosti podal trestní oznámení na NCOZ. Je to ministr financí, v jehož gesci je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který dražby špinavých bitcoinů, před kterými ministerstvo varovali sami právníci téhož rezortu, v dubnu a v květnu prováděl veřejné dražby na stránkách. Poslechněte si názory komentátorů, novinářů. Takže on žije v nějakém skleníku zavřený, nepouští ho nikdo ven, o ničem neví, ničemu nerozumí. Naprosto bezmocný člověk.

Tento ministr financí, pravá ruka Petra Fialy, má v současnou chvíli jediný cíl: minimalizovat svou případnou trestní odpovědnost za mimořádné hospodářské škody, které dražbou bezcenných a špinavých aktiv, jejichž původ stát investorům záměrně zamlčoval, České republice vznikly. Ty škody se nebudou počítat jen v refundaci vysokých stovek milionů korun za dražby, které budou s největší pravděpodobností prohlášeny za právně neplatné. Ty škody se budou počítat i v ušlých ziscích investorů, kteří v dobré víře nakoupili od České republiky špinavé a neprodejné zboží. Každá stovka milionů nese značné náklady na ušlých ziscích, ušlých úrocích a nákladech obětované příležitosti.

Dámy a pánové, vláda Petra Fialy se zapletla s podsvětím. Selhala ekonomicky a pošlapala důvěru občanů. Pokud dnes nebo zítra, uvidíme, kdy dojde na hlasování, neřekneme dost, stane se tohle všechno novým standardem české politiky. Nemůžeme tolerovat ministra, který lže. Nemůžeme akceptovat premiéra, který ho kryje. A nemůžeme dál přihlížet k tomu, jak je stát ovládán partou lidí, pro které zákon a pravidla platí jen tehdy, když se jim to hodí. Proto vás žádám, hlasujte pro vyslovení nedůvěry této vládě. Ne kvůli opozici, ne kvůli volbám, ale kvůli vlastnímu svědomí, s ohledem na přísahu, kterou jste složili, kvůli České republice.

Děkuji vám za pozornost.