Ministr Výborný: Nevládneme pro kamery, ale pro lidi

Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení diváci u televizních obrazovek, dámy a pánové.

Těžko se mi teďka navazuje na to, čeho jsme tady teď byli svědky, protože ten kýbl - a já si tady dovoluji použít tento výraz - ten kýbl lží, demagogie, hysterie, strachu, strašení nás všech je neuvěřitelný, to, co tady teď bylo řečeno. Na druhou stranu myslím, že pana poslance Tomia Okamuru všichni známe, takže to už nikoho vůbec nepřesvědčí. Já věřím, že toto si nezaslouží nějaký další komentář.

My jsme se tady sešli na schůzi kvůli snaze opozice pokusit se vyslovit nedůvěru vládě, vládě, jejíž ministři od svého jmenování do funkcí čelili bezprecedentnímu sledu krizí od doznívající pandemie přes energetickou krizi, inflaci až po dopady ruské agrese na Ukrajině. Pravdou je, že nemalost problémů, kterým jsme museli čelit, byla důsledkem nezodpovědné vlády, té předcházející, tedy vlády hnutí ANO, ČSSD za podpory radikálů a komunistů.

Naše vláda dokázala zachovat stabilitu, dokázala čelit výzvám a krok za krokem měnit Českou republiku k lepšímu. Přesto zde dnes vedeme debatu, kterou z podstaty lze i po těch několika málo hodinách považovat vlastně za bezpředmětnou, protože mimochodem mě u toho napadá, asi by bylo správné, kdyby hnutí ANO a SPD, možná i Piráti náklady, které tato schůze s sebou nese, tak aby měli zahrnuty ve vyúčtování své předvolební kampaně. Protože ta dnešní schůze, všichni si to řekněme, je to tak naprosto jasné, od samotného počátku je čistým předvolebním divadlem opozice. Ve chvíli, kdy bychom se spíše měli soustředit na bezpečnostní hrozby ve světě, připravovat zodpovědný a prorůstový státní rozpočet, čelit klimatickým extrémům nebo modernizovat školství, stejně jako zemědělství, tak sklouzáváme k čistému politickému gestu. Gestu, které je postaveno na bezostyšných lžích a demagogii. A já jsem přesvědčen o tom, že úplně absurdní je to, když tyto věci zaznívají od toho, kdo má sám máslo na hlavě. Mám na mysli předsedu nejsilnější opoziční strany.

Nicméně řeknu upřímně, a říkal jsem to zde vždy, ať jsem byl v opozici, nebo nyní nesu společně s kolegy vládní odpovědnost, jsem demokrat, vím, že opozice má právo navrhnout takovouto schůzi, ale možná bych k tomu dodal, kromě toho práva kdykoliv navrhnout hlasování o nedůvěře vládě, tak bych já vnímal tak jako povinnost vysvětlit občanům, vám, občanům, co nabízí jiného, co nabízí lepšího. A bohužel, kdo dobře poslouchal předchozí projevy lídrů opozice, tak nic takového neslyšel. Pouze se dozvídáme návrhy, které tady šíří strach, lež, které tady hovoří o tom, že snad by SPD nemělo být připuštěno k volbám. To je úplný nesmysl a úmyslné vyvolávání nějakého strachu.

Stejně tak považuji za naprosto neuvěřitelné, když tady před chvílí zaznívá to, že vládní koalice snad chce světovou válku nebo něco podobného. Je to naprostá bezostyšná lež.

Pravda je ta, že v posledních dnech, když se vrátím k meritu této schůze, tak zazněla vcelku pochopitelná kritika v souvislosti s tou takzvanou bitcoinovou kauzou. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek udělal chybu. Nikdo to nezpochybňuje. Já jsem byl jeden z prvních, kdo to označil za věc pro mě zcela nepochopitelnou a vyvodil z ní také odpovědnost. Podal demisi, tím ukázal, že současná vláda ctí politickou kulturu. Zaplaťpánbůh, že tady nemusíme poslouchat ta slova, která si všichni pamatujeme: neodstúpím a nech si to všichni zapamatujú, nic takového tady nezaznělo. Vidíme jinou politickou kulturu v praxi, a to si myslím, že je ten důležitý rozdíl také od minulosti.

Já sám jsem několikrát řekl, že jako předseda KDU-ČSL, předseda jedné z koaličních stran, vnímám závažnost celé situace. Chci znát podrobnosti, mít jistotu, že věc bude řádně prošetřena. Chci říci naprosto zřetelně, že si vážnost té situace uvědomujeme. Nezlehčujeme ji, ale rovněž platí, že pokud vážně myslíme to, že žijeme v právním státě, a pro nás je to věc naprosto samozřejmá, tak je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení mohly svou prací se zabývat bez politického tlaku, bez exhibic, bez výkřiků o korupční rakovině, rozkladu státu, tak, jak jsme to tady opakovaně v minulých dnech i dnes slyšeli z úst opozice. A platí to, co já jsem z tohoto místa říkal také opakovaně: padni, komu padni. Je úplně jedno, jestli se jedná o politiky z opozičních stran, ať už předsedu, tak nespočet primátorů, krajských, komunálních politiků, kteří jsou neustále propírání v různých nekalostech, anebo se jedná o ministra vlády, které jsme my účastni.

Pokud někdo dělá něco v rozporu se zákony, musí to být prošetřeno, a to orgány činnými v trestním řízení, a pak následně také respektováno. Pokud ale politik koná něco v rozporu s dobrými mravy, tak i on z toho musí vyvodit důsledky, a toho jsme nakonec byli svědky. Je potřeba jasně rozlišovat úroveň etickou, úroveň dobrých mravů a je potřeba jasně rozlišit tu úroveň právní. Tam mají konat orgány činné v trestním řízení. V první věci musí politik převzít osobní odpovědnost a k tomu jednoznačně došlo.

Dámy a pánové, asi bych mohl rozvádět dál různé aspekty těch posledních dnů a týdnů. Čelíme tady návrhu na vyslovení nedůvěry celé vládě. Myslím, že je tedy na místě také vést věcnou diskusi o tom, co naše vláda udělala a stále dělá během svého funkčního období. Dovolte mi, abych i já zde složil své účty, a nejenom za sebe, ale částečně i za celou naši stranu, za KDU-ČSL. My jsme vždycky stavěli na hodnotách odpovědnosti, spravedlnosti, služby veřejnosti. Na tom se nic nemění. Mohl bych tady rozebírat úspěchy mých kolegů ve vládě, ať už je to důchodová reforma, ať už je to podpora rodičů, kde jsme výrazným způsobem přispěli ke sladění profesního a rodinného života, kde jsme dokázali podpořit maminky, ať už v rámci penzijní reformy nebo v rámci navýšeného rodičovského příspěvku.

Stejně tak - pro mnohé velmi překvapivě - zvládáme digitalizaci nejenom na rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Naposledy jsem včera toto slyšel od lidí, od vás na ulicích v Lanškrouně, slýchám to i mnohde jinde, ale i na mém rezortu, za který nesu odpovědnost, na Ministerstvu zemědělství. Když se podíváme na digitalizaci v rámci českého zeměměřického a katastrálního úřadu (Český úřad zeměměřický a katastrální), tak jsme o míle dopředu tak, abychom šetřili váš čas a taky vaše peníze, protože samozřejmě ten systém digitální bude vždycky levnější pro vás, pro občany této země.

Nicméně krom toho, co jsem zmínil - samozřejmě se za chvíli dostanu i k tématům, která se věnují rezortu zemědělství - tak chci podtrhnout důchodovou reformu. To, co žádná vláda před námi nedokázala udělat, tak díky týmu Mariana Jurečky jsme dokázali dotáhnout do konce, i s respektem k těm skupinám, které si to skutečně zaslouží, jako jsou maminky, jako jsou rodiče. To si myslím, že je nesmírně důležité, je potřeba to připomenout. Pokud tady má být vyslovena nedůvěra vládě, tak je potřeba jasně říci, za co.

Rád bych tady krátce připomněl body, které se týkají rezortu zemědělství, který ale je neuvěřitelně široký a zdaleka neobsahuje jenom věci, které se dotýkají zemědělského sektoru. Nicméně hned na počátku v roce 2021, na konci roku 2022, na začátku roku, jsme spravedlivě přenastavili celý systém evropské podpory našich zemědělců, sedláků, farmářů. Nastavili jsme novou společnou zemědělskou politiku. Navýšili jsme tu takzvanou redistributivní platbu, která znamená přímou pomoc těm, na které předchozí vlády tak úplně nepamatovaly, a to jsou malá, menší a spíše drobná hospodářství rodinného charakteru.

Dlouhodobě se snažíme posunout české zemědělství směrem k moderním technologiím, k inovacím. Proto tak výrazně podporujeme vědu a výzkum. Proto tou cestou do budoucna je podpora precizního zemědělství, která je vlastně cestou, která má šetřit přírodu, krajinu, která má šetřit také finanční prostředky těch hospodářů, těch zemědělců, která je tou správnou cestou do budoucna. Přes 8 miliard jsme alokovali na investice do zemědělských podniků a také do primárně lokálních regionálních zpracovatelských potravinářských firem, protože to je to bohatství celé naší země, od Aše až po Jablunkov. Snažíme se podporovat právě zpracování zemědělské produkce, ať už v oblasti živočišné nebo rostlinné výroby.

Ministerstvo zemědělství také spravuje poměrně rozsáhlou agendu rozvoje venkova. I to bych tady rád připomněl. Poskytli jsme podporu pro malé a střední podniky. Prostřednictvím místních akčních skupin se intenzivně podílíme na rozvoji venkovských regionů. Podpořili jsme výstavbu komunitních zařízení, stejně tak jako zavádění energetických úspor či nového trendu agrovoltaiky, která je také důležitá pro diverzifikaci příjmů zemědělců a farmářů.

Určitě je důležité to, že také roste výměra ekologicky obhospodařované půdy, roste počet výrobců biopotravin. Stejně tak se snažíme hledat co nejpřívětivější nástroje podpory pro zemědělce, nejenom té podpory evropské, ale i té národní. Programy přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, který se soustředí nikoliv na přímé dotace, ale na investiční nástroje. To znamená, aby tady byla motivace zemědělců, farmářů, sami si vzít investiční úvěr, do svého hospodářství investovat a stát tady potom prostřednictvím finančních nástrojů pomůže, třeba prostřednictvím úroků a podobně. To je cesta do budoucnosti celého zemědělského sektoru.

Co je důležité - a dlouhodobě nám to také bylo vyčítáno - je otázka boje s administrativou a s byrokracií. Určitě jsme udělali mílový krok, ale těch mílí musíme udělat několik. Ano, může nám být někdy i spravedlivě vyčítáno, že jsme v tom nebyli důraznější, že jsme nedokázali výrazněji seškrtat počty kontrol, počty papírů, počty tabulek, ale nemyslím si - a mám k tomu jasné důkazy - že jsme neudělali nic. Tady, zde v Poslanecké sněmovně - nakonec i hlasy opozice - jsme schválili antibyrokratický balíček, 33 opatření, která mají zjednodušit práci našim zemědělcům, našim farmářům. To považuju za důležitý krok na evropské úrovni.

Jsme teď v situaci, kdy nová Evropská komise už taky vzala rozum do hrsti a myslím, že se vrací právě i na úroveň Evropské komise do určité míry zdravé selské uvažování a vědomí toho, že není cestou víc papíru, není cestou víc podmínek, ale cestou je větší podpora, motivace těch, kteří hospodaří. Je jedno jestli na polích nebo v lesích. Větší motivace a méně regulace. To je leitmotiv, který jsem si vytkl jako ministr zemědělství, ke kterému se snažíme směřovat.

Hovořil jsem o rozvoji venkova. Od roku 2024 máme podepsané memorandum Soběstačná obec 2030, které pomáhá obcím s rozvojem energetických úspor. Ale to heslo nesmí být prázdné, to heslo musí být konkrétní. Souvisí s investiční politikou, souvisí s životem na venkově a ne nadarmo je Ministerstvo zemědělství považováno správně za ministerstvo venkova.

Nerad bych ponechal stranou další oblasti, jako lesní hospodářství, protože jsme přebírali vládu v době, kdy se postupně utlumovala kůrovcová kalamita. Zkušenosti, které jsme nabyli, jsme mohli promítnout do největší novely lesního zákona od roku 1995, kdy tehdy první nebo druhá Poslanecká sněmovna zde schválila tento zákon. Tehdy samozřejmě v jistých obavách z toho, zda ti, kteří dostali zpátky své lesy, budou umět a vědět, jak mají hospodařit, ten zákon byl poměrně přísný, restriktivní. My jsme ho výrazně liberalizovali, protože jsme přesvědčeni o tom, že hospodáři nejlépe vědí, jak mají se svým lesem hospodařit. Rozvázali jsme jim ruce, necháváme větší čas na přirozenou obnovu lesa. Chceme a musíme podporovat větší míru biodiverzity, přírodě blízké hospodaření v českých lesích. To jsou všechno věci, které se nám podařilo do novely lesního zákona skutečně promítnout.

Surovinová politika pro dřevo. Dokument, který skutečně neskončil v šuplíku v kanceláři ministra zemědělství, ale který je reálně naplňován. Nejenom příkladem našeho rezortu a povinným začleněním zakázek v rámci dřevostaveb, v rekonstrukcích a ve výstavbách nových administrativních budov - Lesy České republiky jsou toho zářným příkladem - ale dřevo je obnovitelný a udržitelný materiál, který jako stavební materiál je určitě materiálem budoucnosti. Vidíme to ve Švédsku, vidíme to v Rakousku, a je naším úkolem, abychom toto dokázali přenést i do České republiky. Proto jsem rád za spolupráci s Hospodářskou komorou, kde vznikla samostatná sekce dřevozpracujícího průmyslu. Co je cílem? Naše bohatství, tedy české dřevo, zpracovávat v Čechách. Nevozit ho ven do zahraničí a zpátky vozit dřevěné CLT panely a podobně.

Tady u nás vyrábět, tady u nás z nich stavět. Tímhletím směrem chceme do budoucna jít. A samozřejmě lesy jsou národní bohatství, proto o ně musíme pečovat, ať už v rámci státních lesů, Vojenských lesů, nebo v rámci soukromých vlastníků. Do lesů chodíme na rekreaci, mají úžasnou sociální funkci, mají samozřejmě funkci environmentální, proto ona podpora přírodě blízkého hospodaření, ale stejně tak mají funkci hospodářskou, na to nesmíme zapomínat. A právě třeba v rámci surovinové politiky pro dřevo toto dále rozvíjet.

Pokud jde o vodní hospodářství, tak nakonec i tato Sněmovna opakovaně navyšovala státní rozpočet v této kapitole, protože je to téma klíčové a strategické. Voda je strategickou surovinou. My jsme podnikli celou řadu konkrétních kroků k zajištění dostupnosti, bezpečnosti vody, zmírnění dopadů sucha a také zlepšení ochrany před povodněmi. V roce 2022 vláda schválila Národní plány Povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik. Stejně tak jako jsme v rámci investiční podpory - a tady si dovolím několik konkrétních čísel - od roku 2002 jsme podpořili výstavbu 386 kilometrů vodovodů, 221 kilometrů kanalizací, 19 úpraven vody, 74 čistíren odpadních vod, 15 vodních zdrojů. Bylo to částkou bezmála 6 miliard korun, další 3 miliardy korun směřovaly do obnovy vodárenské infrastruktury nebo například pro výstavbu nových vodojemů o objemu přes 21 000 kubíků. Bylo nainstalováno přes 18 900 chytrých vodoměrů tak, abychom dokázali s touto strategickou surovinou, jako je pitná voda, také smysluplně, efektivně a hospodárně nakládat.

Co je samozřejmě důležité, je realizace velkých projektů, které do budoucna mají zajistit kombinovaně jak zdroje pitné vody, tak ale velmi často také posílit protipovodňovou ochranu. Rekonstruujeme vodní dílo Orlík, vodní dílo Harcov. Finalizuje se snad příští rok už zdárně dokončený poldr Krounka na Chrudimsku. Na menších tocích bylo podpořeno přes 700 projektů, opět v částce jednotek miliard korun. Co je důležité, že po mnoha letech, řekl bych vlastně po 30 letech, se připravuje výstavba čtyřech velkých vodních děl, to jsou Vlachovice na Zlínsku, hlavně zdroj pitné vody pro Zlín a podstatnou část Zlínského kraje, vodní dílo Skalička, které bude zajišťovat na značné části povodí Bečvy protipovodňovou ochranu. O příběhu Nových Heřminov bych tady mohl vykládat ještě další 2 hodiny.

Jsem dneska si jist poté, co jsme zvládli všechny soudní spory a co de facto máme i kromě jednoho nebo dvou pozemků, parcel k dispozici veškeré pozemky, že ještě teď v létě budeme moci jít žádat o stavební povolení a toto klíčové dílo, které ochrání zhruba 15 až 20 000 obyvatel v povodí Opavy včetně města Krnova, Opavy a dalších, bude opět posunuto dál tak, aby v roce 2027 se reálně mohlo začít stavět. Vidíme tedy, že v rámci vodohospodářské infrastruktury, ať už v rámci protipovodňové ochrany, zajištění pitné vody, těch témat je obrovské množství, mohl bych tady pokračovat dál.

Na závěr bych rád také zmínil oblast potravin. Potraviny, které samozřejmě ministerstvo nedistribuuje, protože přestože si to myslí mnoho z vás, možná polovina národa, že ministr zemědělství určuje ceny potravin, tak světe div se, není tomu tak.

Žijeme ve standardním tržním prostředí. Co ale mohu garantovat. Co ale mohu garantovat, je kvalita a bezpečnost potravin, které jsou prodávány v českých obchodech, a to jak ty, které jsou k nám dovezeny, kde samozřejmě ta vadnost některých šarží je vyšší než u těch potravin, které jsou domácího, českého původu, to je možná vodítko pro nás, pro spotřebitele, jakkoliv nemám ambici komukoliv určovat, co má kupovat, kde má kupovat, ale pamatujme na to, že od našich výrobců potravin, zvláště od těch regionálních, lokálních, jsou to skutečně kvalitní potraviny z českých produktů, z českého mléka, z českého obilí, pokud se jedná třeba o pekařství a podobně. No a toto bychom měli my také zohledňovat při... nebo mohli zohledňovat při naší volbě v rámci trhu s potravinami. Velkou pozornost bych rád také věnoval právě podpoře českých značek, ať už je to značka Regionální potravina, nebo Klasa, nebo potom i některé další značky, které na trhu najdeme a za kterými stojí přímo výrobci potravin.

Určitě se jako ministerstvo také zabýváme bojem proti plýtvání s potravinami. Jsem rád za velmi intenzivní a prohlubující se spolupráci s potravinovými bankami, a to nejenom ze strany rezortu zemědělství, ale také ze strany třeba obchodu. Tady určitě je namístě poděkovat třeba i jednotlivým řetězcům, které do té spolupráce s potravinovými bankami aktivně vstoupily a pomáhají tak těm, kteří potom jsou těmi klienty potravinových bank, lidem, kteří se dostali z nějakých důvodů na okraj společnosti a o které je dobře se postarat. A pokud si dokážeme takhle všichni stát, komerční sektor, podat pomocnou ruku, tak si myslím, že to je naprosto, že to je naprosto namístě.

Pokud jde o byrokracii a digitalizaci, tak o tom jsem tady už hovořil. Je naším cílem samozřejmě nejenom v rámci zemědělství, ale i potravinářství a všeho dalšího s byrokracií skutečně bojovat. Co bych řekl na závěr tohoto bloku z rezortu zemědělství. My jsme se potýkali s řadou výrazných krizí. Bojujeme nejenom v České republice s jednou z nejhorších nákazových situací za poslední desítky let. Víte, ten příběh o slintavce a kulhavce, které jsme dokázali právě rychlou, koordinovanou a včasnou reakcí zabránit, aby se rozšířila do České republiky. Nebylo to jednoduché, ale ušetřili jsme obrovské finanční prostředky úplně všem. Stejně tak ale tady bojujeme opakovaně s ptačí chřipkou, africkým morem prasat. Podařilo se nám opět zásahem v Libereckém, převážně Libereckém kraji zabránit dalšímu šíření a v tuto chvíli, pokud vše dobře půjde, tak v srpnu letošního roku by to mohl být rok od posledního nálezu a tím pádem bychom mohli se stát opět zemí prostou, to znamená této nákazy se také zbavit. A není to jednoduchá věc, která se nepodařila většině zemí na světě. Nám se to jednou podařilo na Zlínsku, pokud bychom dokázali toto i na Jablonecku a Liberecku, tak si myslím, že to bude další z velkých úspěchů všech, kteří se na tom podíleli, od Státní veterinární správy přes zodpovědné myslivce až po majitele a vlastníky lesů.

Závěrem k tomuto pestrému a složitému rezortu. Určitě jsme nedokázali vše. Já vždycky říkám s velkou pokorou, jsou nějaké plány a nepodaří se vždy naplnit všechno z různých důvodů, ale vězte, že děláme maximum pro to, abychom dokázali české zemědělství udržet v dobré kondici, a to si myslím, že nakonec i z ekonomických dat jednoznačně vyplývá. České zemědělství zůstane rozmanité, přirozeně spjaté s krajinou, zůstane udržitelné. A to je ten základ pro nás pro všechny, pro občany této země, abychom taky měli zajištěny bezpečné potraviny. Potravinová bezpečnost je něco, co patří v dnešní době, kdy hovoříme hodně o bezpečnosti, o obraně, k tomu základnímu, k té základní mozaice, zajištění bezpečného života nás všech. Naším cílem je podpořit opatření, která pomáhají krajině, odolávat klimatickým změnám, a to vlastně propojuje zemědělství i s přírodou, kde se všichni pohybujeme.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, naše vláda, vláda Petra Fialy, nevládne pro kamery, vládne pro lidi. Děláme kroky, které možná nejsou vždycky líbivé a populární, ale jsou zodpovědné. Neslibujeme nemožné, ale plníme, co jsme slíbili. A právě v oblasti zemědělství jsme si to mohli ověřit dennodenně. A proto bych chtěl požádat, abychom zanechali planých obvinění, možná že mají jenom překrýt vlastní problémy, a mohl bych tady o nich hovořit, o různých skandálech opozičních politiků, ale nebudu to dělat. Nám nejde o marketing, o předvolební kampaň, jde nám o správu věcí veřejných, o odpovědnost, kterou máme nejen vůči svým voličům, ale vůči budoucnosti této země.

Ministři za KDU-ČSL, za koalici SPOLU, a dovolím si říci, celá naše vládní čtyřkoalice za necelé čtyři roky odvedla obrovský kus práce. Nenechme se zlákat zkratkami. Nevracejme se do doby, kdy veřejná moc sloužila jednotlivcům, a ne celé společnosti. Nevracejme se ke kultu osobnosti a ke koncentraci moci. Kritika, která má nastavit zrcadlo a je potřebná, musí být kritikou konstruktivní, která přináší řešení. Ale toto do určité míry opoziční divadlo, kterého jsme svědky, tak toto kritérium určitě nenaplňuje.

Naše vláda se dívá dopředu. Investuje do vzdělání, výzkumu, do krajiny, do lidí a do budoucnosti této země. Proto jsem přesvědčen, že svoji důvěru naše vláda obhájí. Občané a naše země si zaslouží odpovědnou vládu dnes i další měsíce, vládu s jasným demokratickým a euroatlantickým ukotvením, vládu, která pamatuje na bezpečnost vás občanů, stejně tak jako na odpovědnou solidaritu vůči všem. To je pro nás nejenom výzva dnešního dne, ale je to pro nás výzva i do těch dnů, týdnů a měsíců dalších.

Děkuji za pozornost.