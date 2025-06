Rakušan: My žádnou kauzu Dozimetr nemáme

Hnutí ANO svolalo mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli bitcoinovému daru, který na jaře přijal tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek od muže dříve odsouzeného za obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. ANO v této souvislosti mluví o propojení států s mafii.

Na otázku, zda hnutí STAN podpoří vládu i po kauze bitcoinového daru, předseda hnutí STAN odpověděl jasně: „My už jsme panu premiérovi ráno na schůzce, která proběhla mezi našimi poslanci a předsedou vlády, řekli, že Starostové nebudou těmi, kteří by se připojili k návrhu na vyslovení nedůvěry této vládě. Tím vládu v této chvíli necháváme samozřejmě naživu a říkáme, že je mnohem lepší ty zbývající měsíce do řádného konce mandátu odpracovat,“ řekl Vít Rakušan v pořadu Interview ČT24.

STAN nebude těmi, kdo vysloví vládě nedůvěru

I přes výhrady vůči celé kauze podle jeho slov STAN zůstává součástí koalice a chce aktivně dohlížet na dořešení případu: „Chceme být tvrdí, chceme určitě vést tvrdý, jasný, férový koaliční dialog, což vedeme od začátku kauzy. Měli jsme své připomínky, měli jsme své požadavky – a ty se naplnily, včetně toho, že nám přišel premiér dnes odpovídat na náš poslanecký klub. Takže my nebudeme ti, kdo vysloví vládě nedůvěru,“ řekl Rakušan, podle nějž drtivá většina poslaneckého klubu STAN bude aktivně proti vyslovení nedůvěry.

Odchod z koalice by byl nyní nezodpovědný: „Je naopak otázkou odpovědnosti se s tou kauzou vypořádat,“ zdůraznil Rakušan.

Ocenil, že vláda reagovala na požadavky hnutí STAN otevřeně a věcně: „Pan premiér byl ochoten odpovídat na úplně všechny otázky, a ne všechny byly příjemné. Bylo ochoten odpovídat na to, jestli vidí selhání systému, jestli jsou připraveny nějaké nápravné kroky,“ podotkl. „Otázka, kterou jsem třeba já kladl, je ta, jestli on skutečně věří té verzi, že Pavel Blažek byl člověkem, který do toho vstoupil s nějakou mírou naivity a který opravdu doufal, že v té chvíli dělá něco dobrého pro stát. Pan premiér mu věří. A já věřím panu premiérovi.“ dodal předseda Starostů a nezávislých.

„Paní ministryně spravedlnosti Decroix slíbila to, co jsme požadovali, pustila i našeho náměstka Dvořáka ke všemu, co se děje,“ poznamenal Rakušan, který od nové ministryně Evy Decroix (ODS) čeká transparentní přístup k auditu v resortu.

A kromě toho očekává rovněž seznámení s časovou osovou, kterou prý již zítra ministryně předloží na vládě i poslancům hnutí STAN před hlasováním. „Věřím, že ta časová osa bude zajímavá a bude ukazovat nějaké aspekty toho, jak ta věc postupovala, kdo měl jaké informační přístupy a podobně. To je určitě důležitá věc, a to, že to naši poslanci chtějí, i na to premiér přistoupil,“ sdělil ministr vnitra.

Můžu mít pochybnosti, ale nemám důkaz o korupci, řekl Rakušan

Ministr vnitra přiznal, že situace kolem kauzy na ministerstvu spravedlnosti vyvolala napětí i uvnitř vládní koalice: „Ta atmosféra nebyla a není jednoduchá od začátku vypuknutí té kauzy, ty otázky také nebyly jednoduché. A ne všichni poslanci v této chvíli mají z toho všeho úplně dobrý pocit. To hlasování o nedůvěře bude zítra. Ale nemám pocit, že by se našel byť jediný poslanec, který by naskočil na to, co předvádí hnutí ANO, a v této chvíli by vyslovoval nedůvěru této vládě,“ zdůraznil.

Vít Rakušan přiznal, že situace kolem Pavla Blažka mu není zcela srozumitelná, nicméně odmítá spekulace bez důkazů: „Můžu mít milion pochybností, je to pro mě nepochopitelné v mnoha svých dílčích aspektech, i v naivitě Pavla Blažka, ale v tuhle chvíli nemám žádný důkaz o tom, že by tady bylo nějaké korupční pozadí toho všeho,“ pravil Rakušan

Novinky o vyšetřování bitcoinů každé úterý, slibuje Decroix

V této souvislosti se distancoval od informovanosti o bitcoinovém daru a vyjádřil úlevu, že o něm nebyl dříve zpraven: „Jsem rád, že jsem tuto informaci o přijetí bitcoinového daru od Pavla Blažka ani neformálně neměl, protože mě by tížilo svědomí, že nealarmoval zbytek vlády,“ podotkl Rakušan s tím, že ministerstvo spravedlnosti mělo v takovém případě včas zatáhnout za ruční brzdu.

STAN vládě nepomáhá z vděčnosti za Dozimetr

Na otázku, zda loajalita hnutí STAN vůči vládě nesouvisí s tím, že je ODS dříve podržela při schůzích kvůli kauze Dozimetr, Vít Rakušan odpověděl: „Já neporovnávám tyhle dvě věci. To jsou ad hoc případy, které tu byly. Dozimetr byla určitě kauza. Strašně nepříjemná. Komunální kauza. Kauza, která měla samozřejmě vliv i na vládu,“ řekl a důrazně přitom odmítl, že by hnutí STAN mělo s případem cokoli společného jako celek: „Takže, tak to není. My za prvé žádnou kauzu Dozimetr nemáme. Kauza Dozimetr je kriminální případ, který se týká jednoho našeho bývalého člena, který je souzen, a ať soudy rozhodují tak, jak mají,“ sdělil šéf hnutí STAN Vít Rakušan s tím, že současná podpora vůči ODS není žádným odvděčením.

Nyní je klíčem k obnovení důvěry veřejnosti podle Rakušana naprostá otevřenost a aktivní přístup k vysvětlení celé kauzy. Nemá prý pocit, že v této chvíli má kdokoliv třeba na ministerstvu spravedlnosti tendence něco zamlčovat či zametat pod koberec.

„Já vidím absolutně transparentní přístup, který nastavil procesy nově. Má tu být i koordinátor celého toho procesu, který má být apolitický. Je tu jasné vpuštění všech koaličních partnerů do definice toho auditu jako takového. Je to v našem zájmu. Pokud tu důvěru chceme mít a chceme ji obhájit – nejenom hlasováním ve Sněmovně, ale chceme ji obhájit v těch podzimních říjnových volbách – tak naopak všechny ty informace ve vlastním zájmu musíme zveřejňovat a komentovat v maximální míře. A to, že je dnes nebo zítra nějaké hlasování o nedůvěře vládě, to přece neznamená, že další otázky nebudou kladeny. Minimálně tu běží audit, o kterém jsem hovořil, a ten určitě veřejně komentován být musí,“ dodal ministr vnitra Vít Rakušan.

