Okamura (SPD): Nepochybně jste překročili pověstný Rubikon

Vážené dámy a pánové,

dnes máme na programu mimořádnou schůzi na vyslovení nedůvěry Fialově vládní koalici. Slibovali jste vládu v uvozovkách "světového formátu". Místo toho tu je skandál světového formátu. Fialova vláda prostě není zárukou důvěry, ale je zárukou neschopnosti, zmatku, chaosu, jednání proti občanům a spojení SPOLU se zločinem.

Nad tématem nedůvěry současné vládě se tu scházíme v tomto volebním období poněkolikáté. Máme tu sice nové kauzy, ještě daleko strašnější než ty minulé, ale fakticky se v posledních letech ze strany Fialovy vlády nic nezměnilo. A i proto by tato vláda měla odstoupit ihned, když se ukázala její prolhanost a hloupost, přesněji naprosto rekordní schopnost škodit naší zemi, ničit naši republiku, a to neuvěřitelně komplexně, protože Fialova vláda zadupává do země ekonomii, demokracii i suverenitu občanů České republiky. Vláda ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 nemá důvěru drtivé většiny české veřejnosti. A popravdě ti, kdo jí plně důvěřují, se podle renomovaných průzkumů pohybují v mantinelech statistické chyby, protože se podle průzkumu jedná o 2 až 3 procenta občanů.

Vládě tedy nevěří ani její vlastní voliči a straníci. Už ani ti vládě nevěří. I pro ně je poměrně šokující fakt, že se v průzkumu ohledně falšování či manipulace voleb více než polovina lidí, polovina lidí, občanů České republiky, obává podvodů ze strany Fialovy vládní koalice, tedy koalice premiéra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana.

Je to právě Fiala, Rakušan, Stanjura a další, kteří přesvědčili občany právě například neřešením energetické krize, podpisem migračního paktu, prosazováním Green dealu, financováním cizí války a podporou cizinců na úkor vlastních lidí, že Brusel i tato vláda jsou neskutečně nebezpeční a den co den usilovně a prokazatelně škodí České republice i Evropě.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kauza s bitcoiny po Dozimetru, Fialově kampeličce, kupčení s byty v Brně, předražených veřejných zakázkách pro vaše spolustraníky a další jen potvrzuje přece to, co víme. Vládnou nám v současnosti lidé, kteří nemají morálku, nemají profesionalitu ani zdravý rozum. Místo toho vás vede slepá nenávist a ideologické bláboly, které odporují zdravému rozumu. Policie přímo nazývá vaše kauzy termínem "organizovaný zločin".

Tato vláda způsobila největší škody občanům a české ekonomice v novodobých dějinách. A snad posté opakuji, měla by ihned podat demisi. Je třeba říct, že vláda se z velké části hájí už tím, že by nemělo smysl skládat funkce, když je pár měsíců do voleb. To je přece absurdní nesmysl. Jde o zcela jasné vyvození osobní odpovědnosti za dosavadní chyby. Takže je potřeba, je potřeba, abyste podali demisi, nebo aby vám byla vyjádřena nedůvěra.

Nemyslím si, že ministr Blažek rozhodl sám miliardový obchod s prokazatelným zločincem a za prokazatelně zločinem získané peníze. To přece víte i vy. Věděl o tom premiér Fiala i ministr financí Stanjura. Věděli to prokazatelně minimálně někteří náměstci ministra spravedlnosti Blažka včetně náměstka Dvořáka za hnutí STAN.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3337 lidí

Někteří poslanci za STAN prý zvažují, že při hlasování o nedůvěře vlády odejdou ze sálu. ODS prý totiž podle nich nedokázala pořádně vysvětlit okolnosti bitcoinové kauzy. No, řešení ale přece není jít alibisticky místo hlasování na pivo nebo na kafe, ale postavit se k věci čelem.

Bývalý náměstek Pavla Blažka Radomír Daňhel, také z koalice SPOLU, řekl o miliardovém daru v bitcoinech, že na poradách informoval vedení ministerstva. Tedy na poradách, kde seděli zástupci ostatních koaličních stran. Náměstek za STAN Karel Dvořák přitom tvrdí, že se o daru dozvěděl až z médií. A jeho kolega za KDU-ČSL Vilém Anzenbacher také dříve tvrdil, že o penězích poprvé slyšel na začátku května.

Takže nám prokazatelně lže premiér, ministr financí, ale i hoši z koaličního STAN, kteří si dnes myjí nad Pavlem Blažkem a ODS ruce. Celá koalice je v tom až po uši a každý den na vás praskne něco nového. Kdo ovšem věděl a v jakém rozsahu, máme se šanci dozvědět jen v případě, že bude vše řádně prošetřeno. Samozřejmě i z toho důvodu poslanci SPD již podali v této věci trestní oznámení. Nebo sami všechno přiznáte. To ale neuděláte a důkazem je jmenování nové ministryně spravedlnosti Decroix také z ODS. Připomíná mi to rčení kozel zahradníkem. Vedení ministerstva nemá a nebude mít naši důvěru.

Úplně směšná je současná situace, kdy tady zástupci vládní koalice a nová ministryně spravedlnosti Decroix z ODS, tak tady říká, že představí nějakou časovou stopu. Že představí, zjistí a představí nebo představí časovou stopu, jak k tomu došlo. A že ji jako zjistí. Ale vždyť vy tu časovou stopu přece znáte od začátku! Vždyť právě ODS a koalice SPOLU i náměstek STAN řídí Ministerstvo spravedlnosti a už od zimy jste to řešili přece na poradě. V prosinci už jste to řešili na poradě, jak víme, a už se v této věci v prosinci uplynulého roku i písemně vyjadřoval náměstek za STAN, ten Dvořák.

To znamená, vy přesně od začátku víte, proč jste to udělali, jaká byla časová stopa, jak to probíhalo, z jakého důvodu - ale jenom to nechcete říct. Takže když já slyším tuhletu komedii, že budete představovat nějakou časovou stopu, kterou už dávno víte, a teďka jenom se rozmýšlíte asi, co řeknete, co ne, abyste to nějak doklepali do voleb a zatloukli, co se dalo, a zametli, co se dá, tak to je přece úplně neuvěřitelné.

Takže ministerstvo, které vede ministr za ODS, s náměstky ze všech možných koaličních stran, to od začátku, od zimy řeší a teď jakoby přijdete se zjištěním, že jakoby to chcete nějak ztransparentnit, tím řeknete časovou stopu, kterou už jste dávno věděli, dávno jste tyhle věci neměli dělat, od začátku jste to neměli dělat, a teď tady hrajete nějaké divadýlko.

Samozřejmě právě proto tím jediným řešením je vyjádření nedůvěry vládě a samozřejmě bylo by potřeba, aby premiér podal demisi a celá vláda. Je samozřejmě dramatická otázka, proč hlavní svědek celé kauzy Jiřikovský musel ihned po akci urgentně zmizet. Pokud by vše bylo čisté, nebyl důvod. Ale vidíme mrtvé u Dozimetru a je jasné, že i tento odsouzený zločinec si umí spočítat, že drogové kartely v Asii jsou mu míň nebezpečné než temné provládní síly v České republice.

Abychom mluvili konkrétně, tak i váš komplic podle dosavadních informací asi věří víc zkorumpovanému a nevypočitatelnému systému někde v jihovýchodní Asii než vám. Jak vám máme věřit my, občané České republiky, kteří s vámi spřaženi nejsme a které jen a jen po léta podvádíte a okrádáte? Vaše zločiny už rozmazávají i kdysi silně provládní média.

Co se stalo? Překročili jste nepochybně pověstný Rubikon, Rubikon zla. Na druhou stranu se jednoznačně zvyšuje odolnost vaší hroší kůže. Za co vaše vlády odstupovaly v minulosti, to už dnes nestačí. V pár větách osvětlím, o co a proč tady jde.

Jde o to, že se stát, tedy Ministerstvo spravedlnosti, financí a vnitra, opět bezprecedentně pokusily vyčistit neboli vyprat nelegální nezdaněné peníze a navíc peníze z organizovaného zločinu. A ze tří miliard, o kterých původně vládní představitelé mluvili, jsme se časem posunuli na bitcoiny v hodnotě přes 12 miliard korun. A poslední informace ale z roku 2019 jsou, že tam byly bitcoiny v dnešní hodnotě 90 miliard korun, jen jsou dnes už v nějakých mixérech, které je čistí. A paradoxně jsme se dozvěděli, že na rozdíl od bankovek lze bitcoiny vystopovat a dohledat a také, jak ukázaly některé směnárny, i zablokovat. Stále nezodpovězenou otázkou ze strany Fialovy vlády zůstává, kdo další měl z toho prospěch, neboli kde a u koho zmizely ty další miliardy? Nejen veřejnost má podezření, že z celé transakce měli velký prospěch lidé kolem Fialovy vládní koalice.

Jednání Fialovy vládní koalice nejde nijak obhájit. Věděli o tom zástupci obou koaličních stran, tedy koalice SPOLU a STAN. Selhala vláda v čele s premiérem Fialou a předsedou STAN Rakušanem, jehož náměstek již od zimy o všem věděl, selhal celý systém řízení státu, kooperace ministerstev a orgánů činných v trestním řízení.

V každé civilizované a demokratické zemi by tohle bohatě stačilo na odstoupení premiéra a jeho vlády. Nedělám si iluze. Jistě, že sami od sebe neodstoupíte. Nedáte spravedlnost, finance a vnitro nestranickým odborníkům, protože nebudete riskovat to, že se urychlí provalení dalších kauz, že by se už teď vaše zločiny začaly důsledně prošetřovat. Čest všem policistům a státním zástupcům, kteří vás vyšetřují a riskují tak svoji kariéru a možná i životy. Čest také všem lidem, kteří si veřejně dovolili a dovolují kritizovat vaše zločiny a jsou za to stíháni, obžalováni nebo riskují odsouzení do vězení. Protože vy jste vládní koalice, premiér Fiala a Rakušan, kteří chcete zavírat lidi za názory do vězení. Ostatně mně osobně hrozí na základě vašeho trestního stíhání za náš protiimigrační plakát, kde jsem kritizoval to, že jste podepsali migrační pakt EU, tak na základě vašeho trestního oznámení a vašeho vydání mi hrozí tři roky vězení za názor.

To znamená, samozřejmě se v této souvislosti musíme ptát, proč lidé a téměř polovina této Sněmovny nevěří této vládě? V čem je problém? V prvé řadě znovu a znovu musím připomenout, že současná vláda se k moci dostala regulérním podvodem. Začali jste lhaním a podvody. A lhaním a podvody také končíte. Kdo mohl čekat cokoliv jiného? Budu konkrétní. Před volbami jste veřejně slibovali - a každý si to může dohledat ihned v médiích, v mainstreamových médiích, - že nebudete zvyšovat daně. Říkali jste to lidem na mítincích a veřejně jste to říkali v předvolební kampani. Přitom jste moc dobře věděli, v jaké situaci přebíráte rozpočet po vládě Andreje Babiše, a přesto jste hned po volbách porušili tento váš slib, veřejný slib a daně jste lidem zvýšili. Před volbami jste ani slovem lidem neřekli, že budete snižovat valorizace důchodů a že okradete více než dva miliony příjemců invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů. A hned po volbách jste tyto víc než dva miliony českých slušných občanů okradli o peníze. Před volbami jste ani slovem neřekli, že budete zhoršovat dostupnost zdravotní péče, a hned po jste ukradli zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. A samozřejmě já jsem tenkrát před tím varoval. Vy jste tady tvrdili, že to tak není, a podívejte se, jaké mají lidé doplatky na lécích, jak se zhoršila dostupnost zdravotní péče, ať se jedná třeba o zubaře, když se chcete objednat ke specializovanému lékaři a tak dále a tak dále, na nějakou operaci a podobně.

To znamená, vy jste se dostali skutečně k moci regulérním podvodem, když jste obelhali lidi. Obelhali jste lidi a vaše sliby občanům byly lživé, populistické a nereálné a faktem je, že vaše vláda se je ani nepokusila realizovat. Vy dokonce realizujete pravý opak. Pravý opak! Kdybyste lidem popravdě před minulými volbami řekli, že budete zvyšovat daně a že budete zhoršovat dostupnost zdravotní péče a budete snižovat valorizace důchodů, tak vaše vláda vůbec neexistuje a vůbec byste ve vládě nebyli. Takže skutečně jste se dostali k moci regulérním podvodem, kdy jste obelhali lidi. Obelhali jste lidi, obelhali jste vaše voliče. Naše voliče ne, protože ti vám od začátku pochopitelně nevěřili, a díky tomu teď škodíte čtyři roky České republice.

Pětikoalice včetně Pirátů se zavázala v mnoha oblastech snížit výdaje státu i občanů. Jak jsem říkal, slíbili jste nezvyšovat daně, a dokonce koalice SPOLU, jenom připomenu, jste například veřejně přišli s tím, že daně mají mít strop v podobě daňové brzdy. A nic z toho jste samozřejmě neudělali. A udělali jste pravý opak. Pochopitelně, nikdy jste ani nepípli o tom, že budete financovat Ukrajinu, že z ukrajinských ekonomických migrantů uděláte privilegované lidi v České republice, že ukradnete peníze zdravotním pojišťovnám a lidé budou mít hůře dostupnou zdravotní péči. Neřekli jste před volbami ani slovo o tom, že budete snižovat valorizace důchodů a že budete i proti zdravotně postiženým lidem. Neřekli jste předem lidem ani slovo o tom, že okradete o desetitisíce ročně pracující rodiny s dětmi, že zavedete korespondenční volby, od kterých si slibujete falšování voleb, že podepíšete všechny možné Green Dealy, imigrační pakt.

Když se u toho Green dealu, na základě toho vašeho souhlasu, vašeho hlasování ve vedení Evropské unie před dvěma roky se teď bude v následujících letech v České republice zvyšovat cena benzinu, nafty a vytápění domácností. Před volbami jste ani slovem neřekli, že budete lidem zvyšovat náklady na dopravu, na benzin a naftu a že budete zdražovat lidem vytápění. Takže vy jste porušili všechno, co jste mohli. Všechno, co jste mohli, jste porušili! Dokonce jste říkali pravý opak. Ani slovo nebylo o tom, že budete legalizovat příchod nelegálních migrantů do Evropy, a přesto jste podepsali migrační pakt, a dokonce ministr Rakušan pro něj hlasoval v zastoupení Fialovy vlády. Takže vy jste říkali pravý opak před volbami, když tedy pominu tu nejextremističtější část vaší vlády, Piráty a TOP 09, kteří se podporou Green Dealu nebo migrace nijak zvlášť netajili.

Jen se podívejte do světa a nemusíme se srovnávat s tou většinou planety, která je normální, to znamená, že nesdílí klimatické šílenství nebo vaše geopolitické vidění světa. Podívejme se třeba do USA. V USA se rozhodli, že budou dvě pohlaví, že Green Deal je šílenství a že Ukrajincům už ani kačka. Zatímco tam, kde je zdravý rozum, a i SPD říká, že existují pouze dvě pohlaví - muž a žena, tak vy tady necháváte z veřejných peněz například na školách stavět toalety pro nebinární lidi. Polský Ústavní soud před pár dny, 10. června, rozhodl, že energeticko-klimatické předpisy EU jsou neslučitelné s ústavou země a porušují národní suverenitu v energetice. Takže se podívejme do jiných demokratických zemí, ať je to Amerika, nebo sousední Polsko, že uvažují se zdravým rozumem a vidí tu situaci úplně jinak.

Polská vláda také pravidelně varuje ukrajinské banderovce, tedy ukrajinskou vládní moc vedenou prezidentem Zelenským, ať svoje oslavy a vzývání nacismu na Ukrajině mírní, jinak jim stopnou podporu. Jenom připomenu, že ukrajinský režim pojmenovává ulice po Banderovi, staví tam Banderovi pomníky. Ano, je to ten Bandera, jsou to ti banderovci, kteří během druhé světové války, ale i po ní vraždili masově Židy, Poláky, ale i Čechy. Ale i Čechy! A na rozdíl od servilní protinárodní Fialovy vlády se vlastenecká polská vláda umí ohradit proti těmto opakovaným a trvalým tendencím na Ukrajině. Když si Ukrajinci namalovali na české tanky nacistické trámové kříže, vy jste ani nepípli. Podporujete nacisty s plným vědomím toho, co podporujete, a bez výhrad.

Vaše pomoc Ukrajině je přitom falešná, až to bolí. Na jednu stranu posíláte zbraně a financujete válku, aby lidé dále umírali, na straně druhé finančními pobídkami stahujete z Ukrajiny lidi v produktivním věku, kteří místo aby Ukrajinu mohli znovu vybudovat, tak vy plánujete, že dáte Ukrajinkám u nás rodičovskou na úkor našich českých matek, a plánujete také, že ukrajinští imigranti budou vaši budoucí voliči. Je to opravdu zrůdný plán a my zásadně nesouhlasíme s myšlenkou Fialovy vlády, která byla prezentována tento měsíc, to je novinka, že chcete dávat Ukrajinkám v České republice rodičovskou místo toho, abyste podpořili české rodiče.

Pakliže bude hnutí SPD po letošních volbách součástí vlády, tak my to zarazíme samozřejmě, protože pro nás je český občan a Česká republika na prvním místě. Vy, ne my, ožebračujete a ničíte Ukrajinu. Desetitisíce ukrajinských mužů imigrovalo za poslední tři roky do České republiky, jinými slovy dezertovali, místo aby byli v ukrajinské výrobě nebo na frontě. Obelháváte nejen nás, ale i tu vaši milovanou Ukrajinu. Lžete, že se bez těch statisíců nových Ukrajinců, prý ukrajinských imigrantů, ekonomicky neobejdeme.

Přitom všichni moc dobře víme, že Česká republika prosperovala před nástupem vaší vlády a před příchodem těchto nových statisíců Ukrajinců mnohem lépe než nyní za vaší vlády. A naopak problémů bylo mnohem méně, i ekonomických, samozřejmě, sociálních a bezpečnostních, mnohem méně než teď poté, co vy jste sem pozvali ty statisíce nových ukrajinských imigrantů. Takže je to přesně naopak než tvrdíte. Vy tady vykreslujete a před těmi čtyřmi lety než nastoupila vaše vláda tak tyto nové statisíce Ukrajinců vůbec naše ekonomika nepotřebovala a nepotřebuje. Naopak nám to způsobuje problémy a velké výdaje.

Vy se tváříte, jako kdyby před čtyřmi lety Česká republika nefungovala bez těch statisíců Ukrajinců. Je to přesně naopak. Česká republika fungovala mnohem lépe. Naopak za vaší vlády je pokles reálných mezd, dokonce největší pokles reálných mezd v rámci Evropské unie. Takže když se tady o tom bavíme, tak naopak za vás ta ekonomika zásadně neprosperuje. Čeští občané v současné době platí nejdražší elektřinu v Evropě. To je v podstatě po celou dobu vaší vlády. A jsou to čísla Evropského statistického úřadu Eurostat. Čeští občané platí nejdražší elektřinu v Evropě po přepočtu dle kvality kupní síly měny.

Výsledkem tříleté činnosti Fialovy vlády je nejhlubší propad příjmů českých občanů dokonce z celé Evropy.

Takže já chci říct, že naopak, když vy mluvíte o nějaké prosperitě, je to všechno naopak. Přesně naopak.

Takže pakliže bude SPD po letošních volbách součástí vlády, tak ty věci vrátíme zpátky do pořádku, vrátíme peníze českým občanům a vrátíme peníze České republice, škrtneme ty zbytné výdaje do zahraničí a na Ukrajinu, na Ukrajince, na předražené výdaje do zahraničí, na předražené zbraně, předražené zakázky a v neposlední řadě uděláme revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v České republice a ponecháme tady pouze ty, kteří pracují, prokazatelně pracují na pojištěné oficiální pracovní místo, na které nelze přijmout českého občana, to znamená, jsou to třeba stavební práce, úklidové práce, kde je pracovníků nedostatek, ale všichni ostatní, chceme jim ukončit povolení k pobytu a samozřejmě všem, co tady nepracují, anebo tady sosají sociální dávky.

Ostatně, jenom aktuálně teďka, minulý týden, předminulý týden, obrovská kauza u soudu, kdy dohromady téměř tisíc Ukrajinců najednou zneužilo české sociální dávky, asi 840, v jednom soudním případu, prosím vás. Jo? Téměř tisíc Ukrajinců najednou zneužilo vědomě dávky, kdy jezdili si sem z Ukrajiny pro dávky a zase jezdili zpátky na Ukrajinu a falšovali žádosti, podváděli a falšovali žádosti. Při jednom soudním případu téměř tisíc Ukrajinců najednou. Jo?

Že nás tady mnozí Ukrajinci podvádí a vysávají, to je jedna věc. To je samozřejmě odsouzeníhodné a my zjednáme pořádek, pakliže budeme ve vládě, tak jak jsem říkal. Když žádné dávky nebudou dostávat, tak ani žádný nemůžou zneužívat. Je to logické, takže my na to máme jasný názor, kdyby se někdo ptal, jak to chceme udělat. Takže to je jasné přece. Ale problémem je Fialova vláda, protože vy jste je sem pozvali a nastavili jste takový systém, že oni vysávají Českou republiku a zneužívají masově peníze našich občanů, našich českých daňových poplatníků. Takže vy v podstatě vysajete z našich občanů, peníze, zvýšíte našim občanům daně, jste zvýšili, pak jste si sami sobě zvýšili platy, Fialova vládní koalice, to je neuvěřitelně odporná věc, takže vy jste nejdřív zvýšili lidem daně a pak jste si sami sobě z toho zvýšili platy. My jsme hlasovali proti zvýšení platů. Naopak jsem navrhoval zamrazení platů na pět let, platů politiků, a my jsme hlasovali proti zvýšení platů politiků. Vy jste nás přehlasovali, už podruhé v tomto volebním období jste tento můj návrh na zamrazení platů politiků přehlasovali, no a následně poté, co jste si sami sobě zvýšili platy, tak jste další peníze přerozdělili Ukrajincům, kteří tady zneužívají masově sociální dávky. A ještě chcete dát rodičovskou Ukrajinkám. To je neuvěřitelný. Přitom v České republice máme za vaší vlády, jak víte, letos aktuální čísla, nejnižší porodnost v historii České republiky, protože čeští rodiče, čeští mladí lidé se bojí mít děti z jednoduchého důvodu, protože nemají bydlení, mají strach, že prostě neuživí ty děti. A Česká republika za vaší vlády vymírá. A vy, místo abyste podpořili finančně české rodiny s dětmi, a to je plán SPD, snížit ceny energií, zajistit dostupné bydlení, ty konkrétní návrhy už jsem představoval v televizi mnohokrát, naposledy dneska se mě na to ptali v televizi Prima, takže to tady nebudu opakovat. Chceme levnější potraviny. A samozřejmě místo abyste jako vláda zajistili podporu českých rodin s dětmi, respektive českých mladých lidí, aby se nebáli mít děti, a rodin s dětmi samozřejmě, tak vy chcete dávat rodičovskou Ukrajinkám. No, to je neuvěřitelný, Ukrajinkám, které nemají vůbec české státní občanství, navíc ještě, to znamená cizincům v České republice. To je opravdu šílené.

Takže pakliže SPD bude ve vládě, my tyhlety peníze utneme, ukončíme a přeskupíme je směrem na podporu českých občanů.

Samozřejmě součástí plánu SPD je i prošetření. Chceme, aby se prošetřily všechny vaše zločiny, které jste udělali, aby ty kauzy nezapadly. A to si myslím, že je také jeden z důvodů, proč Fialova vláda a ministr vnitra Rakušan chtějí kriminalizovat SPD a mě osobně. No, našli jste si pouze plakát, pouze v uvozovkách plakát jste si na mě našli protimigrační plakát s názvem stop migračnímu paktu EU, abyste mě strčili na tři roky do vězení za plakát, takže já na tři roky do vězení za plakát na základě trestního oznámení z Fialovy vlády, na základě vašeho vydání tady ve Sněmovně. Vy jste mě vydali za plakát, no a vy tady čistíte miliardu z výnosů z trestné činnosti a nic. To je přístup Fialovy vlády. No, to je šílený úplně, to je šílený.

Navíc mám informace, co se mi tak doslýchá, že vaším cílem je kriminalizovat SPD a Okamuru a neumožnit SPD účast ve volbách. To znamená, chcete zmanipulovat a zfalšovat volby pár excellence úplně, protože se chcete udržet u vlády za každou cenu, a souhlasím s těmi více než 50 procenty, víc než polovinou českých občanů, kteří v tom průzkumu pro renomovanou agenturu STEM řekli, že se bojí, obávají se manipulace voleb ze strany Fialovy vlády z důvodu, že se chcete za každou cenu udržet u moci.

Je to děsivá situace. Vy jste protidemokratická vláda, která tady zavádí totalitní manýry, a my chceme vrátit zpátky do České republiky svobodu a demokracii, protože lidé se za vaší vlády už bojí mluvit, aby nebyli perzekvovaní, protože za vaší vlády se zavírá za názory. Ano, už tady jsou i zavření lidi za názory. Ano, jistě.

To znamená v podstatě, jak někdo řekne něco nepohodlného a zkritizuje vás, viz třeba to, že jste podepsali migrační pakt EU, to má začít platit od příštího roku od června a na základě toho nám s vaší podporou mají sem přemisťovat, přestěhovávat ze západní Evropy muslimské a islámské migranty. Tak když to člověk kritizuje, tak vydáte trestní oznámení a vaše státní moc se takového člověka snaží zavřít za názor do vězení. Takže tohleto my chceme ukončit, my chceme, aby se lidé nebáli svobodně mluvit, aby se nebáli prostě vyjadřovat svobodně své názory.

Takže tohleto také je důležitá změna, kterou bychom rádi udělali.

Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové z vládní koalice víme, že vy svou vládu nepotopíte, ale to vaše konání, vaše přehlížení zločinu, které pácháte, prostě nelze přejít mlčením a i v souvislosti s tou kauzou legalizace výnosů z trestné činnosti, to je ta kauza bitcoinu, kvůli které je teďka konkrétně svolána tato schůze k hlasování o nedůvěře Fialově vládě, se ptám, kde je ta organizace milion chvilek pro demokracii? Jak to, že mlčí? Jak to, že nesvolávají už dávno, už dávno demonstraci? Kde jsou? Kde je ten Milion chvilek pro demokracii? Já jsem od začátku upozorňoval na to, že to není Milion chvilek pro demokracii, že je to pro vládní úderka, že jsou to lidé, v podstatě nezisková organizace, která plně podporuje Fialovu vládní koalici. A teď se to ukazuje, že to tak je. Mlčí. Já bych očekával, kdyby to byla skutečně férová, vyvážená organizace, které jde o demokracii, že už dávno svolávají obrovskou demonstraci proti Fialově vládě a proti ministru Rakušanovi, proti premiérovi. Vždyť proprali miliardu z výnosů z trestné činnosti a zbytek skončil bůhví kde a bůhví u koho. No u někoho určitě, protože ten důvod, proč ten odsouzený jiřikovský poslal miliardu na státní účet, to není, že to poslal jen tak, že jo, proč by to posílal? To nikdo nikdy v životě neslyšel za celou historii lidstva tohleto, že by někdo jen tak dal miliardu bez nějakého důvodu. Trestně odsouzený zločinec, který ty peníze má z internetového tržiště, z nelegálního, za prodej drog, dětské pornografie a obchodování se zbraněmi. Takže kde je ten Milion chvilek pro demokracii, ta organizace? Proč mlčí? No, potvrdilo se to, co jsem si o tom myslel. Tady o žádnou demokracii nešlo, šlo pouze o to instalovat Fialovou vládní koalici, s ministrem Rakušanem a teď to vidíme se všemi důsledky. Takže to je samozřejmě podle mého názoru absolutně nevěrohodná organizace a myslím, že se ukázala pravá tvář.

Téma války, které jsem řekl v souvislosti s Ukrajinou, je výsostně aktuální. I kdyby nebyly zločiny této vlády proti suverenitě a ekonomice této země, tak tu je poslední a zcela zásadní důvod. Západní Evropa chce světovou válku, protože má mylný pocit, že další válka posílí jejich pozice a ekonomiku. Slibují si jako, a dovolím si toto přirovnání, byť se mi to vůbec nelíbí, slibují si jako Hitler od války oživení ekonomiky a ovládnutí nových území se surovinami a odbytem. Vyzkoušeli si to, když padla železná opona, a oni ovládli ekonomicky východní Evropu, což je holý fakt. Rozkradli tu mimochodem i s pomocí stran vaší vládní koalice v čele s ODS, rozkradli tu, co šlo. Připomenu například ty privatizace, ale i privatizace například vody, vodovodů. Podívejte se, jak na to doplácí občané dodnes, jak se horko těžko, já už o tom mluvím 10 let, že je potřeba se pokusit vykoupit zpátky tu vodu do vlastnictví měst a obcí. Už před 10 lety jsem o tom začal mluvit a mnohé obce a města se už o to pokoušely a některým se to podařilo vykoupit to zpět, ale samozřejmě ty škody hlavně na peněženkách občanů, ty jsou nedozírné a samozřejmě v řadě míst se to nedaří vrátit zpátky, logicky, protože ty výdělky jsou tam takové a ty ceny jsou pak astronomické, že to samozřejmě je problém.

To znamená, vy jste tady už rozkradli, co jste mohli, a tvrdě, tvrdě si to platí dodnes čeští občané ze svých kapes. A všimněte si také, že v podstatě každá vláda ODS končí skandálem a končí nějakou korupcí nebo skandálem a korupčními kauzami. Každá vláda ODS, každá vláda, kde je ODS. A potvrdilo se to i u této vlády - předražené zakázky svým straníkům, spolustraníkům, podívejte se na Ministerstvo obrany, exsenátor za ODS Sehnal měl dodat polní kuchyně za desítky milionů a další zakázky za stovky miliard. Kuchyně nejsou dodnes, i odborníci se shodujou, že jsou navíc předražené, a s ministryní obrany Černochovou to ani nehne a s médiama taky ne. Kdyby jenom zlomek z toho někdy udělalo SPD, tak už nás média vyhazují oknem a věší mě z okna za nohy. Jenom zlomek toho, co vy jste napáchali za čtyři roky.

Ta krize samozřejmě, vy jste to tady rozkradli i s pomocí vládních stran, Česká republika, samozřejmě, naši občané, přišli jsme o vodu, přišli jsme o energetické rozvodné sítě, přišli jsme o strategickou infrastrukturu, no a samozřejmě díky té expanzi západních firem a západní ekonomiky do východní Evropy, když padla železná opona, tak na západě na určitou dobu odvrátili ekonomickou krizi. Ale ta krize se samozřejmě vrátila díky jejich naprosto totální debilitě a řeknu to úplně upřímně, kdy ekonomiku za podpory vaší vlády podřizují šíleným ideologiím, například Green dealu, genderové ideologii, snaží se nám říct, že jsou tady desítky pohlaví, anebo že si tady zajistíme levné energie a udržitelnou ekonomiku větrem, když všichni víme, že tady někdy fouká, někdy ne, sluníčko někdy svítí, nebo ne, prostě ekonomika Evropské unie se stává nekonkurenceschopnou a vidíme to v reálném celosvětovém měřítku. Z jedné strany Amerika, z druhé strany Čína, BRICS a Evropská unie pokulhává. Samozřejmě pokulháváme i v těch výkladních skříních, jako byly třeba výroba německých aut, tak už je němečtí výrobci přiznávají, že technologicky jsou pozadu. Myšlenka ovládnouT země bývalého Sovětského svazu a rozkrást její bohatství, to je pro vaše pány v západní Evropě hodně lákavé a v podstatě s tímhletím cílem západní Evropa chce pokračovat v tom konfliktu na Ukrajině, protože ovládnout samozřejmě Ukrajinu, potažmo i ty další země bývalého Sovětského svazu, je z tohoto pohledu pro západní Evropu, pro ty západoevropské lídry lákavé. Ale bohudík podle mého názoru je to naprosto nereálné. Většina světa už stojí proti evropskému západu a vaše válka vás zničí, bohužel by také zničila i miliony nás, nevinných lidí, kteří vaši válku nechceme. I proto musíte padnout a jít pryč od moci, protože vaše vláda je nejen zlodějská, ale také šílená a životu nebezpečná, protože naší zemi a naše občany chcete nahnat do války, která není naše, která je ve prospěch cizích mocností a kterou nikdo z nás nechce. Pardon. (Poslanec Okamura pije z lahve.) I proto udržujete totalitu, aby se lidi báli říct své názory, proto likvidujete poslední demokratické prvky a samozřejmě bytostně odmítáte skutečnou demokracii. Tady jenom připomenu to, co už jsem v minulosti říkal několikrát. Je opravdu neuvěřitelné, že hnutí SPD v podstatě jedinou stranou v parlamentu, která dlouhodobě a od počátku prosazuje zákon o referendu, který mají mimochodem v drtivé většině zemí Evropské unie. A vy, protože na SPD nic nemáte než jenom pomluvy a nějaké lživé výmysly, tak označujete SPD, které jako jediné tady dlouhodobě prosazuje referendum a prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a prosazuje přímou hmotnou, osobní a trestní odpovědnost politiků a jejich odvolatelnost, tak nás označujete jako ohrožení demokracie.

Přitom ve skutečnosti jsme jediní, kteří tady v podstatě dlouhodobě a konzistentně tu demokracii prosazují po vzoru demokratických zemí, protože odvolatelnost politiků je například i ve Spojených státech amerických a odvolávají se tam politici, ne že ne. Nejznámějším příkladem odvolání politika bylo tehdy v případě tehdejšího kalifornského guvernéra ve Spojených státech, kdy na základě odvolání předešlého guvernéra kvůli finančním problémům, rozpočtovým problémům, tak se poprvé stal guvernérem na základě přímé volby Arnold Schwarzenegger.

Takže v demokratických zemích je odvolatelnost politiků poměrně běžná. Zákon o referendu také. A vy tedy SPD, které to tady jako jediné prosazuje, tak označujete jako ohrožení demokracie, abyste to dehonestovali, protože ve skutečnosti tím ohrožením demokracie jste vy a vy té demokracii tady celou dobu bráníte. A stejně tak to papouškují potom ti vaši provládní aktivisti, že ohrožením demokracie je SPD, které prosazuje zákon o referendu a přímou volbu, odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou a trestní odpovědnost. No, to není ohrožení demokracie totiž ve skutečnosti, to je ohrožení vás, protože kdyby tady byl zákon o referendu, který prosazuje SPD, a vy jste v rozporu s předvolebními sliby dělali ty kroky, jako že jste zvýšili lidem daně, přestože jste to neslibovali, sami sobě jste si zvýšili platy, tak kdyby byl zákon o referendu, tak by občané vyvolali referendum a zarazili by vám to. Teď je právě přesně na tomto příkladu vaší vlády je vidět, jak potřebné jsou návrhy SPD a jak potřebné by bylo, abychom prosadili náš návrh zákona o referendu, aby občané v případě, že by tady byla vláda, která je takhle obelže a okrade, doslova okradli jste lidi o peníze, v podstatě všechny, že jo, všechny, protože všem lidem jste zvýšili daně, důchodce jste kompletně okradli, rodinám s dětmi, pracujícím rodinám s dětmi.

Díky vám nebo kvůli vám, co jste si prohlasovali tady v tom v uvozovkách konsolidačním balíčku - já jsem od začátku říkal, že je to okrádací balíček - tak přišli až o 40 000 korun ročně pracující rodiny s malými dětmi. Takže vy jste okradli úplně všechny. Vy jste to mohli poslat na Ukrajinu, na předražené americké zbraně a sami sobě, abyste si mohli zvýšit platy. To je neuvěřitelné.

To znamená, vy bytostně odmítáte skutečnou demokracii. Rád bych, aby i lidé, co to slyší, tak rád bych právě tohle to zdůraznil, že zákon o referendu a přímá volba, odvolatelnost politiků a přímá osobní hmotná trestní odpovědnost politiků, to prosazuje SPD, a to je ta cesta k demokracii. Aby občané, majitelé této země, protože vy ve vaší vládě si myslíte, že majiteli této země jste vy, ale já jsem přesvědčen, že jsou to občané, aby mohli právě formou zákona o referendu v těch závažných situacích, v těch palčivých otázkách, aby mohli udělat korekci, podle které by se potom politici museli řídit. Mimochodem i z toho důvodu, že vy odmítáte skutečnou demokracii, taky proto se paktujete s banderovci nebo se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Ti jsou váš vzor a taková vláda nemá v této zemi co hledat. Pryč s vámi.

Děkuju za pozornost.